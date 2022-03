Le più belle borse per la Primavera/Estate 2022

Maxi bag, tracolle, pochette, zaini e marsupi. I modelli di borse per la Primavera/Estate 2022 sono tantissimi, ognuno perfetto per completare i nostri look per la stagione calda. Ecco i must have per il tuo shopping estivo!

L’accessorio preferito dalle donne? Sicuramente la borsa! Maxi bag, tracolle, pochette e zainetti, il modello varia a seconda dei gusti di ognuna ma una certezza resta: la borsa è la migliore amica di ogni donna. Quale scegliere? Le tendenze moda per la Primavera/Estate 2022 sono un tripudio di colori e modelli, offrendo una varietà davvero infinita di combinazioni perfette per ogni occasione. Ecco le proposte più belle tra le borse di tendenza per quest’estate, a te la scelta per il tuo shopping della stagione calda. Una, due, o perché no, tutte!

Tendenza shopping bag e maxi bag

Maxi bag Furla su amazon.it

È risaputo che la borsa di una donna è un microcosmo da portare a passeggio, pronto a rispondere a tutte le necessità della giornata, neanche fossimo delle provette MacGyver. La borsa grande è dunque il modello da preferire se non vuoi rinunciare proprio a nulla (mal di schiena permettendo ovviamente!).

Shopping bag U.S. Polo Assn.

In particolare quest’anno la tendenza Primavera/Estate 2022 per shopping bag e maxi bag è tra le prime da segnalare, un vero e proprio must have da non lasciarsi sfuggire. La nostra preferita? Sicuramente quella in nylon colorato proposta da U.S. Polo Assn., una perfetta via di mezzo tra comodità e raffinatezza: très chic!

Borse a tracolla e postine per la Primavera/Estate 2022

Borsa a tracolla Pinko su amazon.it

Un grande classico che non tramonta mai? Sicuramente le borse a tracolla e le postine, l’accessorio must di ogni aspirante parigina che si rispetti. Forme, dimensioni e colore sono delle varianti che dipendono solo dai gusti di chi le sceglie; l’indispensabile è l’immancabile tracolla da portare su una spalla con nonchalance, come se fosse capitata lì per caso, ma in realtà è la chiave dei nostri look.

Saddle bag YNot?

Le mini bag di questa stagione sono borse particolari che si arricchiscono di dettagli e applicazioni colorate. Il modello di borsa top che risolve quasi tutti gli outfit estivi? Sicuramente la borsa in cuoio dalle proporzioni contenute, perfetta da abbinare ai look casual da città come a maxi abiti fluidi sulla spiaggia. Insomma, un vero passe-partout che, se scelto in una variante preziosa, può funzionare benissimo anche per la sera.

Tendenza borse bauletto Primavera/Estate 2022

Bauletto Stella McCartney su amazon.it

Dal classico matelassé a ironiche forme ipercolorate: la borsa bauletto è la perfetta via di mezzo per chi ha bisogno di una borsa grande ma non vuole rinunciare alla compattezza. Perfetta per look bon ton chic, il bauletto si adatta meglio agli outfit da giorno; potete sceglierlo iper classico da abbinare a un filo di perle o con design innovativo, basta che sia multicolor e funny.

Clutch e pochette Primavera/Estate 2022: largo alle borse particolari

Pochette Marks&Angels by Alessia Marcuzzi

La borsa chiave per i nostri look da sera, ma non solo: clutch e pochette sono un accessorio indispensabile nel guardaroba di ogni fashionista che si rispetti. Un grande classico per i look da sera ma, perché no, anche per il giorno: non c’è nulla di più chic di una morbida bustina in nappa da portare sotto braccio, da abbinare ai look più disparati, dal tailleur pantalone al maxi dress in seta. Impreziosite da strass, fibbie gioiello, ricami o dal design pulito: i modelli di clutch e pochette per la Primavera/Estate 2022 sono infiniti e forse proprio per questo non sono mai abbastanza nel nostro armadio!

Borse a mano per i look da città Primavera/Estate 2022

Borsa a mano Chiara Ferragni su amazon.it

Le borse a mano sono l’istituzione dei look ladylike, dal più formale e classico a quello più colorato. Già il fatto che per portarle non ci lasciano le mani libere è un sintomo di quanto sono glamour. In pelle colorata o lavorata fino al total white o al total black, i modelli proposti dalle case di moda per questa Primavera/Estate 2022 sono davvero vastissimi e lasciano solo l’imbarazzo della scelta.

Borse a secchiello: i modelli top per la prossima Primavera/Estate

Borsa a secchiello The Bridge su amazon.it

Le borse a secchiello o bucket bag vedono la loro origine nei lontani anni ’30 grazie a Vuitton che realizza il primissimo modello Noè per soddisfare le richieste di un produttore di champagne che aveva bisogno di una borsa che contenesse fino a cinque bottiglie del pregiato vino. La chiusura a coulisse con laccio e la pratica tracolla, oltre che la capienza, sono le caratteristiche che hanno fatto la fortuna della borsa a secchiello passando velocemente da borsa da pic-nic ad accessorio chic. Dopo il suo apice negli anni ’60 questo tipo di borsa era stata parzialmente accantonata per tornare in auge negli ultimissimi anni, diventando un vero e proprio must have da sfoggiare per i look da giorno.

Zainetti e marsupi per la Primavera/Estate 2022

Zaino Coccinelle su amazon.it

Dulcis in fundo, non potevamo non fare un cenno a zainetti e marsupi. Se un tempo potevano essere considerati una scelta insolita per gli outfit femminili, sono ormai diventati dei veri e propri must have immancabili come borse da giorno, anche per questa Primavera/Estate 2022.

Marsupio Love Moschino su amazon.it

Gli zaini, riesumati dai look adolescenziali e scolari, si vestono di pelle o suede diventando perfetti abbinamenti per look informali estivi; il marsupio, rubato al guardaroba maschile, è ormai sdoganato come accessorio femminile glam da portare come cinta in versione mini o rotondeggianti e colorati per look più sportivi e irriverenti come propone, per esempio, Prada. A voi la scelta, la prossima estate è alle porte!

Cover photo YNot? SS22