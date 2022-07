Skincare coreana: 15 prodotti top che amerete all’istante

Dopo aver parlato della filosofia che sta dietro il concetto di bellezza coreano e averne illustrato i punti fondamentali, la redazione di JunGlam ha selezionato per voi i migliori prodotti di skincare coreana di cui non potrete più fare a meno.

Il focus principale è la protezione della pelle in un’ottica anti-aging, cosa che si traduce nella lotta contro macchie e discromie e nell’importanza data all’idratazione. Più nello specifico, grande attenzione viene data alla detersione e all’eliminazione di ogni impurità, in modo da avere una superficie perfettamente pulita prima di andare a nutrirla. Le donne coreane amano stratificare i prodotti, dato che ognuno di questi è molto mirato e specifico per ogni tipo di problema.

Tonico, sieri e maschere sotto le più svariate forme servono a fornire tutti i nutrienti necessari alla pelle, garantendo la conservazione del film idro-lipidico.

Scopriamo ora quali sono i 15 prodotti di skincare coreana che faranno breccia nel vostro cuore.

I 15 prodotti top della skincare coreana

1. Erborian Skin Therapy

Erborian Skin Therapy 30ml €49,90 da Sephora

L’aspetto spento e le rughe sono un problema anche per le pelli bellissime delle donne coreane. Questo olio da notte, bi-fasico e adatto a tutti i tipi di pelle, promette una carnagione radiosa già dopo un solo utilizzo. Arricchito con 17 estratti vegetali, giorno dopo giorno perfeziona la texture e riduce le imperfezioni.

2. Estée Lauder Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion

Estée Lauder Micro Essence Skin Activating Treatment Lotion su sephora.it

Questa “essenza in lozione” originariamente pensata per il mercato asiatico contiene il Bio-fermento micro-nutriente, un cocktail di fermenti, peptidi e nutrienti particolarmente benefici per la pelle. Lenisce istantaneamente la pelle, rendendola più morbida e luminosa. Rafforza la barriera idrolipidica cutanea ed è efficace contro le linee sottili, rafforzando il tessuto di supporto della pelle.

3. Erborian Milk & Peel Balm

Erborian Milk&Peel Balm €25 su sephora.it

Un olio-in-balsamo detergente ed esfoliante, perfetto anche per le pelli sensibili, da utilizzare quotidianamente. Formulato con oltre il 40% di oli naturali, contiene anche latte di sesamo, noto per la sua azione levigante e i suoi enzimi esfolianti. Perfetto abbinato alla maschera della stessa linea per un effetto “pelle nuova” e un incarnato super luminoso. Da Sephora.

4. Laneige Cica Sleeping Mask

Laneige Cica Sleeping Mask 60ml €32 su sephora.it

Una super protezione per la pelle sensibile da applicare la sera e lasciare in posa anche tutta la notte per ritrovare, al risveglio, una carnagione protetta da rossori e irritazioni. La texture morbida, leggera e confortevole, e il lievito forestale presente nella formula, portano sollievo anche agli incarnati più delicati grazie alle proprietà rigeneranti che rafforzano e restaurano la barriera cutanea. Oltre a restituire il livello di idratazione ottimale, favorisce il rinnovamento cellulare notturno e garantisce una pelle più radiosa al risveglio.

5. Skinfood Black Sugar Mask Wash Off

Skinfood Black Sugar Mask Wash Off su amazon.it

Una maschera scrub a risciacquo che rinvigorisce il tono della pelle ed elimina impurità e cellule morte. I cristalli di zucchero aiutano a rimuovere l’eccesso di sebo e liberano i pori occlusi, preparando la pelle a ricevere tutte le vitamine e i nutrienti contenuti. Sulla pelle pulita, si applica la maschera con un massaggio, si lascia in posa circa 10 minuti e infine si risciacqua con acqua tiepida. La pelle sarà completamente rinnovata e morbidissima.

