Taylor Swift: Record Storico ai Grammy Awards 2024

Conquista Storica per “Midnights”

Taylor Swift ha fatto la storia ai Grammy Awards 2024, vincendo per la quarta volta il premio per l’Album dell’Anno con “Midnights”. Questo successo la pone al di sopra di icone musicali come Frank Sinatra, Paul Simon e Stevie Wonder, ciascuno dei quali ha vinto il prestigioso premio tre volte.

Passione e Nuovi Progetti

Durante la cerimonia, Swift ha espresso la sua felicità e passione per la musica, annunciando anche il lancio di un nuovo album, “The Tortured Poets Department“, previsto per il 19 aprile. Questa notizia è stata svelata in anteprima ai fan durante la cerimonia, con l’album reso disponibile per il pre-ordine immediatamente.

Il Tour Mondiale e il Successo

Swift riprenderà il suo tour mondiale a Tokyo, attualmente il tour con il maggior incasso al mondo, dimostrando il suo inarrestabile impatto sulla scena musicale globale. Dopo il Giappone che la vedrá protagonista dal 7 al 10 febbraio, è attesa il giorno dopo negli Stati Uniti a Las Vegas per presenziare al Super Bowl 2024 nonostante le 12 ore di volo da Tokyo e le 17 di fuso orario.

Dominio Femminile ai Grammy

La serata dei Grammy ha visto una forte presenza femminile, con artisti del calibro di Billie Eilish che ha vinto la categoria Song of the year con “What was I made for”, colonna sonora del film Barbie e Miley Cyrus che con “Flowers” si è aggiudicata i premi di Best pop solo performance e Record of the year. Anche Victoria Monet è stata premiata come Best new artist e Best R&B album, sottolineando l’importanza della diversità e dell’inclusione nell’industria musicale internazionale. Anche Coco Jones, nominata per la prima volta ai Grammies, si è aggiudicata il premio come Best R&B performance 2024.