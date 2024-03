Oscar 2024: tutti i vincitori, trionfo di Oppenheimer

La notte degli Oscar 2024 ha visto il film Oppenheimer di Christopher Nolan trionfare, portando a casa 7 prestigiose statuette, tra cui quelle per il miglior film, la miglior regia e i migliori attori protagonisti. Nonostante la narrazione sulla creazione della bomba atomica, la cerimonia è diventata un palcoscenico per riflettere sulla pace e la fine dei conflitti armati.

Dominio di Oppenheimer e i messaggi di pace

Oppenheimer, il colossal di Christopher Nolan, ha superato le attese vincendo non solo il premio come miglior film, ma anche quelli per la miglior regia, i migliori attori protagonisti, il miglior montaggio, la miglior fotografia e il miglior sonoro.

Nonostante la tematica bellica, molti premiati hanno lanciato messaggi di pace. Christopher Nolan ha sottolineato l’importanza della pace nel suo discorso, evidenziando i pericoli della guerra.

Anche gli attori premiati come Cillian Murphy e Emily Blunt hanno espresso simili messaggi, contribuendo a una serata carica di significato contro la guerra.

Proteste per la pace e significato della cerimonia

Le proteste per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nei pressi del Dolby Theatre di Los Angeles, hanno aggiunto un’aura di impegno civile alla cerimonia.

Questo contrasto tra il trionfo del film sulla bomba atomica e le proteste per la pace ha reso la serata degli Oscar 2024 particolarmente significativa.

Altri vincitori e delusioni

Oltre a Oppenheimer, altri film e artisti hanno ricevuto riconoscimenti. Povere creature! di Yorgos Lanthimos ha ottenuto 4 statuette, mentre La zona d’interesse di Jonathan Glazer ha vinto il premio per il miglior film straniero e per il miglior sonoro.

Tuttavia, c’è stata delusione per l’italiano Matteo Garrone, il cui film Io capitano non è riuscito a imporsi nella categoria dei film stranieri.

Inoltre, Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki ha vinto il premio al miglior film d’animazione, mentre Barbie di Greta Gerwig ha ottenuto la statuetta per la miglior canzone originale con What Was I Made For? di Billie Eilish.

Tutti i premi degli Oscar 2024

Miglior film: Oppenheimer

Miglior regia: Christopher Nolan – Oppenheimer

Miglior attrice: Emma Stone – Povere creature!

Miglior attore: Cillian Murphy – Oppenheimer

Miglior attrice non protagonista: Da’VineJoy Randolph – The Holdovers

Miglior attore non protagonista: Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Miglior film straniero: La zona d’interesse (Regno Unito)

Miglior sceneggiatura originale: Anatomia di una caduta

Miglior sceneggiatura non originale: American Fiction – Cord Jefferson

Miglior fotografia: Oppenheimer

Miglior scenografia: Povere creature!

Miglior montaggio: Oppenheimer

Miglior sonoro: La zona d’interesse

Migliori costumi: Povere creature!

Miglior makeup: Povere creature!

Migliore colonna sonora: Oppenheimer

Miglior canzone: “What Was I Made For?” – Barbie

Migliori effetti speciali: Godzilla: Minus One

Miglior film d’animazione: Il ragazzo e l’airone

Miglior corto animato: War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Miglior cortometraggio live-action: The Wonderful Story of Henry Sugar

Miglior cortometraggio documentario: The Last Repair Shop

Miglior documentario: 20 Days in Mariupol

Cover photo by Sthanlee B. Mirador/Sipa USA