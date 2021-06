Prodotti per le grandi case della cosmesi o firmati dai più celebri nomi della moda, di nicchia o più commerciali, definire quale profumo piace alle donne non è semplice. Se la classifica delle fragranze più vendute in Italia può fornire qualche indicazione sui profumi preferiti dalle italiane, per scegliere quello che fa per noi entrano in gioco i gusti personali, la stagione dell’anno e la particolarità della singola fragranza sulla pelle di ciascun individuo.

Per darti una mano a orientarti nella scelta del profumo, abbiamo scelto alcuni dei profumi considerati più buoni tra i marchi preferiti dalle italiane e la top 5 dei profumi da donna più venduti.

I migliori profumi per lei

Burberry, le migliori fragranze dolci e intense

Fiorito, elegante e delicato con una nota di talcato, Burberry Weekend for Women è una fragranza fresca e rilassante. Nonostante non sia una delle ultime uscite (è del 1997), questo profumo ha fatto della sua discrezione un punto di forza. Le note dolci del fiore di pesco, del ciclamino rosso e della rosa canina si incontrano con quelle boschive del sandalo, del muschio e del cedro regalando una fragranza adatta a tutte le fasce di età e a tutte le occasioni.

Chi preferisce i profumi più intensi e caldi probabilmente apprezzerà My Burberry Black, ispirato all’iconico trench del brand britannico, mentre chi cerca una fragranza elegante e duratura potrebbe preferire l’eau de parfum Body Intense.

I migliori profumi Chanel

Parlando dei migliori profumi, non si può tralasciare quello che forse è il profumo più celebre di sempre: Chanel N°5. Caratteristico già dalla boccetta, squadrata e razionale, ha segnato una rivoluzione sia nel concept che negli ingredienti. “Un profumo da donna che sa di donna” secondo le parole di Mademoiselle Coco ma, soprattutto, una fragranza che per la prima volta nella storia della profumeria utilizzò le aldeidi, ingredienti di sintesi di per sé inodori ma capaci di esaltare le essenze che le accompagnano.

Les Parfumes Chanel, nati come produzione industriale proprio in seguito al successo di N°5, si sono arricchiti in quasi un secolo di prodotti capaci di venire incontro a tutti i gusti e preferenze: Coco Mademoiselle, dedicato fin dal nome alla mitica Gabrielle; Chance, un augurio di buona fortuna che sa di pepe rosa, gelsomino e patchouli; Cristalle, fresco e cristallino come la rugiada mattutina.

I profumi Versace più buoni e sensuali

Forte, sensuale, unica ed elegante. La donna immaginata da Versace è così nell’abbigliamento, negli accessori e ovviamente nel profumo che sceglie per sé. Dylan Blue Pour Femme è innovativo e contemporaneamente antico nelle forme del flacone che richiamano un’anfora greca e fresco e fiorito nelle note grazie al ribes nero e alla mela che si intrecciano con la rosa e i petali di fiori per sfumare, infine, su una base di legno bianchi e patchouli.

Speziato, floreale e con una piramide olfattiva ridotta al minimo è Versace Crystal Noir, che apre con il ribes nero, la viola e il fico nero, vira su un cuore dolcissimo di tuberosa, frangipani e gelsomino e chiude con un fondo di sandalo, eliotropina, cashmeran e vaniglia. Più fresco Versense, che unisce una testa di agrumi e fico d’india a un cuore di cardamomo per concludere con una base di legno di cedro, sandalo e legno d’ulivo.

Bulgari, fragranze eleganti ed esotiche

Tra i profumi migliori anche quelli della galassia Bulgari. Omnia Crystalline, classico, elegante e mai fuori luogo, pur non essendo nuovissimo continua a essere una delle fragranze più amate per la sensazione di freschezza che le regalano la pera e il bambù in testa e il cuore di loto, cassia e tè. Perfetto per chi ama i profumi da donna che “sanno di pulito”.

Sempre alla linea Omnia appartiene Indian Garnet, ispirato al color mandarino del granito indiano. E il richiamo alle spezie dell’Oriente è immediato grazie alle note di zafferano indiano, mandarino e arancia che aprono la sua piramide olfattiva che vira rapidamente verso la dolcezza della tuberosa. La classicità della Città Eterna e il glamour e la sensualità delle sue notti contemporanee trovano invece espressione in Goldea The Roman Night, una delle fragranze più recenti della Maison.

Gucci, i migliori profumi floreali

Floreale fin dal nome, Gucci Bloom vuole rivolgersi a una donna che nell’immagine di un giardino in fiore trova l’espressione perfetta della sua femminilità. Nella boccetta laccata di rosa sono racchiusi l’odore inebriante della tuberosa, la sensazione di freschezza del gelsomino e la fragranza vagamente cipriata del fiore indiano Rangoon Creeper.

Lineare, contemporaneo e non convenzionale è Guilty Absolute Pour Femme. Per la Casa fiorentina, il naso Alberto Morillas ha messo insieme quattro ingredienti chiave (mora, rosa, note legnose e patchouli) e ha creato una miscela particolare capace di mantenersi inalterata sulla pelle. Creato rivisitando tradizionali ingredienti esotici è Gucci Oud, una fragranza unisex opulenta e sensuale ispirata ai viaggi esotici dei tempi passati.

