Al pari del bianco e del nero, l’argento è un colore versatile, che può essere utilizzato per creare look da sera e da giorno, eleganti e originali. Scoprite qui trucchi e segreti per abbinarlo nel miglior modo possibile!

L’argento è un colore “prezioso”, in tutti i sensi! Non solo perché è quello dell’omonimo metallo, ma anche perché è incredibilmente versatile ed è perfetto per creare tanti look ricercati, originali e… luccicanti! Non a caso, è gettonatissimo da stilisti e trendsetter e continua a “brillare” anche tra le tendenze moda dell’estate.

Se siete sempre in dubbio su come abbinare i colori, l’argento vi sorprenderà per l’incredibile facilità con cui può essere indossato sia di giorno che di sera e in occasioni molto diverse tra loro. Naturalmente, il consiglio è di non esagerare e di prediligere un capo, un accessorio o un dettaglio al total silver.

Per non sbagliare e sfoggiare outfit glamour ed eleganti, ecco alcuni consigli e idee su come abbinare l’argento!

Come abbinare il color argento

L’argento è la tonalità metallica del grigio e come il suo parente più stretto può essere indossato in un’ampia gamma di accostamenti.

Con il nero crea un contrasto deciso e sofisticato, perfetto per un look per un’occasione speciale, mentre con il bianco, per esempio una blusa in seta, acquisisce una sfumatura lieve e delicata, particolarmente indicata per le giovanissime e durante la bella stagione. Analogo effetto si ottiene con il rosa e il pastel light blue, che lo “riscaldano” e lo “ammorbidiscono” e sono l’ideale per outfit dal sapore bon ton.

Sonoyo Borsa in pelle con cover e tracolla intercambiabili, da acquistare singolarmente

L’argento sta bene anche con il verde e il blu, due colori che lo accendono e gli conferiscono pienezza, crea un contrasto sensuale e sofisticato con il viola e risulta particolarmente elegante con l’arancione, il ruggine e il marrone. Al contrario, il match con il giallo è poco incisivo, mentre l’abbinamento con il rosso ha molto carattere e rischia di diventare pacchiano se non viene dosato con attenzione.

Last but not least, d’effetto e consigliatissimo per creare un look chic e metropolitano è l’accostamento con il denim. Le due tinte si incontrano esattamente a metà strada tra ricercatezza e stile casual e valorizzano ciascuna i punti di forza dell’altra, creando un equilibrio perfetto.

Abbinamento oro-argento: in o out?

Quando si parla di come abbinare l’argento, è inevitabile affrontare l’argomento oro. I due colori possono essere indossati insieme oppure vanno tenuti rigorosamente separati? La risposta sta… nel mezzo.

In linea generale, non è proibito, ma per ottenere un effetto piacevole e non cadere nella trappola dell’eccesso bisogna utilizzare alcuni accorgimenti. Per esempio, con l’argento lucido è meglio abbinare dell’oro chiaro e opaco, limitandosi magari solo a un paio di sandali in pelle, mentre con l’argento mat può stare bene dell’oro tendente al rosa o al marrone.

ASOS DESIGN Wide Fit Stivaletti a calza su asos.com

Nulla vieta di osare look in cui i capi lamé siano i pezzi principali dell’outfit, ma per non sbagliare è consigliabile optare per accessori e dettagli oppure “spezzare”, scegliendo un (solo) pezzo principale e un accessorio.

Un esempio perfetto è l’accostamento tra giacca e borsa argento lucido e short e sandali oro opaco.

Come abbinare le scarpe color argento

Le scarpe argento sono una delle tendenze moda più gettonate dell’estate e la ragione è presto detta: sono incredibilmente versatili, stanno bene con tutti i colori e le fantasie (o quasi) e regalano a ogni look un mood chic e originale.

Pinko Gonna a pieghe su amazon.it

Qualche esempio? Le sneakers sono perfette da indossare con una gonna lunga o un paio di pantaloni morbidi , per dare un tocco brioso e sbarazzino a un outfit formale. All’opposto, i sandali, le décolleté in tessuto glitter e le slingback in pelle metallizzata sono l’ideale per regalare un twist sofisticato a un paio di jeans e a un look da giorno.

7 For All Mankind Jeans bootcut su amazon.it

Se il vostro obiettivo è dare carattere al classico vestitino estivo in tinta unita o a fantasia, potete scegliere infradito con borchie, ciabattine glitterate oppure ballerine.

Only Vestito a fioiri su amazon.it

Infine, per un look dall’animo rock, fanno al caso vostro i mocassini con frange o gli stivali effetto specchio.

Cover photo by Brooke Cagle on Unsplash