Un colore classico che non passa mai di moda, adatto sia alla stagione calda che a quella fredda in tutte le sue mille sfumature scure, accese e brillanti. Ecco come abbinare il rosso in tutte le sue tonalità

Protagonista indiscusso delle passerelle e dello streetstyle, da sempre simbolo della seduzione, il rosso, in tutte le sue sfumature è un colore caldo e appariscente e, in quanto tale, non facile da abbinare.

Aldilà della simbologia importante che rievoca, volendo applicare la teoria dell’abbinamento dei colori che si rifà al cerchio di Itten, il rosso sembrerebbe essere uno dei colori più difficili da accostare, dal momento che non va bene con il blu, il giallo, l’arancio e il verde…

L’unica chance che ci resta è di accostarlo ai bianchi e ai neri, quindi? Assolutamente no! Ecco qui di seguito per voi alcuni consigli su come abbinare il rosso per degli outfit mozzafiato!

Come abbinare il rosso corallo

Se siamo in estate, possiamo cominciare dalla tonalità più adatta alla stagione calda: il corallo.

Perfetto con la pelle abbronzata, questa punta di rosso si sposa alla perfezione con colori neutri in tinta unita che contribuiscono a smorzarne un po’ l’effetto fluo: per un outfit più casual optate per il bianco, mentre per dei look da serata scegliete il grigio o il nero.

Camicia Meraki su amazon.it

Non solo neutro però! Se vi piace osare un po’, scintillate in una serata speciale, accostando il rosso corallo ai toni dell’oro o dell’argento, o scegliete un look più low profile ma decisamente chic indossando il marrone, il blu navy o il color fango.

Come abbinare il rosso bordeaux

Il bordeaux o rosso ciliegia è spesso inteso come tonalità invernale dal momento che rientra tra i rossi scuri, ma se correttamente abbinato a delle tonalità tenui e pastello può essere perfetto anche per l’estate.

Per la stagione calda, scegliete tinte luminose come il bianco, l’acquamarina, il rosa cipria, il verde lucite o il giallo pallido per accendere il vostro outfit e per valorizzare la pelle abbronzata.

Shopper con monogramma jacquard River Island su asos.com

Per la stagione autunnale o invernale, optate invece per il blu, il grigio, il sabbia e il beige.

Per un’occasione super glam, provate ad accostare il bordeaux ai toni metal, assolutamente di moda quest’anno: l’oro, l’argento e il bronzo, negli accessori come nei capi di abbigliamento, saranno in grado di illuminare il vostro outfit, rendendovi scintillanti!

Da ultimo, un piccolo accorgimento: il bordeaux è comunque una tinta scura che le more o le rosse dovrebbero evitare negli abiti; se proprio non sapete rinunciarvi… limitatevi agli accessori!

Come abbinare il rosso mattone

Elegantissimo ed estremamente sensuale il rosso mattone o marsala è sempre un colore affascinante: negli outfit o nel make up poco importa… quel che sembra è che questa nuance rientri tra i veri must have di quest’anno.

Pantaloni a sigaretta Only su amazon.it

Più facile pensarlo negli outfit invernali, abbinato al color sabbia, al nero o al tortora, non sarete assolutamente fuori luogo (come per altro molti designer hanno dimostrato sulle passerelle) a indossarlo quest’estate. Scegliete un abbinamento luminoso, accostando il rosso mattone a tonalità chiare o neutre come il bianco optical o ghiaccio, i beige chiari, il color crema o anche ai colori pastello come l’azzurro chiaro o il rosa cipria.

Giacca Oblique Creations

Evitate i tono su tono, davvero difficili da trovare, e optate sempre per gli abbinamenti a contrasto: gli accessori rosso mattone sono l’ideale per accendere e impreziosire un abito bianco o crema e viceversa, sdrammatizzate un outfit color marsala accostando accessori dalle tonalità neutre.

Ideee di stile per outfit super glam

Dalle nuance più chiare e rosate del color corallo e fragola a quelle più scure del bordeaux o del color mattone, quest’estate si tinge di rosso e le possibilità per noi fashion addicted sono davvero tantissime, sia per gli outfit da sera che per quelli da giorno, sia in città che al mare.

Abiti in pizzo rosso saranno fidati alleati per le serate più glam, mentre per un look più casual ma decisamente sofisticato potete optare per delle tonalità rosso mattone o bordeaux in vestiti effetto lurex, o accostare questa tonalità al denim chiaro o al verde pastello.

Jeans a vita alta Levi’s su amazon.it

Tantissimi i top e le camicie da abbinare con gonne e pantaloni chiari o neutri per un look luminoso e assolutamente estivo o le gonne a ruota o a pieghe da abbinare a un top in pizzo trasparente nero, ma anche le jumpsuit o i trench dal taglio sartoriale.

Trench find. su amazon.it

E la red passion travolge le borse e si impadronisce anche dei nostri piedi: sandali, décolleté, espadrillas o sneakers… qualsiasi sia il vostro gusto, tirate fuori la Dorothy che è in voi e preparatevi a incontrare il mago di Oz!