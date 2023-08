Oroscopo Settembre 2023: una coccola beauty per ogni segno zodiacale

È il momento di ripartire alla grande dopo la pausa estiva! Volete scoprire cosa hanno in serbo per voi le stelle dello zodiaco? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati in base al vostro segno zodiacale in base all’Oroscopo Settembre 2023.

Riprendere il solito tran tran dopo le vacanze ci mette sempre a dura prova, anche perché, chissà come mai, al momento del rientro ci sentiamo sempre più stanche rispetto all’inizio delle ferie. Volete conoscere un ottimo modo per affrontare il back to work o il back to school piene di rinnovate energie? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Settembre 2023! Per fare un ritorno alla quotidianità in grande stile seguite il mood beauty indicato delle stelle!

Siete curiose di scoprire quale trattamento di bellezza fa per voi in base alle caratteristiche del vostro segno zodiacale? Continuate la lettura per conoscere i consigli dell’oroscopo della bellezza!

Le stelle dell’oroscopo dell’Ariete per Settembre 2023

Approfittate della nuova stagione per ammorbidire i vostri spigoli e per imparare ad affrontare i piccoli inconvenienti della quotidianità con una maggiore elasticità e con il sorriso sulle labbra. Circondatevi di persone che sappiano tirare fuori il meglio di voi senza chiedervi di annullarvi per gli altri.

Real Techniques Foundation Blender su amazon.it

Il vostro oroscopo mensile vi suggerisce di tirar fuori il vostro lato più estroso, e di farlo anche attraverso la cura di voi stesse, dedicando un po’ del vostro tempo alla bellezza. Regalatevi un set di pennelli e sbizzarritevi nel make-up!

Oroscopo mensile per il segno del Toro

Le previsioni zodiacali di Settembre 2023 dicono che sarete professionali sul lavoro e pazienti in amore, ma non dimenticate che ogni tanto è importante lasciarsi andare e rilassarsi! Il mondo della bellezza è vostro amico e può regalarvi la leggerezza di cui avete bisogno.

Saponi e cosmetici fai da te su amazon.it

Che ne dite di dedicare un po’ del vostro tempo libero alla realizzazione di qualche ricetta di bellezza fai da te? È un modo divertente per dedicarvi un po’ di meritato relax. Se non ve la sentite di andare “a naso”, su Internet troverete tanti manuali per cimentarvi nella preparazione di saponi e cosmetici da fare in casa.

L’oroscopo personale per i Gemelli

Alti e bassi, salite rapidissime e vertiginose cadute. Questo mese per voi sarà un’altalena di emozioni alla lunga un po’ sfiancante. Per mantenervi serene è indispensabile recuperare la calma.

Florena Fermented Skincare Crema notte antiossidante su amazon.it

Iscrivetevi a un corso di yoga e iniziate a praticare la mindfulness. Curate la vostra bellezza a partire da dentro, con tisane depurative e scegliete con cura i vostri prodotti di skincare, meglio puntare su cosmetici naturali ricchi di estratti vegetali e privi di sostanze controverse.

Il segno del Cancro durante l’autunno

Il mantra dell’autunno 2023 per il segno zodiacale del Cancro è riscoprire la vostra individualità, ritrovare e imparare a valorizzare ciò che vi rende uniche e irripetibili. Nella bellezza smettete di rincorrere le mode e i trend più improbabili, cercando affannosamente di cucirveli addosso.

Incanalate piuttosto le vostre energie per capire cos’è che vi rende più belle soltanto per voi stesse, senza pensare ai giudizi e ai condizionamenti esterni: avete mai sentito parlare dell’armocromia? Analizzando i tuoi colori naturali, scoprirai quali nuance utilizzare per valorizzare i tuoi punti forti e minimizzare i difetti.

L’oroscopo di Settembre 2023 per il Leone

Sapete che non è sempre necessario ricercare nuovi stimoli all’esterno da voi? Le vostre previsioni zodiacali per questo mese vi indicano di puntare sulla vostra creatività, per tirare davvero fuori tutto il vostro potenziale.

Per esempio, potreste cimentarvi nel divertente esercizio di “shopping your stash“. Invece di acquistare nuovi prodotti di bellezza, cercate nuove combinazioni inedite fra i trucchi che già possedete, rimarrete sorprese dai risultati!

Oroscopo beauty dedicato al segno della Vergine

Vi sentite in forma e con tanta voglia di fare, il che vi rende subito più simpatiche e disponibili verso gli altri: lo stress sul lavoro sembra solo un lontano ricordo, le relazioni, soprattutto se iniziate da poco, stanno iniziando a ingranare e anche nel tempo libero potrete concedervi qualche momento di follia.

