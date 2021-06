Come scegliere il costume da bagno

Pronte per la prova costume? Se non vedi l’ora di acquistare il tuo nuovo costume da bagno, leggi tutti i nostri consigli per scegliere quello adatto per te seguendo le tendenze moda per la Primavera/Estate 2021!

L’outfit preferito da tutti durante le vacanze al mare? Sicuramente il beachwear! Chi non sogna di immergersi in acque cristalline e fare lunghi bagni di sole su candide spiagge? Se sei pronta per lo shopping estivo allora è il caso di chiedersi: quale costume da bagno fa per te? Ecco qualche consiglio per acquistare il modello più adatto alle tue forme scegliendolo tra i must have della Primavera/Estate 2021.

Hai anche bisogno di consigli su come lavare nel modo giusto il tuo costume da bagno? Segui questi passaggi facili facili: riempi una vaschetta con acqua fredda, aggiungi poco sapone neutro e lascia in ammollo per 15 minuti circa, cercando di eliminare la sabbia ed eventuali macchie senza strofinare troppo, alla fine risciacqua sotto abbondante acqua e strizza, stendi ad asciugare preferibilmente senza l’uso di mollette e non sotto la luce diretta del sole in modo da evitare che i colori sbiadiscano e le fibre si inaridiscano troppo.

Tutti i modelli di costumi da bagno ideali se hai un seno grande

Madre natura ti ha concesso in regalo forme sinuose? Se hai un seno grande molto spesso trovare il modello di costume da bagno adatto a te può rivelarsi un’impresa, soprattutto se prediligi i bikini dalle proporzioni mini.

Bikini a balconcino Desigual su amazon.it

Se sei una fan del due pezzi il nostro consiglio è di puntare su costumi che abbiano il reggiseno rinforzato con ferretto e ben strutturato come il balconcino. Purtroppo triangoli e fasce non sono adatti per garantire il giusto sostegno ma soprattutto per permetterti di fare il bagno senza restare in topless alla prima onda.

Bikini Oysho Mediterranean Countryside Collection Bikini Oysho Soft Towelling Capsule Collection

Se invece ami i costumi interi anche in questo caso il tuo migliore amico è quello con coppe strutturate e spalline. Non vuoi rinunciare al trikini? Scegline uno che garantisca la giusta vestibilità e punta tutto sulla scolatura decorata da volant di grandi dimensioni e sui colori scuri.

Costume intero L’Autre Chose €160

Tendenze vintage per i costumi da bagno per figure curvy

Due pezzi con ferretto Arena Bodylift su amazon.it

Se sei una curvy tendenzialmente valgono le stesse linee guida di chi ha seni prosperosi, ma con qualche piccola variante. Per dare maggiore risalto alla figura gioca con stili e fantasie: sì ai due pezzi con slip a vita alta soprattutto se sono caratterizzate da drappeggi e fasce decorative perfette per mimetizzare i rotolini sui fianchi; sì a colori scuri e fantasie micro.

Costume intero Mango

Stesso discorso per i costumi interi: da prediligere in generale per le figure curvy perché permettono di rendere le tue forme omogenee ed armoniose. Dove acquistarli? Ma su Amazon ovviamente! Tra i nostri modelli preferiti quelli dall’aria un po’ vintage che ti faranno sentire come una vera pin up!

Costume intero contenitivo Iris & Lilly su amazon.it

Dai trikini ai bikini colorati e fantasia, tutti i costumi da bagno per le ragazze

Sei una teen? Sei longilinea e hai un seno piccolo o medio? In questo caso puoi permetterti di sbizzarrirti tra una vasta scelta di modelli e una carioca di colori e fantasie.

Costume intero con oblò Michael Michael Kors su amazon.it

Se ami i costumi interi, non mancano nemmeno per questa estate 2021 le stampe floreali e animalier, che noi ti consigliamo di provare su modelli con oblò e asimmetrie da intercambiare in modo da permettere un’abbronzatura uniforme.

Costume intero Bershka

Per le più giovani, da provare anche i costumi dal taglio super easy ma caratterizzati da scritte e stampe ironiche e dissacranti, quelli sgambatissimi oppure i modelli con collo alto e fantasia afro, ideali per le silhouette più slanciate.

Trikini Vilebrequin su amazon.it

In alternativa puoi sempre puntare sul trikini: questa Estate 2021 troverai proposte di ogni genere da quelli all’uncinetto a quelli con i volant a quelli in tessuto spalmato. Punta su fantasie animalier dal mood graffiante e iper femminile, specie su modelli interi con dettaglio monospalla, per un richiamo super glamour agli anni ’80.

Costume monospalla Aniye By

Ma il vero must have da mettere senza dubbio in valigia è il bikini: perfetti i modelli a triangolo se hai un seno piccolo, ma se quello è un po’ il tuo cruccio puoi sempre puntare su modelli con coppe imbottite.

Costume a triangolo Lido

Scegli anche dei bikini che puntino l’attenzione sui dettagli, come le nappe colorate per un mood tra il tropical e l’etnico, le catene, le medaglie, i laccetti, i tessuti lavorati a crochet o qualsiasi altra decorazione che incontri il tuo gusto.

Bikini zebrato Lazycrab

Non dimenticare di completare il tuo look beachwear con la giusta calzatura: tra le tendenze scarpe di questa estate 2021 non mancano sabot e ciabattine ironiche. Un altro accessorio che in spiaggia non può assolutamente mancare è il cappello. Sceglilo di paglia e di foggia maschile e abbinalo a una jumpsuit con le spalle scoperte o a un caftano morbido.

Copricostume Verdissima

I più raffinati costumi da bagno a vita alta per uno stile retrò

Ormai in auge da diverse stagioni anche per questa Primavera/Estate 2021 torneranno i costumi da bagno a vita alta. Se vuoi sentirti una diva delle onde alla Esther Williams lo stile retrò è quello che fa per te. Lo slip a vita alta è il vero must have per chi vuole scommettere su uno swimwear diverso dal solito.

Bikini a vita alta Banana Moon su amazon.it

Avrai solo l’imbarazzo della scelta perché sono tantissimi i brand che propongono modelli per tutti i gusti, noi ti consigliamo di puntare su fantasie camouflage oppure sulle classiche righe bianche e blu per un’allure marine contemporaneo.

Bikini a vita alta Isole & Vulcani

Una piccola nota sexy? Scegli lo slip con inserto intrecciato sui fianchi, per un intrigante gioco di vedo-non vedo.

I modelli di costumi da bagno per chi è in gravidanza

Se sei in dolce attesa non c’è nulla di più indicato che lasciarsi cullare dall’acqua per alleviare il peso crescente sulla schiena e per fare una scorta (moderata, mi raccomando!) di vitamina D.

Il costume da bagno per chi è in gravidanza può essere sia intero che bikini, l’importante è scegliere il modello che si adatti alle forme ma che soprattutto garantisca il massimo comfort. Sì a bikini con slip a vita alta e appositamente strutturati per dare il giusto sostegno al pancione, meglio se provvisti di fasce per sorreggere il peso.

Tankini a pois Esprit su amazon.it

Anche i modelli di costumi da bagno interi devono avere il drappeggio necessario per contenere la pancia senza stringere troppo. Il vero swimwear must per chi aspetta un bebè? Sicuramente il tankini, il due pezzi composto da canotta con coppe sostenute da ferretto e slip contenitivo: l’ideale che mette insieme la libertà del bikini e il comfort del costume intero.

Cover photo Alessandro Rocchi courtesy Arena press office