Chi è nato oggi 13 luglio: i compleanni glamour

Scopriamo insieme chi sono i personaggi famosi nati oggi e a quali VIP dobbiamo fare gli auguri di compleanno il 13 luglio. Cominciamo da Harrison Ford, nato a Chicago nel 1942 e interprete di ruoli come quelli di Han Solo nella serie di Guerre stellari, di Indiana Jones nella tetralogia omonima e di Rick Deckard in Blade Runner e Blade Runner 2049. Tra i tantissimi altri film in cui ha recitato ricordiamo Witness, Giochi di potere, Sotto il segno del pericolo, Il fuggitivo, Air Force One, American Graffiti, La conversazione, Mosquito Coast, Presunto innocente, Le verità nascoste, Una donna in carriera, il remake di Sabrina del 1995, Sei giorni, sette notti, Destini incrociati, Il buongiorno del mattino e Adaline – L’eterna giovinezza.

Spegne le candeline oggi anche Sir Patrick Stewart, nato in Inghilterra nel 1940 e celebre attore shakespeariano. Accanto alla carriera teatrale ha affiancato ruoli in televisione e al cinema interpretando il capitano Jean-Luc Picard nelle serie Star Trek: The Next Generation e Star Trek: Picard, oltre che in vari film della saga, e il Professor X in X-Men e nei film successivi.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com