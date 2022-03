Le scarpe top per la Primavera/Estate 2022

La primavera è ormai alle porte ed è tempo di pensare al nuovo guardaroba, tenendo d’occhio le tendenze moda per la Primavera/Estate 2022. Capitolo scarpe: dai tacchi design alle sneaker platform, ci sono tanti nuovi modelli di stivaletti, mocassini, scarpe basse e, ovviamente, sandali che ci faranno venire voglia di vestitini e shorts.

Scarpe top Primavera/Estate 2022: il tacco

Décolleté Pollini su amazon.it

A fare la differenza è il tacco. Largo, decorato con pietre o ricami o ancora in versione coccodrillo. E non dimentichiamo i kitten heel, i tacchi bassi e sottili che fanno subito Audrey Hepburn, che anche per questa stagione si confermano tra i trend in crescita. Il tacchetto basso quest’estate esce definitivamente dalla “zona sciura” con le mules super appuntite AGL, un altro dei trend dell’estate.

Mules AGL

Non mancano ovviamente i tacchi altissimi, resi più comodi da platform altrettanto alti, ma le amanti dello stiletto avranno solo l’imbarazzo della scelta tra décolleté, sling-back e tacchi scultura.

Scarpe top Primavera/Estate 2022: sneakers e stivaletti

Sneakers 2Star su amazon.it

La bella stagione è quella giusta per chi non teme di sfoggiare colori sgargianti e suole esagerate, e le tendenze moda della stagione in arrivo sono pronte a farci svettare anche in sneakers: Alexander McQueen e Celine, per esempio, le hanno fatto sfilare in bianco candido e con la suola altissima. Chi invece al colore non intende proprio rinunciare, troverà pane per i suoi denti tra i modelli firmati 2Star e Desigual.

Sneaker boots Desigual su amazon.it

Anche chi non ha mai dimenticato l’amore per gli anfibi quest’estate troverà pane per i suoi denti, mentre chi affronta il clima della mezza stagione in stivali, troverà gli alleati perfetti negli ankle boots e nei camperos (li propone anche Stradivarius).

Stivali da cowboy Stradivarius su asos.com

Scarpe top Primavera/Estate 2022: il comfort

Ballerine Gioseppo su amazon.it

E dunque, tra tacchi grossi e stivaletti, le novità non dimenticano (per fortuna) il comfort. Lo confermano anche zeppe e plateau, i dettagli più strategici delle collezioni estive.

Mocassini Hyusto

Poi ci sono le linee dedicate a ballerine, per esempio quelle super classiche di Gioseppo, loafer, sabot e le sempre amatissime espadrillas. Le sfilate hanno anche riportato in auge lo stile bourgeois dei mocassini, declinati sia nella versione con tacco che in quella più preppy e french touch o, ancora, in fantasie animalier secondo la proposta di Hyusto.

Scarpe top Primavera/Estate 2022: i sandali

Sandali Guess su amazon.it

Per la Primavera/Estate 2022 non possono mancare i sandali. L’anno scorso si erano affacciati quelli in pelliccia ecologica, che per questa stagione tornano ad abbracciare le estremità delle fashion addict anche in versione estiva o puntando su un’estetica boho.

Ciabattine Loriblu

Tra i must have anche le scarpe con il cinturino alla caviglia e le immarcescibili infradito, da indossare all day long. Tra le flat shoes resistono le ciabattine con o senza tacchetto. Le propone, tra gli altri, Loriblu.

