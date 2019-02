Milano Moda Donna scalda i motori. L’edizione dedicata allo stile e alle tendenze della stagione Autunno/Inverno 2019/2020 è attesa dal 19 al 25 febbraio 2019 e si presenta con un calendario ricco di sfilate ed eventi da non perdere.

Il mese della fashion week entra nel vivo. Dopo New York e Londra, da martedì 19 a lunedì 25 febbraio 2019 è tempo di Milano Moda Donna. L’edizione della kermesse meneghina dedicata allo stile e alle tendenze dell’Autunno/Inverno 2019/2020 si presenta con un calendario più ricco che mai, con ben 60 tra sfilate ed eventi.

Tuttavia, diversamente dagli anni passati, il clou è concentrato dal pomeriggio di martedì 20 alla sera di sabato 23, con un significativo svuotamento dell’agenda della domenica.

MSGM e Marni hanno scelto di anticipare a venerdì 22 e anche Missoni e Salvatore Ferragamo hanno optato per un ricollocamento nel primo giorno del weekend.

Il calendario di Milano Moda Donna AI 2019/2020

Milano Moda Donna 2019 inaugura martedì 19 febbraio con una giornata interamente dedicata agli eventi. Invece, il primo giorno di sfilate sarà mercoledì 20.

Ad aprire le danze sarà Alberto Zambelli, mentre il congedo dal pubblico e l’arrivederci a settembre toccheranno alla debuttante Alexandra Moura. La stilista portoghese originaria di Lisbona salirà in passerella lunedì 25, presso la Location TBC.

Nell’ambito dei nuovi talenti, grazie al supporto di Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), sfileranno a Milano anche il brand Marios, nato dal genio creativo di Mayo Loizou e Leszek Chmielewski, Chika Kisada e Ultrachic. Invece, sarà lo sforzo congiunto di CNMI e CNMI Fashion Trust a portare in passerella il giovane designer italiano Marco Rambaldi e Act N.1.

Milano Moda Donna AI 2019/2020 segna anche il (molto) gradito ritorno di alcuni grandi nomi, ovvero Bottega Veneta, con il debutto di Daniel Lee, Angel Chen e Gucci, che per l’edizione PE 2019 aveva temporaneamente abbandonato la “città della Madonnina” per Parigi.

La Fashion Week meneghina conferma pure la sempre più solida tendenza di presentare insieme le collezioni per lei e per lui. A proporre la formula co-ed saranno Antonio Marras, Atsushi Nakashima, Bottega Veneta, Byblos, GCDS, Giorgio Armani, Missoni, Moncler, Roberto Cavalli e Salvatore Ferragamo.

Di pari passo con le sfilate, Milano Moda Donna sarà animata da numerosi eventi, con ben 3 organizzati da Camera della Moda Italiana. Mercoledì 20 febbraio, presso lo Spazio Cavallerizze all’interno del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, ci sarà il CNMI Fashion Hub Opening Cocktail, mentre la sera di domenica 24 sarà la volta del CNMI e Camera Buyer Fashion Hub Closing Cocktail. Infine, lunedì 25 febbraio, è prevista la CNMI Dinner Celebrating new Designers, realizzata in collaborazione con il Comune di Milano e San Pellegrino.

Le nuove location della MFW FW 2019/2020

Milano Moda Donna Autunno/Inverno 2019/2020 abbraccia il mood sempre in movimento e in evoluzione della città e inserisce nel calendario un turnover di location.

Dopo 12 anni di sfilate a Palazzo Mezzanotte, Salvatore Ferragamo compie una storica rivoluzione e sposta la sua presentazione alla Rotonda della Besana.

Il direttore creativo della divisione donna, Paul Andrew, ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla “profonda intimità” comunicata dal complesso tardo-barocco del XVIII secolo, conosciuto anche Foppone dell’Ospedale:

Eravamo alla ricerca di un luogo dalla connotazione più classica e storica, ma che allo stesso tempo rappresentasse un riferimento dinamico per la città. La sua pianta rotonda dona inoltre una sensazione di inclusività, perfettamente in linea con i valori della maison che vogliamo comunicare.

In una sorta di passaggio del testimone, la sede della Borsa Italiana passa a Versace, mentre Max Mara lascia il Palazzo del Senato per l’Università Bocconi ed Etro si sposta dalla (storica) location del Palazzo del Ghiaccio di via Piranesi al Conservatorio Giuseppe Verdi.

Nel valzer dei cambi di sede si registrano anche la prima volta di Missoni al Palazzo delle Scintille e lo spostamento (di pochi metri, ma pur sempre spostamento) di Giorgio Armani dal consueto spazio di via Bergognone a quello nuovo del Silos.

