Tendenze moda 2022: 7 trend per la Primavera/Estate

Archiviati i saldi invernali siete già pronte per il cambio di stagione? In attesa che arrivino climi meno rigidi è giusto preparare il nostro guardaroba in modo adeguato. Dai look estivi, alla scelta degli accessori giusti, fino ai look da cerimonia ecco a voi 7 tendenze ispirate alle passerelle Primavera/Estate 2023.

Le tendenze più cool per la Primavera/Estate 2023

Che siano indossati in color block piuttosto che con una carioca di stampe multicolor (dall’immancabile stampa floreale fino all’animalier), si può dire che i veri protagonisti della Primavera/Estate 2022 siano proprio loro: i colori! Dalle tonalità vitaminiche come il giallo a quelle pastellate, passando dal rosso fino al Viva Magenta, il colore Pantone 2023, la scelta è vastissima e lascia spazio a tutti i gusti.

Per quanto riguarda linee e stili la parola d’ordine è osare! Tra paillettes , stampe animalier, abiti color block, maniche esagerate e hot pants, questa estate passare inosservate sarà davvero un’impresa. Per chi ama il denim questa Primavera/Estate 2023 diventa ancora più glam con lavaggi e tagli inusuali.

Pantaloni Stradivarius

Tiene duro anche il mood anni ’90 – ’00 con la coesistenza sia della vita alta che di quella bassa, anzi bassissima, mentre la tendenza leisurwear, pur non perdendo del tutto terreno, lascia spazio ai bermuda dalle forme ampie e comode per passare in scioltezza dal lungomare, al divano di casa e poi al tavolino dell’aperitivo.

Per quel che riguarda i capispalla, anche per questa Primavera/Estate 2023 saranno elementi chiave dei look con protagonisti assoluti il giacchino da biker, anche rivisitato in chiave ultra femminile con ruches e volant, e ovviamente la giacca, sia che abbia un’anima mannish o super girly (vi ricordate i look delle protagoniste di Ragazze a Beverly Hills?).

Dai tacchi alle slingback, tutti i modelli di calzature da avere per la Primavera/Estate 2023

Slingback Juicy Couture

Le scarpe di tendenza per la Primavera/Estate 2023? Ne vedremo davvero delle belle! Predilette in assoluto le flat shoes ultra basse dalle ballerine alle ciabattine ai kitten heel, i tacchi bon ton alti tra i 3,5 ai 4,5 cm al massimo, ma non mancheranno neanche décolleté, stivaletti e sneakers fino ad arrivare ai camperos e agli stivali (chi ha detto che si possono indossare solo in inverno?), da indossare non soltanto con shorts e mini skirt, ma anche con lunghezze maxi e vestitini svolazzanti per aggiungere un tocco rock anche al più romantico dei look.

Tutte le borse di tendenza per la Primavera/Estate 2023

L’arrivo della bella stagione è l’occasione perfetta per sfoggiare bag estrose e ipercolorate. Le borse must have per la Primavera/Estate 2023 vedono un tripudio di proposte una più allettante dell’altra, dalle maxi bag alle tracolle, passando per secchielli e bauletti.

Borsa Gioseppo

Tra i nostri modelli preferiti certamente le borse a mano da portare sia di giorno con nonchalance sia la sera nella variante clutch e pochette. Immancabili come ogni stagione anche le proposte per la spiaggia, meglio se talmente chic da poter essere indossate anche lontano dal mare.

Gli accessori di cui non potremo fare a meno per la Primavera/Estate 2023

L’accessorio è sempre l’elemento chiave per personalizzare i look e determinare qual è lo stile che ci contraddistingue. Per questa Primavera/Estate 2023 sono almeno 10 i must da non lasciarsi sfuggire. Primo fra tutti il foulard vintage, meglio se in twill di seta e con stampe iconiche da portare come fosse una fascia per capelli, annodato sulla nuca e abbinato a grandi occhiali da sole per un look à la Jackie o ancora raccolto a turbante.

Chi si è innamorata dell’estetica Y2K non potrà rinunciare a sfoggiare uno o più scrunchies, gli elastici per capelli rivestiti di stoffa arricciata che ci hanno accompagnato per tutta l’adolescenza e che da qualche tempo stanno tornando a fermare le nostre code di cavallo.

Cappello Stetson

L’understatement non è decisamente la parola d’ordine per quanto riguarda i bijoux, che sono grandi, luminosi e coloratissimi. Chi ama i look appariscenti non potrà fare a meno degli occhiali da sole dalla montatura grandissima, mentre per le inguaribili romantiche il focus è tutto su cerchietti, coroncine, fermagli e cappelli.

Occhiali da sole e da vista: tutti i modelli su cui puntare

Che siano da vista o da sole la tendenza moda occhiali per questa Primavera/Estate 2023 è più forte che mai. Gli occhiali da vista non sono più un accessorio da farci andar bene per motivi di forza maggiore, ma un vero e proprio must per look ultra chic. Le forme retrò la fanno da padrone, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra farfalla, cat-eye, aviator, tondi, squadrati con montature spesse.

Occhiali da sole Longchamp

Anche per quanto riguarda gli occhiali da sole la scelta è vastissima tra lenti colorate, oversize, cut-eye e chi più ne ha più ne metta; sicuramente i modelli cult saranno quelli tiny, con la montatura sottile anche in colori shock e quello revival anni ’70 di forma grande e squadrata.

Moda mare 2023: tutti i costumi da portare in valigia

Anelate l’arrivo della calda stagione? Se la vostra domanda è come scegliere il costume da bagno per questa Primavera/Estate 2023, allora sappiate che la tendenza moda mare per l’estate sarà piena di novità e proposte sempre più glamour. Come sempre la fanno da padrone le stampe: tra flora e fauna è un universo di colori sgargianti ispirati alle foreste tropicali.

Costume intero Le Chiappette

Per le nostalgiche di Coachella non mancherà neanche quest’anno la tendenza boho chic con lavorazioni all’uncinetto e nappe colorate, per vere hippie marittime. La tendenza sporty spiccherà anche nel beachwear con dettagli gym e colori fluo. Il pezzo forte del quale non potremo fare a meno? Ancora una volta il costume intero, tornato alla ribalta da qualche stagione e anche per il 2023 capo must have delle nostre vacanze estive: le normal ringraziano!

Ai piedi, ovviamente, non possono mancare infradito e ciabattine, in gomma o in pelle poco importa, basta che siano super flat. Da sfoggiare non soltanto in spiaggia ma anche in città grazie al design minimal.

Tendenze moda matrimonio: tutti gli abiti da sogno per dire Sì!

Sei in procinto di compiere il grande passo? Il tuo lui ti ha regalato per San Valentino il fatidico anello? Se la Primavera/Estate 2023 riserva per te il grande Sì del matrimonio è il momento di scoprire le nuove tendenze moda per gli abiti da sposa.

Cappello Marzi

Sono almeno 5 i trend di cui tenere conto per la scelta dell’abito da sogno: maniche a sbuffo rivisitazione anni ’80; gambe in vista per outfit ultra femminili; total flowers look, soprattutto se i fiori sono oversize; ricami, cristalli, perle e paillettes per vere romantiche; maniche lunghe in pizzo e gonne fiabesche per un allure da fata. Per coprire le spalle sì a cappe e mantelle impalpabili; chi vuole osare in alternativa può optare per boleri inusuali dal chiodo in pelle candida al cardigan tricot.

Cover photo created by marymarkevich – www.freepik.com