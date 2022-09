Milano Fashion Week Primavera/Estate 2023: il calendario e le sfilate

La nuova Fashion Week milanese è alle porte e, dopo le luci di New York e una Londra sottotono per via della morte della regina Elisabetta II, dal 20 al 26 settembre 2022 saranno presentate sulle passerelle le collezioni donna per la Primavera/Estate 2023.

Una settimana di anniversari importanti come le 70 candeline di Moncler e il 30esimo anniversario di Anteprima, ritorni di lusso come quelli di Boss, Vivetta, Antonio Marras e Salvatore Ferragamo che presenta il nuovo direttore creativo Maximilian Davis, e debutti, uno fra tutto quello di Marco De Vincenzo alla guida di Etro.

Di seguito tutte le sfilate di Milano giorno per giorno.

Il calendario completo di Milano Moda Donna Spring/Summer 2023

Mercoledì 21 settembre

09:30 Antonio Marras

10:30 Calcaterra

11:30 Marco Rambaldi

12:30 Diesel

14:00 Fendi

15:00 Del Core

16:00 AC9

17:00 Alberta Ferretti

18:00 N°21

19:00 Roberto Cavalli

20:00 AndreAdamo

21:00 Onitsuka Tiger

Giovedì 22 settembre

09:30 Max Mara

10:30 Genny

11:30 DSquared2

12:30 Anteprima

13:15 Daniela Gregis

14:00 Prada

15:00 MM6 Maison Margiela

16:00 ACT N°1

17:00 Emporio Armani

18:00 Moschino

19:00 Blumarine

20:00 GCDS

21:00 Boss

Venerdì 23 settembre

09:30 Tod’s

10:30 Missoni

11:30 Sportmax

12:30 Budapest Select

13:30 Etro

14:30 Gucci

16:00 Cormio

17:00 Sunnei

18:00 Vivetta

19:00 Versace

20:00 Stella Jean/WAMI

21:00 Philipp Plein

21:30 Vitelli

Sabato 24 settembre

09:30 Ports 1961

10:30 Ermanno Scervino

11:30 MSGM

12:30 Jil Sander

13:30 Salvatore Ferragamo

14:30 Dolce & Gabbana

16:00 Trussardi

17:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

18:00 Tokyo James

19:00 Bally

20:00 Bottega Veneta

21:00 Moncler

Domenica 25 settembre

09:30 Han Kjøbenhavn

10:30 Luisa Beccaria

11:30 Ferrari

12:30 Luisa Spagnoli

13:15 Annakiki

14:00 Hui

15:00 Giorgio Armani

16:00 Matty Bovan supported by Dolce & Gabbana

17:00 Elisabetta Franchi

18:00 Aniye Records

19:00 Francesca Liberatore

Lunedì 26 settembre

09:30 Durazzi Milano

10:00 Tíscar Espadas

10:30 Viviers

11:00 MmusoMaxwell

11:30 Husky

12:00 Byblos

12:30 Laura Biagiotti

Cover photo courtesy cameramoda.it