Come truccarsi quando fa caldo

L’estate è ormai dietro l’angolo e le temperature in salita, sommate all’umidità, possono mettere in crisi il tuo make-up abituale. Se ti stai chiedendo come truccarsi e come fissare il trucco quando fa caldo per evitare di scioglierti sotto il sole a picco, continua a leggere e scoprirai come fare a truccarti in modo perfetto anche in estate!

Truccarsi senza fondotinta: gli indispensabili per la base viso

Imparare le astuzie per il make-up estivo è fondamentale soprattutto per truccarsi in viso. Quando fa caldo, infatti, sono proprio la fronte, il naso e il mento le zone del volto che non perdonano. Questo non significa però che per truccarsi in estate bisogna optare per prodotti studiati per le pelli miste o grasse, ma piuttosto è indispensabile individuare i prodotti più indicati per un make-up semplice e leggero.

BB Cream e fondotinta leggeri per l’estate

In un mondo ideale il fondotinta dovrebbe essere escluso dal maquillage per la stagione calda ma, purtroppo, brufoletti, macchioline e imperfezioni varie sembrano congiurare contro di noi anche quando fa caldo. Se non vuoi rinunciare a una base colorata e hai a disposizione un fondotinta liquido alleggeriscilo mescolandolo con la crema idratante.

FaceD Instant Bright CC Cream

Un’altra opzione potrebbe essere quella di utilizzare una CC Cream come quella di FaceD, una crema all-in-one con SPF45, ideale per uniformare l’incarnato e minimizzare le imperfezioni per un effetto nude da sfoggiare al mare come in città; o un idratante colorato e dotato di protezione solare come The Radiant Skintint SPF30 di La Mer che, oltre a donare un velo di colore, leviga l’incarnato e gli regala un’immediata luminosità.

Inika mineral foundation

Se non vuoi proprio rinunciare al fondotinta, usalo soltanto sulla zona T, magari scegliendolo in formulazioni leggere e senza oli come i fondotinta cushion o minerali. Se al fondotinta fluido invece non vuoi proprio rinunciare, fai un pensiero all’ultimo upgrade di Ultra HD Foundation di MUFE che può vantare una lunga tenuta e un finish luminoso e naturale per una pelle perfetta. Se invece sei alla ricerca di un fondotinta vegan, Inika Mineral Foundation è sicuro anche se hai la pelle particolarmente sensibile perché non contiene sostanze chimiche irritanti.

Il correttore al posto del fondotinta in estate

Un altro espediente per truccarsi bene in estate nonostante il caldo può essere quello di utilizzare solo il correttore là dove serve, scegliendolo preferibilmente tra quelli a lunga durata, come Flawless Fusion di Laura Mercier , o super resistente e a copertura totale e modulabile, per esempio Shape Tape Concealer di Tarte Cosmetics .

Laura Mercier Correttore a tenuta lunghissima Flawless Fusion

Come fissare il trucco quando fa caldo

Puoi vantare una bella pelle ma senti l’esigenza di levigarla e uniformarla un po’ anche in estate? Allora, per non scioglierti al sole come un gelato, stendi solo un po’ di primer. Sceglilo levigante e opacizzante come Beauty Amplifier Base levigante della collezione make-up di Sephora, in grado di minimizzare l’aspetto dei pori come Super Selfie Mat di Skinlabo, oppure rinfrescante e color pesca come Primed & Peachy di Too Faced.

Wycon Neon Dust Loose Powder

Dopo aver uniformato l’incarnato, di solito, è buona abitudine spolverizzare il viso con un velo di cipria per fissare e opacizzare il make-up. In estate, però, usare la cipria potrebbe non essere una buona idea perché sul viso sudato si corre il rischio che si creino antiestetiche macchie e accumuli di colore. Se non te la senti comunque di rinunciare, tampona il viso con una salviettina opacizzante e poi scegli un cosmetico dalla consistenza leggera come la Neon Dust Loose Powder di Wycon o come la polvere fissante e opacizzante Peach Perfect di Too Faced.

