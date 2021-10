Allenarsi da casa: 3 consigli per i principianti

Forse in questi ultimi anni ancor più di prima, sono in molti ad aver appreso e constatato le potenzialità della rete e, in particolare, della tecnologia streaming. Sono nati corsi online, in diretta o meno, sono stati organizzati eventi di vario tipo, presentazioni, congressi. Anche sui social network, le dirette sono e sono state sempre più spesso un’occasione per chiacchierare e stringere un rapporto più stretto con i propri follower. Una novità piuttosto recente, poi, è quella che vede impiegata la tecnologia streaming per lo sport. Ma è davvero efficace? O per fare attività fisica è più opportuno vedere un personal trainer di persona?

Live streaming e principianti

Chiedersi se un corso in rete sia efficace è importante soprattutto per i principianti: se chi fa sport da anni è già abituato a eseguire tutta una serie di movimenti e dovrebbe anche essere in grado di autocorreggersi, lo stesso non si può dire per chi ha appena iniziato. Per questo motivo, se si è principianti, è più indicato scegliere un corso live piuttosto che uno preregistrato. Si tratta di un principio valido non solo per lo sport, ma anche per attività di altro tipo, come ad esempio il gioco e l’intrattenimento in rete. Nel caso dell’intrattenimento online, ad esempio, unirsi a una sessione di casino live permette di interagire con un dealer dal vivo e, in alcuni casi, di confrontarsi con altri giocatori, proprio come se ci si trovasse in una sala da giochi fisica. Allo stesso modo, seguire un corso in live streaming permette di confrontarsi con l’insegnante dall’altra parte dello schermo, di fare domande in caso di bisogno e, soprattutto, di farsi correggere. Se si è alle prime armi, infatti, è abbastanza probabile non riuscire a eseguire perfettamente gli esercizi, e farli in modo sbagliato è sicuramente controproducente. È proprio per questo motivo che, almeno agli inizi, è quasi indispensabile scegliere un corso live o, ancora meglio, un corso one to one, che permette di essere seguiti.

Livello di difficoltà

Un altro fattore da tenere a mente quando si sceglie un corso online è il livello di difficoltà. Soprattutto se si sceglie un corso on demand, è essenziale cercare di capire per chi sia stato costruito, in modo da non ritrovarsi a dover fare esercizi impossibili per il proprio livello di esperienza. Corsi per principianti assoluti si possono trovare facilmente anche su YouTube: uno di questi, pensato per chi ha come obiettivo la tonificazione e la resistenza, è quello di Cassey Ho, una giovane influencer del fitness famosa in tutto il mondo per i suoi video colorati e divertenti, che pubblica circa tre volte a settimana sul suo canale. Particolarmente adatta per chi è agli inizi è anche la nota piattaforma benessere360.com, di cui è disponibile anche l’app. Sul sito, oltre a essere presenti molti articoli informativi sul mondo del fitness, si possono anche trovare brevi video per allenare una o più parti del corpo o, in alternativa, per fare un allenamento completo un po’ più lungo. Per chi è alla ricerca di un corso di yoga, invece, anche in questo caso è possibile trovarne molti in rete: oltre a YouTube, infatti, sono sempre di più i centri yoga che offrono la possibilità di seguire le lezioni su Zoom o su piattaforme simili, dando così anche la possibilità di avere uno sconto sul costo dell’abbonamento mensile.

Attrezzatura necessaria

Infine, prima di iniziare qualsiasi corso online, è necessario valutare che tipo di attrezzatura potrebbe servirci. Alcuni corsi, ma anche alcuni semplici video gratuiti, potrebbero richiedere tutta una serie di attrezzi per essere eseguiti da casa. Di solito, si tratta di piccoli attrezzi, facilmente reperibili: manubri, elastici o un tappetino per gli esercizi a terra. Altre volte, però, è necessario sapersi reinventare un po’: potrebbe essere utile, ad esempio, avere una sedia a portata di mano, un divano nelle vicinanze, qualche libro o dizionario e, se non si hanno i manubri, anche qualche bottiglia d’acqua da riempire con sale o legumi secchi per renderla più pesante. È comunque difficile che un corso pensato per essere seguito da casa richieda l’uso di attrezzi difficili da reperire, ma è sempre meglio prepararsi in anticipo per non rischiare di trovarsi sorpresi ad allenamento già iniziato. Per iniziare, quindi, meglio scegliere un’attività che non richieda chissà quale attrezzatura, come ad esempio lo yoga, il pilates o gli allenamenti a corpo libero.

Seguire un corso online, dunque, non significa necessariamente allenarsi meno o male. Come per ogni attività, bisogna saper valutare cosa è meglio per sé e scegliere con criterio, soprattutto se non si ha tanta esperienza e si è alle prese con un nuovo sport. Per riassumere, meglio le dirette streaming e, se non è possibile, scegliere un corso adatto al proprio livello e che non richieda attrezzi difficili da reperire o da utilizzare in autonomia.