Le migliori fragranze Hermès

Chi ama i profumi unisex potrebbe trovare la sua dimensione nella vastissima proposta Hermès. Un Jardin sur le Toit, aromatico e fruttato, è una fragranza fresca e sbarazzina molto adatta anche per la stagione estiva. Le note verdi delle erbe e il sentore pepato della mela aprono le porte di una terrazza parigina in cui sbocciano rose e magnolie che sfumano, infine, nel muschio di quercia.

Adatti sia per le donne che per gli uomini sono Eau de Citron Noir, una eau de cologne che combina la vitalità del limone alle note legnose del lime, e Poivre Samarcande, eau de toilette pepata fin dal nome. Decisamente femminili sono invece Galop d’Hermès, un intreccio di note di cuoio e di rosa, 24, Faubourg, nel quale i fiori bianchi si mescolano con la vaniglia e il legno di sandalo, e Twilly, un profumo giovane, fiorito e sensuale.

Jo Malone London The Marmalade Collection

The Marmalade Collection, la nuova collezione limited edition di Jo Malone London, è una riunione di famiglia in giardino, col sole che splende e i nastri che svolazzano lievi nella brezza, raccontata tramite quattro fragranze dolci e rétro come la marmellata fatta in casa. Tangy Rhubarb è l’aroma penetrante del rabarbaro che cresce rigoglioso negli angoli incolti del giardino tra l’aroma dell’arancio e l’eleganza del legno di cedro. La delicatezza floreale di Rose Blush è vivace e affascinante come il suo bouquet che profuma di basilico, litchi e muschio bianco.

Orange Peel ha una piramide che mescola legni caldi e arancio per concludersi con il rabarbaro naturale raccontando l’aroma piccante della marmellata di arance che bolle lenta sul fuoco. Elderflower Cordial cattura l’essenza di una vera ricetta inglese con il profumo dei boccioli di sambuco e le note di biancospino e uva spina estiva verde. Le nuove quattro fragranze si combinano perfettamente con la verde vivacità di Blackberry & Bay, tra l’aroma intenso e aspro delle more e la freschezza del legno di alloro e dei rovi.

Estée Lauder Beautiful Magnolia

Vivace, verde e floreale, Beautiful Magnolia, la nuova fragranza firmata Estée Lauder, racconta la meraviglia e la gioia di una storia d’amore al suo sbocciare, dal primo sguardo che accende la scintilla, alla travolgente intensità dei sentimenti che crescono col tempo, fino alla gioia pura quando tutti i dubbi svaniscono.

La magnolia che dà nome al profumo si presenta lussuregiante nelle note di testa, equilibrata dalle essenze fresche ed erbacee di maté e water lotus. L’olio di magnolia, la gardenia e la rosa turca sono il cuore fiorito che sboccia per lasciare il posto a un fondo caldo e ricco come il legno di cedro, il sandalo e il muschio. Disponibile da maggio 2021 nei tre formati da 30ml, 50ml e 100ml rispettivamente a €74,50, €92,50 e €114.

Salvatore Ferragamo Viola Essenziale

Tuscan Creations, la collezione di fragranze artistiche con cui Salvatore Ferragamo racconta la terra che ha reso grande la maison, si arricchisce di un nuovo capitolo che fin dal nome, Viola Essenziale, parla delle mille sfumature di colore dell’iris di Firenze, il fiore che fin dai tempi della sua fondazione è simbolo indiscusso del capoluogo toscano.

Per narrare la campagna fiorentina, il “naso” Sonia Constant ha costruito una piramide che si apre sulla delicatezza della mimosa, resa ancora più seducente dalle note succose della pesca di vigna e del litchi. Leggermente cipriato è l’iris che sboccia al cuore, abbracciato da eliotropio e giglio. Il fondo è voluttuoso e sensuale come il vetiver, il patchouli e la vaniglia che esprimono il tepore del sole che risplende sulle colline.

Blumarine Les Eaux Esuberantes

Tre eau de toilette fresche e leggere che raccontano la traccia olfattiva dei momenti più importanti per una giovane donna: queste sono Les Eaux Esuberantes di Blumarine. Cheers on The Terrace racconta il primo, romantico appuntamento e la sua atmosfera frizzante attraverso il mirtillo, il pompelmo e il litchi delle note di testa, gli accordi di champagne, rosa e mughetto del cuore e il legno di cedro, il patchouli e il muschio del fondo.

Il primo, appassionato bacio è Blumarine Kiss Me On the Lips , emozionante, gioioso e intenso con l’apertura di bergamotto, arancia, ribes nero e pepe rosa, il cuore goloso e fiorito dell’iris, del gelsomino, della peonia e del caramello, e la chiusura di cuore di patchouli, vaniglia e muschio poudrè. La storia d’amore non può che concludersi con il matrimonio di Mon Bouquet Blanc : gli accordi di confetto e le due speciali molecole olfattive Aqual e Bigaflower sfumano nella rosa di maggio, nell’ylang ylang e nell’osmanto per poi chiudersi nelle note sensuali di patchouli, cypriol e fava tonka.

