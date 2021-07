Cosmetici naturali per capelli: guida ai prodotti

Una chioma ordinata, in salute e lucente è il desiderio di ogni donna. Per sfoggiare i capelli come un accessorio di seduzione, è importante valorizzarli con il taglio giusto e prendersene cura con prodotti che li nutrano e li proteggano e che non rischino di stressarli e rovinarli. Un pericolo che si corre con shampoo, balsamo e trattamenti per lo styling molto aggressivi e con formule in cui è presente un elevata concentrazione di tensioattivi chimici, solfati e siliconi.

Se volete avere una testa bella e… green, date un’occhiata alla nostra selezione di cosmetici naturali per capelli!

Perché scegliere shampoo naturali e balsami naturali

Shampoo e balsamo naturali sono diversi da quelli tradizionali non solo per l’INCI, ma anche per gli effetti a lungo termine sulla chioma.

I prodotti fitocosmetici non contengono tensioattivi chimici, sono privi di solfati, siliconi, paraffina e altri derivati del petrolio (SLES, SLS, PEG, PPG, Mineral Oil, Petrolatum), hanno un ridotto contenuto di profumazioni sintetiche e in generale non presentano sostanze inquinanti (EDTA, MEA, TEA, MIPA) e potenzialmente allergizzanti (DMDM Hydantoin, Methylisothiazolinone e Methylchloroisothiazolinon, Triclosan e Imidazolidinyl urea). Al contrario, utilizzano tensioattivi di origine vegetale (derivati dall’olio di cocco, di palma, di olivo e di girasole, oltre che dalle proteine del grano) e conservanti naturali (come il sorbato di potassio), hanno un maggior numero di ingredienti vegetali puri (fino al 10%) o di origine vegetale (tra cui emulsionanti come gomma arabica e lecitina di soia) e le sostanze vegetali possono provenire da agricoltura biologica. Inoltre, spesso sono prodotti senza l’impiego di materie di derivazione animale e/o senza sfruttare gli amici a 4 zampe.

Le ricadute positive di una simile formulazione sulla salute e sull’ambiente sono evidenti, ma ce ne sono anche altre che si manifestano a livello di benessere e bellezza dei capelli nel lungo periodo. Come nel caso dei cosmetici naturali per il viso e per il corpo, anche per shampoo e balsami l’effetto più evidente è quello del silicone. Questa sostanza conferisce alla pelle un aspetto liscio e levigato e fa apparire i capelli lucidi, perché crea una sorta di pellicola sull’epidermide e sui fusti. Tuttavia, non ha proprietà idratanti o nutritive e di fatto non apporta nessun miglioramento reale (anzi, a lungo andare può risultare dannosa). Per questa ragione, passando dai cosmetici per capelli tradizionali a quelli naturali, le chiome possono apparire spente. Ma se avete la pazienza di utilizzare shampoo, balsamo e trattamenti con un buon INCI per un po’, i capelli e il cuoio capelluto si “disintossicano” e dopo un paio di mesi acquistano lucentezza, volume e morbidezza eccezionali.

I cosmetici naturali per capelli da tenere nel beauty

Shampoo solido all’arancia per capelli secchi Lamazuna su amazon.it Shampoo solido all’argilla verde per capelli grassi Secrets de Provence su amazon.it Shampoo solido con garofano e cannella per capelli e cuoio capelluto Lush su asos.com

Se avete deciso di passare ai cosmetici naturali per capelli, nel vostro beauty non può mancare lo shampoo solido. Tra i vari in commercio, trovate i prodotti di Lamazuna, Flow e Secrets de Provence, disponibili in diverse formulazioni per le varie tipologie di capelli, e quello cruelty free di Lush.

Shampoo al cocco per capelli normali Urtekram su amazon.it Shampoo crema bambù per capelli sottili Logona su amazon.it

Preferite la consistenza liquida? Allora fanno per voi gli shampoo vegan di Urtekram, quello cremoso al bambù di Logona, i fisio shampoo eco biologici di Omia Laboratoires e quelli nutritivi e volumizzanti di Natura Siberica.

Shampoo ai semi di lino per capelli secchi e crespi Omia Laboratoires su amazon.it Shampoo nutrizione per capelli secchi Natura Siberica su amazon.it

La scelta è ampia anche per quanto riguarda i balsami e spazia da quello a base di agrumi per capelli secchi, delicati e trattati di Alkemilla, al balsamo alle vitamine A ed E per capelli tinti o con meches di Carol Haircare, fino a quello districante, rinforzante e lucidante di Bjobj con olio di oliva.

Balsamo Arancio e Limone per capelli secchi, delicati e trattati Alkemilla su amazon.it Hydrating Conditioner Vitamine A ed E Carol Haircare €25,90 su carolhaircare.com Balsamo all’olio d’oliva per capelli fragili e trattati Bjobj su amazon.it

Tra i prodotti naturali per capelli da tenere nel beauty ci sono anche tinte vegetali, per esempio quelle di Radico e KHADI®, e trattamenti di vario tipo, come i cristalli protettivi e illuminanti K-HAIR di Alkemilla e la Shikakai Powder di Biopark Cosmetics, che allevia la sensazione di prurito del cuoio capelluto, combatte la forfora e contrasta la caduta dei capelli.

Tinta vegetale color nocciola Khadi su amazon.it Cristalli per capelli biondi Alkemilla K-Hair su amazon.it

E se siete delle globetrotter, la soluzione per voi arriva da Alfaparf Milano, la marca italiana numero 1 nel settore professionale. La linea Almond & Pistachio a base di olio di mandorla ed essenza di pistacchio comprende uno shampoo delicato, una maschera ristrutturante e uno spray leave con filtri UV per la cura dei capelli colorati anche in formato travel size.

Shampoo delicato mandorla e pistacchio Alfapart Milano su amazon.it Maschera ristrutturante mandorla e pistacchio Alfapart Milano su amazon.it Spray leave-in con filtri UV mandorla e pistacchio Alfapart Milano su amazon.it

Photo cover credits: Hair image created by Freestockcenter – Freepik.com

Photo text credits: Designed by Freepik