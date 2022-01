San Valentino: cosa regalare alla tua ragazza

San Valentino è il momento migliore per dimostrare con un gesto concreto quanto la ami. Dal gioiello al completino intimo fino al viaggio a sorpresa, tante idee per il regalo perfetto che la lasci senza fiato.

A corto di idee brillanti per il regalo di San Valentino? Vorresti lasciarla senza fiato ma lo shopping non è proprio il tuo forte? Se i desideri della tua bella sono più difficili da decifrare di un rebus in lingua straniera, niente paura! Qui sotto trovate qualche dritta per un regalo di San Valentino da batticuore.

Un gioiello è per sempre, ma un gioiello speciale per San Valentino ancora di più

Si dice che fare un regalo a una donna sia un’impresa facile, ma pochi ammettono che stupirla con un regalo sia una questione tutta diversa. Se vuoi puntare sul sicuro, sappi che un gioiello è sempre apprezzato: puoi sempre puntare a un prezioso che lei possa aggiungere al suo scrigno e portare come segno del vostro amore. Noi però ti diciamo solo una parola d’ordine, sii originale!

Scegli un gioiello che le vedi portare di solito e fatti furbo: ad esempio, se non indossa mai bracciali magari è meglio puntare su altro; se ama portare orecchini chandelier sarà quello il vostro pezzo forte. Il nostro consiglio è di puntare a bijoux che abbiano un significato speciale anche per voi, quindi sì a pezzi vintage se si intonano con il suo stile, sì a monili che portino impresso un messaggio speciale per lei (meglio se lo fai incidere appositamente per l’occasione), sì a gioielli artigianali che possono essere personalizzati.

Bracciale tennis in acciaio 304 con cubic zirconia bianchi e pendenti a forma di cuore smalto rosso €49 su amazon.it

È una fan di Pandora? Allora la scelta perfetta è la linea di charms e bracciali in tema San Valentino da aggiungere alla sua collezione. Se invece ama lo stile deciso di Stroili quest’anno potrà completare il suo look con un gioiello in limited edition. Il suo colore è il rosso? Allora da’ un’occhiata ai bracciali tennis di Brosway che montano insieme cubic zirconia bianchi e pendenti smaltati a forma di cuore nella sfumatura dell’amore. O, ancora, un gioiello portafortuna come quelli della linea Quadricuore di Amen tutta dedicata ai quadrifogli.

Collana Amen Quadricuore in Argento925 rodiato e zirconi €59,90 su amazon.it

Infine, chi ha detto che un paio di scarpe non possano essere un gioiello? Non si portano al dito, ma se del brand giusto possono essere un valido sostituto, come ci insegna Carrie Bradshaw.

Golden Goose Super-Star Dream Maker

Lei è una sportivona? Poco male, se non rinuncia mai alle sue sneakers, sappi che Golden Goose ha pensato proprio a chi si ama come voi creando Super-Star Dream Maker, ovvero una versione della sua iconica scarpa che, all’interno, può nascondere messaggi personalizzati.

Un profumo per San Valentino

Anche i profumi, spesso, possono essere considerati dei piccoli gioielli. Se la tua ragazza ama provare nuove fragranze, o se le piace collezionare le edizioni speciali che le case profumiere e i brand di moda mettono a punto per le occasioni, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Emanuela Biffoli Amor

Tra i nostri suggerimenti per questo San Valentino c’è sicuramente Amor di Emanuela Biffoli che, con le sue note di frutti e muschi, racchiude in un flacone il ricordo di amori mitici e appassionati.

Laura Biagiotti Roma Eau de toilette 50ml €67 su amazon.it

È un’amante della classicità anche nei profumi? La fragranza fatta per lei, allora, è Roma di Laura Biagiotti, un profumo ormai iconico che racchiude tutta la complessità della città eterna in flacone dalle forme rigorose ed eleganti come quelle delle colonne.

Jo Malone London Velvet Rose & Oud Cologne Intense 50ml €102

Per una fidanzata amante delle fragranze Jo Malone London, sappi che per il San Valentino 2022 potrai farla molto felice regalandole un profumo del suo marchio preferito, per esempio una delle cologne della nuova collezione dedicata alla più incantevole e romantica delle note: la rosa.

L’intimo sfizioso: il regalo di San Valentino che ogni uomo vorrebbe vedere indossato

Il classico regalo che ogni uomo vorrebbe vedere indossato per San Valentino? Con un pizzico di malizia noi ti diciamo che certamente si tratta di un completino intimo da sfoggiare nelle occasioni speciali. Si possono trovare ottime proposte online e non, anche di brand low cost come Asos, Oysho o Shein, o di fascia media, per esempio il body vedo-non vedo Verdissima, ma il nostro consiglio è di esagerare e regalare qualcosa che lei difficilmente acquisterebbe come una lingerie luxury.

Da La Perla a Ermanno Scervino sono tantissime le maison tra le quali scegliere. Prediligete seta e pizzo dalle linee eleganti, meglio se coordinati con vestaglia a kimono. L’idea in più? Regalatele in aggiunta un momento di beauty relax come un massaggio: che sia fatto da voi in casa o in una SPA certamente apprezzerà il combo gift.

Via libera al romanticismo per un San Valentino perfetto

San Valentino è il giorno per antonomasia in cui trascorrere del tempo con chi ami, allora perché non regalare proprio un’esperienza da condividere? Se ama viaggiare e scoprire posti nuovi certamente apprezzerà l’idea. Che si tratti di organizzare un tour guidato per scoprire i tesori nascosti della vostra città o un weekend fuoriporta, magari prendendo un volo last minute, ogni idea è valida, basta che si tratti di vedere cose belle all’insegna del romanticismo.

In alternativa potreste pensare di regalarle qualcosa che la coinvolga in una passione comune; dal corso di cucina con cena e degustazione annessa alla lezione di ballo, ogni idea sarà vincente perché sarà l’occasione per conoscervi meglio e rafforzare il vostro legame.

Tazza Villeroy&Boch Moder Cities su amazon.it

In tempi di Coronavirus non riesci a organizzarle qualcosa fuori casa? Probabilmente per farla svegliare felice il giorno di San Valentino bastano pancake, cornetti caldi e caffè serviti in tazze e piattini capaci di portarla in vacanza come quelli della collezione Modern Cities di Villeroy&Boch.