Come scegliere gli occhiali da sole: tutti i modelli più cool

Cat eye, a farfalla, aviator, a specchio. Quali sono gli occhiali da sole per l’Autunno/Inverno 2021-2022? Ecco i nostri consigli per scegliere tutti i modelli più cool per la nuova stagione.

Gli occhiali da sole sono senza dubbio l’accessorio che non può proprio mancare durante la bella stagione. Ma anche le nuvole invernali non sono perenni, e anche quando il meteo sembra più grigio, sono loro i compagni fedeli che non solo difendono i nostri occhi dai raggi UV (e anche per questo vi consigliamo di verificare che gli occhiali che scegliete abbiano lenti anti UV), ma sono complemento indispensabile per i nostri look quotidiani. Come scegliere gli occhiali da sole perfetti per il nostro viso? E se invece avessimo in programma di cambiare la montatura dei nostri occhiali da vista? Lasciamoci guidare dai modelli di occhiali tra le tendenze per l’Autunno/Inverno 2021-2022.

Per uno sguardo da diva: gli occhiali da sole a gatto

Un grande classico che ogni donna prima o poi ha acquistato. Parliamo degli occhiali da sole a gatto, l’unico e solo modello capace di farti sentire chic come una diva di Hollywood anni ’50.

Occhiali da sole cat eye Max Mara su amazon.it

Da Marilyn Monroe in Come sposare un milionario a Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany sono tantissime le icone di stile che hanno fatto diventare il cat eye il must have da avere assolutamente come accessorio passepartout da abbinare a tutti i tuoi outfit.

Occhiali da sole cat eye Brixa di Bayria Eyewear

Il modello da avere per l’Autunno/Inverno 2021-2022? Sicuramente quello smussato e con inserti in metallo realizzato da Bayria Eyewear: la perfetta rivisitazione di un classico per uno stile contemporaneo.

Occhiali da sole a farfalla per uno sguardo ammaliante

Vuoi sentirti leggera come una libellula e fascinosa come una mariposa? Allora gli occhiali da sole a farfalla sono il modello giusto per te. Più eleganti del modello a goccia, meno iconici dei Cat Eye ma comunque intramontabili: la caratteristica forma alare si presta molteplici interpretazioni, dalla più classica e lineare alla più futuristica.

Occhiali da sole a farfalla Lacoste Eyewear su amazon.it

Perfetti da indossare per chi ha il viso triangolare, ma anche per chi ha lineamenti armonici e ovali. La scelta del modello varia a seconda dei look, noi vi consigliamo montature ricche di carattere ma che comunque non appesantiscano troppo i tratti.

Aviator e occhiali da sole a goccia, tutti i must have per l’Inverno 2022

Se hai un viso squadrato gli occhiali da sole aviator o a goccia sono la scelta vincente per addolcire i tuoi tratti.

Occhiali da sole Ray-Ban Aviator su lentiamo.it

Inoltre il modello aviatore è un vero e proprio classico intramontabile, proposto in talmente tante varianti di colore e stile che si può tranquillamente dire che sia il più adattabile a tutti i look, da quello sportivo a quello più sofisticato, tutto sta nella scelta giusta della montatura e della lente.

Occhiali da sole a goccia Jeepers Peepers su asos.com

L’inimitabile Ray-Ban è un must have divenuto unisex, che noi amiamo alternare con modelli super glamourous con lenti a specchio colorate o degradè, meglio se in grado di bloccare il 100% dei raggi nocivi UV.

Tutti gli occhiali da sole a specchio per un look deciso

La scelta dell’occhiale da sole a specchio denota carattere e uno stile che vuole distinguersi tra la folla. Le lenti specchiate sono ormai una tendenza che riemerge ogni anno sia in inverno che all’arrivo della bella stagione, assumendo di volta in volta stili e fogge sempre diverse. Squadrati, aviator, Cat Eye e chi più ne ha più ne metta, non c’è modello che non sia prodotto con almeno una variante con lente a specchio.

Occhiali da sole a specchio Marc Jacobs su lentiamo.it

Per questo Autunno/Inverno 2021-2022 noi vi proponiamo di rischiare tutto puntando su occhiali da sole rettangolari con stanghette decorate linee retrò e dettagli che non passano inosservati per un look contemporaneo dalla riuscita assicurata. Attenzione però: a chi ha visi magri e allungati si adattano meglio occhiali da sole tondi.

Cover photo created by prostooleh – www.freepik.com