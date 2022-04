Come abbinare il grigio: 10 idee di buongusto

Il grigio è il nuovo nero. O, almeno, per molti è così. In effetti si tratta di un colore versatile, che può essere utilizzato in molteplici abbinamenti di vestiti per la sua ricca gamma di sfumature e indossato di giorno e di sera, in modo casual e formale.

Diversamente dal nero, però, è meno impegnativo, perché anche nelle tonalità più scure conserva una pienezza e una “morbidezza” che il primo non ha.

Come abbinare il grigio perla

Il grigio perla è una nuance luminosa e sfaccettata, molto utilizzata per gli abiti da sposa e da cerimonia perché risalta in modo particolare su tessuti lucidi come la seta e il raso.

Nei look “per tutti i giorni” abbinatelo al rosa chiaro, al rosa scuro, al rosa antico, al lilla, al malva e al glicine per un effetto etereo e chic, mentre per un contrasto glamour optate per il viola melanzana, il rosso ciliegia e il marsala.

Il grigio perla è anche molto elegante in abbinamenti tone sur tone con nuance scure come l’antracite, mentre lo stacco con il nero è troppo netto e dissonante.

Con l’azzurro e il verde e le loro sfumature crea un insieme “freddo” e sofisticato, mentre con l’oro e le nuance di bianco con toni di giallo e rosa è ricercato e indicato per una cerimonia e un evento di gala.

Come abbinare il grigio tortora

Il grigio tortora è un mix di grigio e marrone, con venature di rosa più o meno cariche.

In virtù di questa sua duplice natura, sta bene tanto con la palette dei colori freddi (verde acqua, verde petrolio, blu fiordaliso, blu polvere, cobalto, blu ceruleo e blu cadetto) che con quella dei colori caldi (rosa cipria, rosa pesca, rosa antico, mattone, rosso pompeiano, rosso veneziano, marsala, viola melanzana e viola vinaccia).

Il grigio tortora inoltre è molto elegante abbinato a tonalità naturali come bianco chantilly, beige, toasted almond, sabbia e marrone e tone sur tone.

Portatelo con bianco e nero per outfit classici e discreti, mentre se volete osare abbinatelo all’oro, che accende di riflessi la sua componente “calda”.

Come abbinare il grigio antracite

Il grigio antracite è una sfumatura di grigio molto scura, che spesso addirittura viene confusa con il nero. Tuttavia, a differenze di quest’ultimo, è più luminoso, morbido e pieno ed è davvero l’ideale per creare look sofisticati e originali.

Perfetto con (quasi) ogni colore, è particolarmente elegante con il giallo, l’azzurro e il verde nelle loro diverse sfumature, a maggior ragione se fluo, con il blu elettrico, con il viola, il color lavanda, il viola melanzana e con il marsala.

Se volete creare un outfit minal e sofisticato, abbinatelo al bianco e all’oro, oppure al grigio perla.

Come abbinare il grigio topo

Il grigio topo è una tonalità di grigio satura e proprio questa “pienezza” lo rende un colore un po’ piatto, da accendere per esempio con giallo, verde, turchese, rosa e fucsia, ancora meglio se in versione fluo.

Tuttavia, il suo difetto è anche il suo pregio. Grazie al “grigiore”, infatti, è una tinta neutra, che sta molto bene con il bianco, il nero e il denim.

Basico e “morbido”, potete abbinarlo al rosso scuro come l’amaranto e il mattone, all’ocra, all’arancione bruciato, al ruggine, al blu navy e al verde cinabro per creare look ispirati ai colori dell’autunno.

Come abbinare il grigio ghiaccio

“Freddo” come rivela il nome stesso, caratterizzato da toni di bianco e di azzurro, il grigio ghiaccio è una nuance molto chiara, perfetta per creare abbinamenti a contrasto.

Se volete stupire, osatela con il rosso, con il verde e con il turchese, mentre se preferite accostamenti più usuali optate per il rosa, il pesca e il viola.

Elegante e sofisticato è l’abbinamento con il giallo e il bianco e altrettanto ricercato è quello con il nero.

Come abbinare il grigio scuro

Rispetto al grigio ghiaccio, il grigio scuro è più cupo e richiama il colore della canna del fucile e di metalli come lo zinco e l’alluminio.

Considerato prevalentemene invernale, in linea di massima si sposa alla perfezione con il marrone terra di Siena, il rosso borgogna, il blu denim e con gradazioni autunnali come il bordeaux.

Per sperimentare abbinamenti più insoliti, accompagnalo al verde chiaro, al verde oliva, al rosa antico o al blu elettrico.

Cover photo created by svetlanasokolova – www.freepik.com