Tom Ford Rose Prick

Rose Prick, la nuova fragranza femminile Tom Ford Beauty, seduce e inebria con una sensualità sottilmente pericolosa, come “il leggero dolore che produce l’essere punti con una rosa” secondo le parole del designer americano. L’apertura è fiorita e calda, con un bouquet di rose Bulgare e Rose de Mai avvolto dal Pepe di Sichuan e dall’estratto di Curcuma. Nel cuore la rosa più rara del mondo, la Rosa Bulgara Orpur, si sposa con il respiro legnoso dell’Olio Patchouli indonesiano Orpur e del Sandalo e con le note avvincenti della Fava Tonka tostata Orpur, del caramello e della vaniglia. Il fondo cattura e avvince con Assoluta di Balsamo di Tolu e Muschio.

L’Occitane en Provence Herbae

La testa fresca come il vento che sferza le erbe spontanee, il cuore fiorito e verde a evocare una donna selvaggia e seducente, sicura nella sua femminilità imperfetta perché vera e priva di artifici, il fondo pieno, caldo e vibrante come i profumi della terra.

La piramide olfattiva di Herbae, la nuova eau de parfum de L’Occitane, è rivolta alle donne che non temono di abbracciare il loro lato più naturale e spontaneo, abbracciando la forza vitale della natura e consapevoli che la loro fantasia può trasportarle in un attimo dall’altra parte del mondo. L’ottimismo delle erbe spontanee è raccontato dal bergamotto e dal pepe rosa che lasciano il posto alla rosa selvatica e al rovo per poi poggiarsi su note di coumarine, miele, cashmeran e muschio.

L’essenza wild di Herbae continua nel gel doccia delicato, nel latte corpo fresco e idratante, nel sapone profumato e nella crema mani nutriente e leggera.

I profumi più venduti in Italia: la top 5

Nella top 5 dei profumi da donna più venduti in Italia la fanno da padrone i profumi floreali, non mancano però quelli della famiglia olfattiva degli orientali e i più freschi agrumati.

Fresco, fiorito, mediterraneo grazie alle sue note fruttate è Dolce & Gabbana Light Blue, una delle fragranze italiane più conosciute al mondo. Nei suoi quasi vent’anni di vita questo profumo ha allargato la “famiglia” con richiami alle isole più conosciute del Mediterraneo ma l’originale resta una fragranza che ha saputo conquistarsi un posto di rilievo nella vita delle donne italiane: costituito da una piramide olfattiva che parte dalle note di cedro, mela, campanula e limone di Sicilia, racchiude un cuore di rosa bianca, bambù e gelsomino, per chiudere su muschio e ambra.

Stabilmente nella classifica dei profumi più venduti al mondo fin dal 1994, anno della sua uscita, e probabilmente la fragranza unisex più celebre in assoluto, CK One di Calvin Klein si conferma uno dei profumi più amati dalle donne italiane. Il tè verde, che è la sua firma percorrendolo dalle note di testa fino a quelle di fondo, rende CK One una fragranza leggera e sensualmente androgina.

In contrasto con il concept unisex del profumo di Calvin Klein è l’inebriante Black Opium di Yves Saint Laurent. Speziato e vanigliato, Black Opium ha il suo punto di forza nella vivacità delle note di testa (pepe rosa, fiore d’arancio e pera) e nella dolcezza di quelle di cuore (caffè, gelsomino, mandorla amara e liquirizia). Il fondo, composto da vaniglia, patchouli, cedro e legno di cashmere, lo caratterizza come un profumo dedicato alle donne con un’anima rock.

Cipriato e fiorito, Chloé di Chloé è diventata la fragranza iconica della Maison, che lo produce fin dal 1975. Tornato in auge negli ultimi anni, per quanto la sua popolarità non sia mai del tutto scemata, questo profumo dopo più di 40 anni è ancora tra i più venduti anche grazie all’essenza di rosa che lo caratterizza e che, insieme alla peonia, alla magnolia, al cedro e all’ambra grigia, lo rende una delle più classiche fragranze da donna.

Assoluta di gelsomino sambac, assoluta di fiore d’arancio, fava tonka, liquirizia, vaniglia: queste sono le note che caratterizzano Hypnotic Poison di Christian Dior. “Figlio” famoso di un padre altrettanto celebre, quel Poison che dal 1985 a oggi ha allargato la sua linea per venire incontro alle preferenze e ai desideri di ogni tipo di donna, Hypnotic è avvolgente e sensuale, misterioso e soave.

A chiudere la classifica dei 5 profumi più venduti in Italia una fragranza muschiata e fiorita, persistente ma essenziale. Gli anni passano ma Narciso Rodriguez for Her continua a essere uno dei profumi più amati. La pesca e la rosa in testa conducono verso un cuore di muschio e ambra e un fondo di sandalo e patchouli.