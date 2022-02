Creme antirughe al retinolo: la soluzione definitiva

Creme antirughe: il retinolo è l’ingrediente chiave per combattere le rughe

A oggi, pochissimi principi attivi sono stati dimostrati in laboratorio realmente efficaci come creme antirughe, nel senso di eliminare realmente segni del tempo e linee d’espressione. Uno di questi, forse il più efficace, è il retinolo, o acido retinoico e derivati (retinoidi): si tratta essenzialmente della vitamina A. Esistono più di 1500 tipi di retinoidi, suddivisi in principi attivi naturali e sintetici.

Come saprete, un accumulo di vitamina A è molto dannoso e può dare problemi ai reni, oltre ad avere un effetto teratogeno sul feto. Per questo motivo non si devono associare integratori a base di vitamina A quando si utilizzano prodotti ad alto dosaggio di retinolo e non può essere utilizzato durante la gravidanza. Nei cosmetici comunemente acquistabili la percentuale di retinolo è comunque sicura e a basso dosaggio, ma è sempre meglio prestare attenzione. Una controindicazione molto importante è che il retinolo è fortemente fotosensibilizzante, ancor di più dell’acido glicolico. Per questo motivo, i cosmetici contenenti retinolo e/o retinoidi devono essere utilizzati esclusivamente alla sera e soltanto nei mesi invernali. Di giorno bisogna usare una protezione molto alta tutti i giorni (sì, anche d’inverno e in città).

Alcune pelli molto sensibili possono venire irritate dalle creme antirughe al retinolo, fate sempre un check test prima di iniziare il trattamento. Inoltre, la pelle va necessariamente abituata a un ingrediente così potente: usate piccole quantità e in modo progressivo, da una volta a settimana fino a tre volte a settimana ma non di più. Associate al trattamento delle creme lenitive e molto nutrienti, dato che la forte esfoliazione potrebbe seccare la pelle. Se terrete a mente tutte queste precauzioni amerete alla follia le creme antirughe a base di retinolo e non vorrete tornare indietro per nulla al mondo.

Fatte queste importanti premesse, il retinolo è un ingrediente cosmetico davvero straordinario dagli indubbi benefici per la pelle. Il retinolo svolge una importante azione esfoliante e di rinnovamento della pelle, stimolando il turnover del tessuto cellulare. In brevissimo tempo, un trattamento cosmetico a base di retinolo è in grado di combattere realmente l’invecchiamento cutaneo e di regalarvi una pelle visibilmente ringiovanita, senza più traccia di rughe o discromie.

REN Clean Skincare Bio Retinoid™ Youth Cream 50ml €66 da Sephora

Tra le ultime novità, Bio RetinoidTM Youth di REN Clean Skincare è la collezione che sfrutta le proprietà di Bidens Pilosa, l’alternativa vegetale al retinolo. Usati in sinergia oppure da soli, l’olio da notte ricco di omega 3 e 6, il siero ai ceramidi e la crema da giorno formulata con estratto di alghe rosse, regalano un incarnato liscio e radioso libero da discromie e macchie scure.

