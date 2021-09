Affrontare il cambio di stagione può essere davvero stressante per il viso: l’aria secca creata dai caloriferi “aspira” l’umidità dalla pelle disidratandola, mentre il vento freddo la screpola e l’arrossa. Queste sensazioni fastidiose possono accentuarsi ancora di più se abitualmente usi prodotti che tendono a seccare la pelle. Fortunatamente, la soluzione è semplice: cambiare fondotinta.

Come le esigenze del viso si modificano nel corso dei mesi, così dovranno cambiare anche i prodotti che usi per il make-up. Sostituendo il tuo fondotinta abituale con uno più idratante, la pelle riceverà una dose supplementare di idratazione e apparirà più liscia e uniforme. Continua a leggere per scoprire quali sono i migliori fondotinta idratanti per affrontare il cambio di stagione.

Fondotinta idratante antiage

Make Up For Ever Reboot

Reboot è il fondotinta Make Up For Ever che unisce make up e skincare. La sua tecnologia rivoluzionaria nasce da Active Care Matrix, una tecnologia di biopolimeri che agisce sulla pelle come fosse una maschera, rilasciando in profondità gli ingredienti funzionali e regalando luminosità, levigatezza, idratazione e compattezza mentre uniforma l’incarnato. In 24 colori

Per le donne a partire dai 40 anni, Clarins propone Fondotinta Fluido Antietà SPF 15 “Multi-Régénérant”, un fondotinta cremoso e non grasso adatto per tutti i tipi di pelle. L’azione tonificante e antiage è dovuta a un complesso esclusivo di polisaccaridi d’avena che aiuta a ridurre le imperfezioni, lasciando l’incarnato levigato e uniforme. In 9 nuance.

Fondotinta idratante coprente

Estée Lauder Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup SPF40 35ml €51,50 su asos.com

Futurist Hydra Rescue Moisturizing Makeup SPF40 di Estée Lauder già nel nome dichiara le sue proprietà: un fondotinta che oltre a perfezionare e illuminare l’incarnato, offre un vero e proprio trattamento idratante unito a una coprenza perfetta. La sua formula è arricchita con estratto di semi di chia per nutrire la pelle, IonCharged Water per aumentare l’idratazione dall’interno e una tecnologia probiotica che calma, lenisce e aiuta a ridurre rossori e irritazioni. In 9 nuance.

Shiseido Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation in Neutral 4 su eCharme.it

Shiseido Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation è un fondotinta dalla texture “siero” per donare alla tua pelle una sensazione di idratazione intensa e lasciarla fresca e luminosa per tutto il giorno. Il suo plus è nella sua formula che rileva i cambiamenti della pelle durante la giornata, riuscendo ad adattarsi e ad assicurare una copertura perfetta all-day-long. Per adattarsi a tutte le carnagioni, Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation è disponibile in 10 colori.

Tarte Cosmetics Amazonian Clay 16-hour Full Coverage Foundation in Light-medium sand €40,90 su Sephora

Amazonian Clay 16-hour Full Coverage Foundation di Tarte Cosmetics è un fondotinta mat a lunga durata disponibile in 26 tonalità per adeguarsi a tutte le sfumature di pelle. È formulato con argilla amazzonica proveniente da fonti sostenibili e dotata di una tecnologia poreless che garantisce un effetto aerografo minimizzando pori e rughette.

Fondotinta idratante e leggero

Becca No Pigment Virtual Foundation 30ml €41,50

Adatto per tutti i tipi di pelle, anche per quelle più sensibili, No Pigment Virtual Foundation di Becca è un fondotinta idratante che, grazie alla tecnologia Clear Light Blue che diffonde la luce sul viso levigando l’incarnato e nascondendo le imperfezioni, rinfresca la pelle grazie alla sua formula in gel senza silicio, la idrata grazie all’acido ialuronico e le fornisce un finish trasparente opaco senza pigmenti.

Se al fondotinta preferisci la BB Cream, prova BB Crème au Ginseng del brand coreano Erborian. Questa crema multi-tasking, grazie alle tante proprietà della sua formula al ginseng, idrata e tonifica il viso, opacizza e uniforma l’incarnato, attenua le imperfezioni, rimuove gli eccessi di sebo e affina la grana della pelle, lasciandola setosa e uniforme. Da Sephora in 5 nuance.

Fondotinta idratante low cost

Essence Base viso effetto idratante High Beauty €4,89

Low cost ma non per questo meno performante, la base viso effetto idratante della collezione High Beauty di Essence lascia la pelle idratata e nutrita grazie alla sua formula arricchita con olio di semi di canapa ed estratto di magnolia. Adatta a tutti i tipi di pelle, ha un piacevole profumo di tè e può essere utilizzata sia da sola che come base per il fondotinta.

Sephora Collection Care for Color €14,90

Formulato con il 97% di ingredienti di origine naturale, vegan e non profumato per venire incontro anche alle pelli più delicate, Care for Color Sephora Collection ha una formula fluida e ultra leggera per una sensazione rinfrescante e un’idratazione ottimale garantita dal té matcha e dalla vitamina C, nota anche per le sue proprietà illuminanti. È disponibile in 25 tonalità.