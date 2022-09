Come abbinare il celeste: 10 idee angeliche

Sfumatura chiarissima di blu, la stessa del cielo e del mare, il celeste è la nuance amata da chi è particolarmente propenso all’arte e alla creatività. Per studiare degli abbinamenti efficaci, è necessario considerare la sua natura di colore tenue e freddo da accostare, se si vuole andare sul sicuro, a tonalità con le stesse caratteristiche.

Gonna midi a ruota effetto pelle Motivi su amazon.it

E dunque un outfit che lo accosti al turchese o all’argento (per esempio una camicia maschile e una gonna a campana) è un look capace di attraversare tutta la giornata dalla mattina fino alla sera, così come per il giorno il celeste si può indossare con il marrone per un abbinamento molto particolare e con i capi in pelle, soprattutto se nude o rosati. Chi vuole osare, infine, può abbinare il celeste con i toni caldi del panna, del pesca e del beige rosato.

Come abbinare il celeste pastello

Borsa a tracolla Desigual

Tonalità delicata e romantica che, da sola, richiama pizzi e merletti, il celeste pastello è probabilmente più adatto agli outfit da giorno, per esempio una maglia celeste si abbina meravigliosamente con un paio di pantaloni o una gonna in bianco puro, grigio chiaro, rosa freddo o giallo.

Come abbinare il celeste polvere

Nuance meno accesa rispetto a quella pastello, il celeste polvere è trendy se abbinato con accessori dai colori forti come il rosso, mentre è un “no” con il verde (può fare eccezione, eventualmente, il verde acqua) e il viola.

Pullover Pinko su amazon.it

Per il lavoro, accosta una camicia celeste a un pantalone giallo zafferano o bianco, benino, anche se crea forse un po’ troppo contrasto ed è decisamente più indicato per l’inverno, il nero e il blu da scegliere in una sfumatura non troppo scura.

Come abbinare il celeste chiaro

Linee pulite ed essenziali sono il segreto per vestire in celeste chiaro senza rischiare un risultato stucchevole. Cromia considerata principalmente estiva e riseravata soprattutto agli accessori, si scopre più versatile se declinato in un abito lungo tinta unita arricchito con gioielli in argento oppure oro bianco.

Orecchini Morellato su amazon.it

Se per le serate fuori il nostro consiglio è di indossare una blusa di pizzo celeste e una gonna a tubino, nelle mezze stagioni le giornate in ufficio diventano più leggere se scegli di indossarlo con il nero: una blusa e un pantalone per una raffinatezza innata o un blazer che accompagni un outfit total black.

Come abbinare il celeste carta da zucchero

Opaco e polveroso, a metà tra azzurro e grigio, il celeste carta da zucchero deve il suo nome alla sfumatura degli involucri che, quando lo zucchero veniva venduto sfuso, i commerciati utilizzavano per avvolgerlo.

Blusa in satin Motivi su amazon.it

Sempre incredibilmente chic, è una tonalità che accoglie il suo lato casual se alla giacca celeste vengono abbinate un paio di sneakers. D’altronde se accostandolo al bianco è impossibile sbagliare, se ha i voglia di osare puoi accompagnarlo con il rosa quarzo, altre tonalità di blu e, perché no, con il giallo oro o il giallo acceso.

Cover photo by lookstudio – www.freepik.com