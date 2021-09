Rossetto rosso mania: tutte le sfumature Autunno/Inverno 2021-22

Effetto matte oppure super glossy, in versione liquid lipstick e anche sfumato e non definito: tutte le novità per l’Autunno/Inverno 2021-2022

Per l’Autunno/Inverno 2021-2022 il rossetto rosso rimane il grande must have beauty. A base fredda oppure aranciato, opaco o luminoso, il lipstick scarlatto è l’ideale per le feste natalizie e per celebrare la fine dell’anno. Se accompagnate da una linea di eyeliner, le labbra rosse sono capaci di regalare eleganza e luminosità a tutto il make up, donando immediatamente al viso un look magnetico.

Labbra rosse sulle passerelle

Sulle passerelle delle collezioni Autunno/Inverno 2021-2022, il rossetto rosso si è fatto notare soprattutto sulle labbra delle modelle di AMI Alexandre Matiussi. Accompagnata da una pelle trasparente che richiama quella delle bambole di porcellana, la tonalità di rosso scelta è accesa, intensa e lucida. Ispirarsi al trucco realizzato per le passerelle parigine è il modo migliore per portare il rossetto rosso di giorno: labbra scarlatte e sensuali abbinate a un trucco occhi appena accennato e a un incarnato naturale. Tanto eye-liner e labbra scarlatte anche per Prabal Gurung, che realizza un trucco grafico e affascinante.

Rossetti rossi autunno/inverno 2021

Guerlain Rouge G Luxurious Velvet

Tra i rossetti rossi più belli per l’autunno/inverno 2021 ci sono sicuramente quelli che appartengono alla collezione Rouge G Luxurious Velvet creata da Violette, Makeup Creative Director di Guerlain. Per il marchio francese la MUA parigina ha immaginato 15 nuance tra cui quattro rossi: N°880 Ruby Red, un rosso dal sottotono blu, N°214 Flame Red, un rosso aranciato che è un’icona della maison, N°888 Burgundy Red, un rosso vinaccia intenso e sofisticato, e N°910 Black Red, un rosso estremo con punte di nero.

ILIA Beauty Balmy Tint Hydratating Lip Balm

Anche ILIA Beauty ha presentato una collezione per l’autunno che prevede una tinta scarlatta. In esclusiva da Sephora, il marchio che ha il suo punto di forza nelle basi organiche e nei colori vivaci, propone per la stagione invernale una versione reimmaginata del suo classico balsamo labbra. Tra le otto tonalità di Balmy Tint spicca Heartbeats, un rosso caldo molto idratante grazie alla presenza in formula di burro di karité.

Rossetti liquidi e long lasting

Rare Beauty Lip Souffle Matte Lip Cream in Inspire €23 da Sephora Too Faced Lip Injection Liquid Lipstick in Infatuated €24,90 Deborah Milano Formula Pura Rossetto Liquido Mat in Fire Red €14,50

Tra le novità di stagione non mancano le tinte labbra liquide dal finish matte, come per il brand creato da Selena Gomez Rare Beauty arrivato in Italia proprio questa estate, e per i rossetti liquidi Lip Injection di Too Faced, un altro marchio amatissimo dalle beauty addicted che ha ormai piantato profonde radici anche nel nostro paese. Finish opaco e labbra vellutate anche con i rossetti liquidi Formula Pura di Deborah Milano con il 95% di ingredienti di origine naturale.

Make Up For Ever Rouge Artist Shine On €25 da Sephora

Torna alla ribalta anche l’effetto glossy per rossetti ultra pigmentati che garantiscono colore saturo e lucido come smalto: è il caso della nuova linea di rossetti liquidi firmati Make Up For Ever, Rouge Artist Shine On, con applicatore perfettamente sagomato come un pennello labbra per una stesura perfetta.

Sephora Lip Blush in Kiss Me Softly €10,99 deBBY 2in1lipMARKER in Purple €4,90

Tra le novità da non perdere, i rossetti matte di Sephora Collection Lip Blush, dalla texture confortevole e super pigmentati, portano in primo piano il look “sfumato e non definito” delle tendenze provenienti direttamente dalla Corea. Finish opaco e tenuta estrema anche per deBBY 2in1lipMARKER, un rossetto dalla texture leggera e dall’effetto naturale.

Cover photo courtesy Guerlain press office