Revlon So Fierce! Prismatic Eye Shadow Palette in The Big Bang €16,90 su amazon.it

E allora osate con un make up un po’ fuori dagli schemi, come un trucco occhi colorato o un rossetto dal colore strong. La vita vi sorride, celebratela con il colore!

Cosa dice l’oroscopo beauty per la Bilancia

Aspettavate da un po’ il momento giusto per un rinnovamento e finalmente è arrivato. In amore proponete voi nuove occasioni di divertimento se il partner ha perso un po’ vivacità e anche sul lavoro non fatevi sopraffare e siate pronte a cogliere tutte le occasioni.

Byoma Milky Oil Cleanser 100ml €16 su sephora.it

Affrontate con entusiasmo le nuove prospettive che si presentano e prendete la palla al balzo per rinnovare il vostro beauty con nuovi prodotti di skincare, un nuovo fondotinta idratante (più adatto quando i caloriferi accesi sempre più frequentemente seccano l’aria degli ambienti intorno a voi) e nuovi colori adatti per l’Autunno.

Le previsioni zodiacali per lo Scorpione

Siete partite ben determinate a perseguire i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni, ma il timore di deludere le persone care rischia di bloccarvi: i cambiamenti che vi attendono potrebbero mettervi in difficoltà, soprattutto potreste incontrare qualche problema nel comunicare ai vostri cari i vostri cambi di programma.

Kiko Milano Lasting Matte Veil Liquid Lip Colour in Deep Amaranth su amazon.it

Prendete un bel respiro e concedetevi di pensarci con calma, senza dimenticare di gratificarvi. Un rossetto nuovo o un nuovo profumo, sofisticato e da vera donna in carriera, renderanno più semplice affrontare il mondo con la giusta grinta.

Come sarà Settembre 2023 per il segno del Sagittario

Vi sentite super cariche in questo momento, vero? Le stelle vi sorridono e stando al vostro oroscopo sarete davvero instancabili per tutto il mese. Pianificare e stabilire date e scadenze non vi spaventa e la prospettiva di poter trovare, adesso che siete tornate dalle ferie, nuovi ed entusiasmanti progetti lavorativi vi rende più cariche che mai.

SkinLabo Siero Contorno Occhi Intensive Lift su amazon.it

Attenzione però a non strafare, le ore piccole non sono amiche della bellezza! Per risolvere il problema delle occhiaie applica una crema anti fatica la mattina, magari arricchita con attivi che contrastino borse e cerchi scuri, e picchietta un correttore dalla tonalità leggermente aranciata.

Capricorno: cosa prevede l’oroscopo beauty

Venite da un periodo ricco ed emozionante e anche per Settembre porterete con voi le buone vibrazioni che Agosto vi ha lasciato in eredità. Sfruttate queste good vibrations quando vi troverete a fronteggiare piccole tensioni e scaramucce, e non esitate a cercare l’appoggio e la solidarietà di chi vi circonda.

Yepoda The Mist Have su amazon.it

Per chi è sensibile come voi, sapere di avere degli alleati rende molto più semplice affrontare le piccole contrarietà quotidiane. Un rituale di bellezza come la skincare coreana, con i suoi step ormai ben codificati da seguire scrupolosamente, vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità comein un esercizio zen.

Oroscopo e caratteristiche del segno dell’Aquario

Quello appena finito è stato per voi voi un mese di transizione e un’occasione per riflettere sui vostri obiettivi, ritrovare la giusta concentrazione e pensare a quali affetti vorrete dedicare il vostro tempo. Con l’arrivo di Settembre è arrivato il momento di tirare le somme e, dopo aver ponderato con attenzione pro e contro, decidere cosa desiderate per l’autunno.

Givenchy L’Interdit Eau de parfum su amazon.it

Le stelle vi chiedono di lasciarvi un po’ andare, soprattutto in amore, e questa esigenza potrebbe destabilizzarvi un po’. Se in questo periodo sembrano mancarvi i punti di riferimento, ritrovate l’ancoraggio affidandovi a un profumo storico intramontabile che vi indicherà la giusta direzione.

L’oroscopo di questo mese per il segno dei Pesci

Finalmente i progetti che avevate messo in cantiere già dalla metà dello scorso anno stanno prendendo corpo e il lavoro già fatto e quello che ancora vi aspetta potrebbero causarvi un po’ di stress. Il vostro amore per l’armonia, del resto, vi porta a voler affiancare qualche momento di ozio agli affanni della vita quotidiana.

Equilibra Corpo Scrub Salino Rimodellante su amazon.it

Il vostro oroscopo di Settembre non è molto favorevole in questo senso, ma per non farvi sopraffare dalla stanchezza imponetevi qualche minuto di relax. Vi sarà sufficiente ritagliarvi il tempo di fare uno scrub due volte la settimana e applicare una crema super nutriente ogni sera dopo la doccia per ritrovare il vostro equilibrio interiore.