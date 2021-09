Se la fine dell’estate ti mette tristezza, metti in wishlist queste 10 cose che non possono mancare per il rientro dalle vacanze, scegliendo tra le tendenze moda dell’autunno e i prodotti beauty più utili e glamourous.

Malinconia da rientro in città? La fine delle vacanze ti mette tristezza? No, non ti stiamo dicendo che lo shopping sia la cura per l’umor nero, ma mettere in wishlist qualche oggetto carino può essere utile per affrontare l’autunno con il sorriso sulle labbra (e ai piedi gli stivaletti più trendy della stagione!).

Se sai già come truccarti per la scuola e ti sei organizzata mentalmente per ritornare sui banchi nel modo migliore, dai un’occhiata alle 10 cose che non possono mancare per il rientro dalle vacanze!

1. La maschera super idratante

FaceD Maschera doposole rinfrescante

L’abbronzatura che va via e la pelle spenta stanno contribuendo a peggiorare il tuo umore al ritorno dalle vacanze? Fai una bella pulizia del viso e prenditi 15 minuti di relax per una maschera freschissima! Gli attivi della formula leniranno anche le epidermidi più stressate contribuendo a farti tornare il sorriso!

2. La vita bassa

Jeans boyfriend a vita bassa ASOS DESIGN su asos.com

Invocavi (o temevi) il ritorno della vita bassa ? Il grande momento è arrivato, e con lui è arrivata anche la necessità di fiondarsi a fare addominali. Ma non aver paura per l’effetto che le temperature più rigide potrebbero avere sulla tua pancia, quest’anno gli stilisti hanno pensato anche a chi, come te, preferisce non mostrare l’ombelico.

3. Il cappello a tesa larga

Cappello fedora My Accessories London in esclusiva su asos.com

Ti ripara dalla pioggia e dal vento mentre ti regala un allure mannish da diva anni ’40: il cappello a tesa larga è l’accessorio fashion che non può mancare nei look quotidiani della stagione fredda 2021-2022.

4. Lo spray per capelli multifunzionale

Spray multifunzione wondHer 20foryou PBF 120ml €22,90 presso i saloni Professional By Fama

Quest’estate hai un po’ maltrattato i tuoi capelli e loro adesso hanno deciso di fartela pagare? Se non hai molto spazio, o non hai intenzione di intasare il bagno con cosmetici e lozioni di tutte le forme e misure, scegli un prodotto multitasking a effetto immediato e senza risciacquo. Umidità autunnale, non ci avrai!

5. L’ombretto verde oliva

Ombretto Ombre Première Chanel su eCharme.it

I colori di make-up perfetti per la stagione fresca? Quelli più sobri ma con un twist insolito, per portare un tocco di allegria anche nelle giornate d’autunno più grigie e uggiose.

6. Gli stivali alti

Stivali in pelle sintetica Pull&Bear su asos.com

Adesso parliamo di cose serie. Parliamo di scarpe. Gli stivali dell’autunno? Appena sotto il ginocchio, o appena sopra, i boots alti sono il trend di stagione. E quando piove? Gli stivali di gomma hanno perso da anni la loro connotazione campagnola e sono pronti a colorare le giornate grigie!

7. Il cappotto XXL

Emilio Pucci Autunno/Inverno 2021-2022. Photo courtesy press office

Sui pantaloni o sulle gonne, secondo gli stilisti nell’inverno del 2021 cappotti e capispalla saranno over e XXL proprio come quello giallo Emilio Pucci.

8. La maxi bag

Maxi shopper in pelliccia sintetica River Island su asos.com

Grande e morbida, da portare in mano o abbandonata sulla spalla, quest’inverno la borsa è grande e capiente per portare sempre con sé tutto il necessario, ma sempre con un twist, un dettaglio che rivela che qualcosa ribolle dietro quell’aria tanto pragmatica.

9. Il bomber

Bomber oversize ASOS DESIGN su asos.com

Comodo e caldo, corto e confortevole, il capospalla per quest’anno è il bomber . Ma non pensare a quelli gonfi e unisex dei Nineties, la tendenza è più femminile che mai!

10. Gli orecchini bold

Maxi orecchini Pieces su asos.com

Dimentica il basso profilo. Gli orecchini quest’inverno si fanno notare. Non importa che siano preziosi, decorati da cristalli o monocolore, quello che conta è che vogliono diventare i protagonisti principali dei tuoi look day-to-night.

Cover Photo by Demetrius Washington on Unsplash