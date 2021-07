Chi è nato oggi 12 luglio: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 12 luglio c’è Michelle Rodriguez, nata in Texas nel 1978 e ricordata per la sua partecipazione a film come l’indipendente Girlfight, che ha segnato il suo debutto, ma anche blockbuster come Fast and Furious, Resident Evil, S.W.A.T., World Invasion e Avatar oltre che nella seconda stagione della serie televisiva Lost.

Un altro personaggio famoso nato oggi è Gabriel Garko, nome d’arte di Dario Gabriel Oliviero, nato a Torino nel 1972 e interprete di tante fiction come per esempio Il bello delle donne, L’onore e il rispetto e Il peccato e la vergogna.

Spegne le candeline Topher Grace, nato a New York nel 1978 e noto soprattutto per aver vestito i panni di Eddie Brock / Venom nel film del 2007 Spider-Man 3. Tra le sue altre interpretazioni, ricordiamo quelle in In Good Company, Predators, Interstellar, American Ultra, BlacKkKlansman, Traffic, Mona Lisa Smile, Appuntamento con l’amore e Big Wedding.

Cover photo created by Racool_studio – www.freepik.com