L’Oreal Paris Back To Bronze Matte Bronzing Powder

Se il tuo desiderio è quello di mettere in risalto l’abbronzatura e riscaldare un po’ il colorito delle guance, l’accoppiata vincente è terra abbronzante + blush, magari in crema. Qualche idea per sfoggiare un viso dalla tintarella invidiabile? Fenty Beauty Cheeks Out Freestyle Cream Blush, un fard cremoso disponibile in dieci tonalità dal finish trasparente e dalla formula leggerissima ma resistente ad acqua e sudore, Terracotta Light Bloom, l’edizione limitata della celeberrima terra di Guerlain, disponibile nella tonalità bestseller N°3 e impreziosita da un centro rosa con delicati riflessi dorati, o la terra compatta dal finish matte Back to Bronze proposta da L’Oréal Paris.

NYX Professional Makeup Setting spray

Infine per fissare il trucco, operazione particolarmente importante quando fa caldo, prova Glow Coco Hydratating Mist Huda Beauty, un prodotto multitasking che prepara, fissa e rinfresca in un solo gesto grazie a una combinazione di latte di cocco, acqua di cocco e olio di cocco, lo spray opacizzante di NYX, long lasting e senza residui, oppure, se hai la necessità di proteggere il tuo make-up dall’ossidazione causata dall’inquinamento, quando finisci di truccarti spruzzati sul viso All Nighter Pollution Proenvironmental Defense di Urban Decay.

Occhi “a lunga tenuta”: il make-up a prova di tuffo

Se una base viso in grado di resistere all’afa e al sudore è fondamentale, non meno importante è truccarsi bene gli occhi per scongiurare non soltanto il temibile “effetto panda”, ma anche irritazioni dovute a sgocciolamenti di mascara e matita.

Il primer occhi giusto quando fa caldo

Il primo step per un trucco occhi estivo a lunga tenuta è il primer, da scegliere formulato specificamente per questa zona così da non trovarsi a combattere con un prodotto troppo aggressivo per l’area perioculare. Se questo genere di cosmetico un tempo era riservato ai make-up artist, oggi è possibile trovarlo anche in versioni più economiche ma non per questo meno performanti.

All in One Eye Primer di Artdeco

All in One Eye Primer della collezione Natural Make-up Revolution di Artdeco contiene vitamina E appositamente per nutrire e proteggere il contorno occhi, garantendo un make up long lasting e un effetto uniformante e luminoso. Sephora propone una Base occhi universale, un primer incolore dall’effetto rinfrescante particolarmente adatto a resistere alla calura estiva. Se invece preferisci una base per ombretto colorata, puoi provare il celeberrimo Eyeshadow Primer Potion di Urban Decay: formulato senza parabeni, è disponibile in 6 nuance per venire incontro alle esigenze di tutte le palpebre.

Ombretto e eyeliner per l’estate

Per quanto riguarda gli ombretti, in estate è meglio lasciare nel cassetto i colori troppo scuri e provare a divertirsi con nuance brillanti, magari in colori che richiamano quelli dell’oceano o delle spiagge assolate. Via libera dunque ai blu, ai verdi e a tutte le nuance gold.

Sephora Collection x Coach Palette di ombretti Sharky €44,99

Qualche suggerimento? Sharky, una delle nuovissime mini palette occhi realizzate da Sephora in collaborazione con Coach; Diamond Dust Eyeshadow di Wycon, un ombretto liquido dal finish metal-glitter che scivola sulle palpebre donando un immediato “effetto diamante”; le tonalità e i profumi del misterioso e affascinante Marocco sono i protagonisti di un’altra palette, questa volta di Fenty Beauty: Moroccan Spice ; finish e texture differenti e il gioco perfettamente armonico di caldi e freddi, infine, sono il fil rouge degli ombretti che troverai racchiusi nella New Nude , una delle ultime palette di Huda Beauty.

Diorshow On Stage Liner

Immancabili anche con il caldo sono ovviamente la matita o l’eyeliner e il mascara, da scegliere rigorosamente waterproof. Tra le matite, Sephora propone Glide Liner: 6 nuance dalla texture gel per definire lo sguardo senza temere sbavature. Occhi languidi e make-up impeccabile anche sotto il sole sono la promessa di deBBY: eyePENCIL Long Lasting Water Resistant assicura risultati impeccabili e un effetto cromatico d’impatto a un prezzo davvero mini. Per quanto riguarda gli eyeliner a lunga tenuta, se non vuoi impazzire tra pennellini e boccette, scegline uno a pennarello ad alta precisione come Diorshow On Stage Liner di Dior.

