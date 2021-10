Le migliori tavolozze da trucco low cost

Chi l’ha detto che per sfoggiare un make-up perfetto è necessario spendere un capitale? Se le palette occhi dei grandi brand hanno ormai conquistato definitivamente il nostro cuore, ci sono molte altre tavolozze da trucco low cost e perfettamente performanti. Vediamo quali sono quelle da provare assolutamente.

Palette da trucco sotto i 15 euro

Makeup Revolution Flawless 3 Resurrection

Makeup Revolution Flawless 3 Resurrection su amazon.it

Un set di 32 ombretti super pigmentati, facili da sfumare e a lunga durata. Le texture matte e shimmer e la confezione con lo specchio full size consentono di raggiungere un risultato quasi professionale.

Rimmel London Magnif’Eyes Nude Edition

Rimmel London Magnif’Eyes Nude Edition su amazon.it

Palette economica non significa palette “povera”, e infatti questa Rimmel London, con le sue 12 nuance tra calde e fredde metalliche e mat, permette di realizzare trucchi occhi dall’effetto naturale quando usati asciutti, mentre da bagnati si possono utilizzare anche per ottenere un effetto eyeliner.

Makeup Revolution Revolution X Soph Eyeshadow Palette

Makeup Revolution Revolution X Soph Eyeshadow Palette su amazon.it

A poco prezzo anche questa che Makeup Revolution ha sviluppato in collaborazione con la youtuber inglese Soph Does Nails. Perfetta sia per chi ama i toni accesi che per chi predilige un makeup più sobrio, la tavolozza comprende 18 shades opache e glitterate.

Catrice The Smart Beige Nude But Not Naked

Catrice The Smart Beige Nude But Not Naked su amazon.it

Sette cialde nude, come suggerisce anche il nome, ottime per sbizzarirsi con gli smokey eyes grazie ai finish mat e shimmer.

Sleek Make Up i-Divine Eyeshadow Palette

Sleek Make Up i-Divine Eyeshadow Palette su amazon.it

Per ragazze che vogliono brillare, la palette Sleek Make Up offre un range di sfumature che va dal bronzo al viola con finish shimmer. Utilizzabili sia come ombretto che come eyeliner, le cialde sono ricche di mica per riflettere la luce e sono non testate sugli animali e cruelty free.

Maybelline The Burgundy Bar Palette

Maybelline New York The Burgundy Bar Palette su amazon.it

Dodici ombretti, dal nude al borgogna, e un’ampia scelta di texture opache, shimmer e metalliche, perfette per la stagione autunnale e per chi ha occhi verdi o azzurri.

Maybelline New York Nudes of New York

Maybelline New York Nudes of New York su amazon.it

La texture ricca e cremosa e la formula con talco micronizzato e ricca di pigmenti è facile da stendere e da sfumare, mentre i nude mat e i colori più vivaci e brillanti sono adatti a tutte le carnagioni e ai colori di occhi e capelli.

Kiko Milano Smart Eyeshadow Palette

Kiko Milano Smart Eyeshadow Palette su amazon.it

Dieci ombretti dal tocco vellutato in finish mat, perlato e satinato che si sfumano facilmente. Il pack è minimal elo specchio interno alla palette Kiko la endono comodissima da portare sempre con sé.

Tavolozze da trucco sotto i 20 euro

L’Oréal Paris La Palette Nude

L’Oréal Paris La Palette Nude su amazon.it

Dieci colori morbidi e luminosi, in una palette talmente elegante da poter essere scelta anche da una sposa: le nuance vanno dal beige al nude e le texture sono mat e satinate.

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Vivid Brights

Nyx Professional Makeup Ultimate Shadow Vivid Brights su amazon.it

Vivaci, anzi vivacissimi, i 16 colori della palette Nyx. Facili da sfumare e a lunga tenuta, offrono una scelta tra effetti come opaco, satinato, brillante e metallico. Per aumentarne la tenuta, la casa produttrice consiglia di stendere un primer sulle palpebre prima di procedere con il make-up.

Max Factor Nude Eyeshadow Palette

Max Factor Nude Eyeshadow Palette su amazon.it

Formula cotta wet&dry a base di seta e vitamina E per la tavolozza Max Factor: 8 ombretti modulabili e a lunga tenuta dal doppio finish opaco e perlato.

Cover photo created by valuavitaly – www.freepik.com