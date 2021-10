Merenda per i bambini salutare? I consigli golosi degli esperti

Il momento della merenda è fondamentale per i bambini, ma come fare perché sia salutare ma anche golosa? Scoprilo con i consigli degli esperti!

I bambini sono in continua crescita e il loro rapporto con il cibo si sviluppa man mano che si va avanti negli anni. La merenda di metà mattina e di metà pomeriggio diventa fondamentale, così da offrire il giusto supporto energetico per raggiungere il pranzo e la cena senza essere affamati.

La merenda ideale è sana, equilibrata e con la giusta dose di golosità che solletica le papille gustative dei più piccoli accontentandoli. Ma come fare? Ecco i consigli degli esperti.

La merenda dei bambini è un pasto importante?

Lo sviluppo dei bambini è importante, per questo motivo devono poter consumare dei pasti regolari che contengano i fattori determinanti per il benessere dell’organismo e la crescita.

La merenda è anche un momento di condivisione, che i piccoli aspettano per poter mangiare qualcosa di goloso. In realtà questa è da considerare una tipologia di pasto utile e recuperare le energie e continuare le attività mattutine e pomeridiane, senza che i morsi della fame travolgano loro inaspettatamente.

Il consiglio degli esperti è di optare per cibi leggeri, con porzioni corrette evitando di dare snack pesanti o industriali. La merenda è un supporto energetico e non sostituisce il pasto che andranno a fare per pranzo o cena.

I processi digestivi devono essere sempre facilitati ed è importante che si evitino cali glicemici. Un aspetto importante è far passare almeno 3 – 4 ore tra la merenda e il pasto principale, senza saltare nessuno dei due.

Accompagnare sempre questo piccolo pasto con acqua, arancia appena spremuta oppure degli infusi di frutta e verdura. Evitare per quanto possibile le bevande gassate, ricche di zucchero ed energetiche.

Come deve essere la merenda per bambini sana ma golosa

Gli esperti mettono in luce il fatto che una merenda per i bambini debba avere tre qualità fondamentali, ovvero:

Moderazione cercando di mantenere una sola unica porzione;

cercando di mantenere una sola unica porzione; Proporzione con un equilibrio di calorie, zuccheri e ingredienti sani che possano ricaricare il bambino durante la mattina o il pomeriggio;

Varia nonché golosa, così che il bambino mangi qualcosa di sano dal gusto ottimo e sempre diverso dal giorno prima.

Nonostante tutte queste raccomandazioni, ogni bambino è diverso così come i suoi gusti personali. Per solleticare palato e appetito si può pensare di dargli un frutto con uno yogurt magro al mattino e preparare la torta al limone per i pomeriggi che necessitano di un tocco goloso. Entrambe queste merende contengono ingredienti naturali, ricchi di energia e che possono piacere anche ai bambini più esigenti.

Gli esperti in materia consigliano anche di variare con una fetta di pane e marmellata biologica, sino a un gelato in estate ricco di frutta (magari sempre con il limone che rinfresca ed è un ottimo antisettico naturale).

Cambiare ogni giorno così che il piccolo si abitui anche a scoprire quali siano i gusti che preferisce e quelli che non tollera. La personalità si sta formando e pian piano sarà in grado di comprendere quali siano le sue merende predilette, sempre sane ed equilibrate. Meglio se fatte in casa? Assolutamente sì!