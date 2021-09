I migliori abiti e accessori per un Halloween 2021 super glam

La notte di Halloween è l’occasione per sfoggiare look in tema: prendi spunto dai trend Autunno/Inverno 2021-22 per idee su abbinamenti e accessori glamour

Scheletri, pipistrelli, ragni, zucche e fantasmi: la notte più terrificante dell’anno è in arrivo! Se l’occasione è perfetta per un week-end fuori porta o per feste ed eventi a tema, l’outfit ideale va costruito con abbinamenti e accessori ad hoc. Il look più glamour per Halloween? Te lo suggeriamo noi!

Halloween 2021: costumi e travestimenti di tendenza

Un look super glamour per Halloween? Per immergerti nel clima di tenebra e mistero della notte di Ognissanti prendi spunto da film, cartoni animati e fumetti.

La bambola assassina o bambola vodoo è un grande classico che richiama icone horror, ma anche eroine più recenti come la sposa cadavere di Tim Burton. Per un travestimento perfetto, il look va completato con la parrucca adeguata: chioma blu per la corpse bride di Burton, codini oppure capelli rossi per la bambola assassina. L’idea in più? Il travestimento di coppia che si ispira a Chucky e alla bambola assassina.

Altra immancabile regina dei travestimenti di Halloween è Harley Quinn, tornata al cinema quest’estate con il film The Suicide Squad – Missione suicida, ma nata nel 1992 per la serie animata di Batman, dove il suo costume è ben diverso da quello divenuto popolare recentemente. L’originale Harley Quinn, infatti, richiama – fin dal nome – Arlecchino, in inglese harlequin, e indossa una tuta rossa e nera.

Rouge Dior Forever Liquid in Forever Glam €40,16

Dal mondo gotico di Batman arriva anche un altro costume perfetto per festeggiare Halloween, quello della seducente Catwoman. Il tocco in più? Stivali neri altissimi e trucco ad hoc con rossetto scarlatto e cat eye ovviamente.

Correttore viso True Skin High Cover Catrice €4,59 su eCharme.it

Tra le regine cattive più amate c’è anche Malefica, la signora del male di casa Disney divenuta ancora più celebre grazie al film Maleficent. Per il suo travestimento è d’obbligo un make up che esalti una pelle diafana e labbra rosso sangue. Come realizzarle? Riempi il contorno delle labbra utilizzando una matita in tono con il tuo rossetto; scegli una texture opaca a lunga tenuta e perfeziona i bordi con l’aiuto di un pennellino e un correttore per dare ancora più risalto alla bocca.

Stivali Gioseppo su amazon.it

Un altro travestimento tratto da una serie tv cult come La casa di carta è quello della maschera di Salvador Dalì abbinata all’iconica tuta rossa, da indossare rigorosamente con stivali anfibi in perfetto stile combat.

Halloween 2021: look vintage

Il look da streghetta più cliccato dalle millennials? Sicuramente il look Halloween vintage, che prende spunto da splendide dive hollywoodiane come Ava Gardner. Via libera a pizzo, velluto e dettagli shiny.

Vestito Desigual

Come ricrearlo? Giochiamo tutto su abiti dal mood rétro, con rouches, maxi maniche o plissettature su tessuti lamé. Puntate al look Mercoledì Addams? Allora la petite robe noire è quello che fa per voi. Scegliete un modello che gioca con dettagli femminili e trasparenze ad effetto, oppure un tubino in velluto. Il tocco in più? Il colletto bianco da abbinare e la parrucca con lunghe trecce nere.

Halloween 2021: il segreto del look è negli accessori

Se avete poco tempo da dedicare allo shopping per il vostro look di Halloween, allora il consiglio è quello di puntare su un outfit dark e accessori a tema. Fantasmini, zucche, ragnatele, scheletri e canini aguzzi: questi solo alcuni degli spunti da riprendere scegliendo orecchini e bracciali a tema.

Stivaletti a punta Primadonna

Se la vostra passione sono le borse puntate all’acquisto furbo: una bag color zucca sarà perfetta da reinterpretare per i look autunnali. L’alternativa glamour? Sicuramente le borse icone: perfette non solo per la notte di Halloween, ma anche per rendere unico ogni outfit. Non dimenticare l’immancabile dettaglio per un look da streghetta fashion: le scarpe a punta. Il modello cult? Sicuramente il sock heeled boot.

Accanto a borse e scarpe, ci sono molti altri accessori che ben si prestano allo shopping per Halloween ma che, per il loro stile glam e ricercato, possono essere tranquillamente riutilizzati in altre occasioni.

Calze Athletic Joker Jimmy Lion

Un esempio sono le calze Jimmy Lion, marchio fondato da due amici spagnoli con la passione per il design e i dettagli super cool, che fa attenzione alla qualità e al comfort della calza. Il modello Joker strizza l’occhio ai misteri delle carte da gioco.

Cover photo created by wayhomestudio – www.freepik.com