Mascara e trucco per le sopracciglia quando fa caldo

In tema di mascara, invece, se il tuo obiettivo sono gli occhi da gatta scegli un mascara tre-in-uno come Legit Lashes, il primo mascara firmato Huda Beauty che grazie al doppio scovolino volumizza, allunga e incurva in pochi secondi e pochissimi gesti. Mascara Volume & Lunghezza Formula Pura di Deborah Milano, oltre a nutrire e proteggere le ciglia con l’estratto di alga spirulina e la gomma naturale di acacia, le volumizza e definisce per sguardi a prova di flirt! Se al classico nero preferisci il mascara marrone, Le Volume de Chanel Waterproof ti garantirà una tenuta perfetta. Ultimo tip: se prevedi una giornata particolarmente calda, prova il primer per le ciglia!

Deborah Milano Mascara Volume & Lunghezza Formula Pura

E, per finire, la parte più delicata del make-up occhi anti-afa: le sopracciglia! Nel truccarle quando fa caldo dobbiamo tenere conto che il loro scopo non è solo quello di dare maggiore espressività al viso, ma anche di proteggere l’area oculare da eventuali gocce di sudore. Per questo motivo le sopracciglia sono particolarmente esposte all’effetto di “scioglimento del trucco” dovuto alle temperature estive.

L’Oréal Paris Paradise Pomade Extatic

Se non hai ancora risolto il problema con il trucco semipermanente o il microblading, per l’estate metti da parte le matite e prova le texture combinate gel-crema: grazie alla loro consistenza questa tipologia di prodotto sarà in grado di resistere meglio al sudore e regalarti un finish super-omogeneo. Se sei alla ricerca di una soluzione economica, L’Oréal Paris te la propone con la sua Paradise Pomade Extatic, mentre Deborah Milano strizza l’occhio ai prodotti professionali con 24Ore Brow Tint, una tinta waterproof disponibile in tre nuance.

Labbra da baciare anche sotto il sole

Scovare il colore di rossetto più bello per l’estate non è un compito facilissimo, ma diventa ancora più difficile se non riesci a capire quale finish o texture sono più adatti per resistere al caldo, al sudore e, soprattutto, alla mascherina e ai bagni in mare. A questo proposito, meglio rinunciare ai gloss e ai lipstick troppo scintillanti o un po’ appiccicosi e preferire i rossetti mat. Ecco qualche idea.

Da non perdere la nuova texture matte del classicissimo lipstick Pure Color Envy di Estée Lauder. La tonalità perfetta per l’estate? Persuasive, un rosso mattone che si intona alla perfezione con la pelle dorata dal sole.

Dior Addict Laquer Plump

Tra i rossetti a lunga tenuta, Dior Addict Laquer Plump, oltre a essere proposto in 16 nuance e a garantire un effetto rimpolpante, è particolarmente adatto al periodo estivo perché assicura un aumento del livello di idratazione del 78% in 24 ore. Tanti colori e un effetto long lasting anche per un classico come Rouge Interdit di Givenchy.

Se con il caldo non te la senti di usare un rossetto tradizionale e preferisci una soluzione più leggera, le tinte lips&cheeks fanno al caso tuo: caratterizzate da formule fluide che colorano appena le mucose, regalando alle labbra un risultato naturalissimo, vanno bene anche sulle guance per un effetto bonne mine.

Clarins Water Lip Stain

La più celebre (e celebrata) è Benetint di Benefit, praticamente un’icona tra le lip stain, mentre Water Lip Stain di Clarins fin dal nome garantisce una consistenza leggerissima e Stain Alive, il kiy di 3 mini cream lip stain firmato Sephora Collection, ti consente di trasportare comodamente in borsa un rosso vivace, un rosa delicato e un bordeaux profondo matte e a lunga tenuta.