6. Mizon Original Skin Energy Hyaluronic Acid 100

Mizon Original Skin Energy Hyaluronic Acid 100 su amazon.it

L’acido ialuronico è un elemento essenziale nella prevenzione anti-aging. Questo prodotto contiene il 50% di acido ialuronico, oltre a ceramidi, peptidi ed estratti naturali di erbe. Idratazione a lungo termine garantita!

7. Petitfée Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch

Petitfee Black Pearl & Gold Hydrogel Eye Patch su amazon.it

Patch in gel per il contorno occhi con estratti di perla nera e oro puro. Il ricco contenuto di amminoacidi e minerali aiuta la micro-circolazione della delicata zona del contorno occhi. L’oro purifica la pelle mantenendola luminosa, mentre gli altri estratti naturali garantiscono nutrimento e idratazione.

8. Holika Holika Ampoule Mask Sheet from Nature

Non potevano mancare le famose maschere in tessuto! Holika Holika ne propone tantissime varianti specifiche per ogni esigenza di pelle. Questa serie utilizza estratti naturali e si può scegliere tra 5 varianti: arbutina+perla per illuminare, collagene+melograno per rimpolpare, acido ialuronico+bamboo per idratare, ceramidi+miele per nutrire, vitamina+ananas per schiarire.

9. The Face Shop Rice & Ceramide Moisture Toner

Solitamente da noi si trovano quasi esclusivamente tonici astringenti. Questo tonico invece, con estratti riso dalle proprietà schiarenti e lenitive e arricchito con ceramidi, idrata effettivamente la pelle, calmandola dopo la detersione e restituendole il nutrimento. Indispensabile per tutte le pelli secche e sensibili, soggette a irritazioni e disidratazione.

10. TonyMoly Tomatox Magic Massage Pack

Maschera da massaggio che in un solo colpo schiarisce istantaneamente le macchie, uniforma il colorito e leviga senza irritare. Contiene estratti di pomodoro e limone, ricchi di vitamina A e C: un vero concentrato di anti-ossidanti. Si applica su viso pulito e asciutto, si massaggia un paio di minuti, si lascia in posa da 5 a 10 minuti e infine si risciacqua.

11. The Face Shop Rice Water Bright Cleansing Light Oil

La tecnica del double cleansing prevede che il primo step sia fatto con un olio detergente. Questo contiene tutti oli naturali senza derivati del petrolio; inoltre sono molto leggeri e non occlusivi, a prova di pelle a tendenza acneica! Un altro grande punto a favore: non brucia assolutamente gli occhi.

12. Cosrx Natural BHA Skin Returning A-Sol

L’acido salicilico, uno degli acidi beta-idrossiadici (BHA) è il migliore amico delle pelli a tendenza acneica. Questa soluzione è particolarmente delicata e lenitiva, oltre che molto efficace, poiché contiene BHA meno aggressivi del classico acido salicilico, anche se derivati da esso. Controlla l’eccesso di oleosità senza seccare o irritare la pelle.

13. TonyMoly Peeling Me Aqua Moisture Peeling Gel

I peeling gel sono l’ultima tendenza in campo cosmetico. Rimuovono le cellule morte senza azione meccanica, ma grazie all’utilizzo di acidi esfolianti. La texture in gel acquoso è piacevolissima e perfetta per le pelli sensibili. Contiene acido ialuronico e acidi AHA/BHA estratti dalla frutta. Si massaggia e si risciacqua dopo un minuto, la pelle sarà come nuova.

14. Nature Republic Real Nature Honey Ampoule

Un trattamento che sembra miele puro, solo per nulla appiccicoso, che lenisce e nutre la pelle in profondità. Il prezioso miele di Manuka in esso contenuto riequilibra la pelle riparando le zone più secche, calma le irritazioni e previene le imperfezioni.

15. Elizavecca Milky Piggy Carbonated Bubble Clay Mask

Maschera a base di argilla con effetto detox istantaneo. Purifica e rimuove grigiore e impurità, è il prodotto perfetto per chi vive in mezzo allo smog cittadino. Una volta applicata non dovete fare nulla: soltanto aspettare che si formino delle piccole bolle che da sole rimuoveranno tutte le impurità, grazie al leggero massaggio che si creerà sui pori.

Cover photo designed by Freepik