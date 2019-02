Oroscopo Marzo 2019: un profumo nuovo per la primavera!

Quale momento migliore dell’inizio della primavera per regalarsi un profumo nuovo? Seguite i nostri consigli beauty personalizzati in base al vostro segno zodiacale per scegliere una fragranza su misura in base all’Oroscopo Marzo 2019.

L’imminente ritorno della primavera vi mette di buon umore o, al contrario, i soffrite un po’ i cambi di stagione? Volete conoscere un ottimo modo per sfruttare le vostre rinnovate energie o recuperare il sorriso? Ci pensa il nostro Beauty Oroscopo Marzo 2019! Per salutare la bella stagione in grande stile abbiamo pensato di consigliarvi dei suggerimenti profumatissimi affidandoci allo zodiaco!

Se non vedete l’ora di scoprire quale profumo hanno scelto le stelle per voi secondo le caratteristiche del vostro segno zodiacale continuate a leggere per conoscere i consigli dell’oroscopo della bellezza. Se invece volete saperne di più sui migliori profumi da donna date un’occhiata a questo articolo.

L’Oroscopo profumato per l’Ariete

I dubbi e le perplessità dei primi mesi dell’anno sono ormai alle spalle, Marzo vi sorride e voi non potete fare a meno di essere do ottimo umore e ringraziare le stelle favorevoli! Qualche nuvola passeggera verso la fine di questo mese non passerà veloce come si è presentata e nel complesso tutto procede per il meglio.

Non è forse un ottimo motivo per festeggiare con l’acquisto di un nuovo profumo in sintonia con le vostre previsioni zodiacali? Bando alla timidezza, questo è il momento di osare con una fragranza frizzante e gioiosa che non vi farà passare inosservate. Il nostro consiglio è: Giorgio Armani Sì Passione .

Il profumo per Marzo per il segno del Toro

Siete partite con un approccio zen e non potevate fare una scelta migliore: per il mese di Marzo vi aspettano grandi cambiamenti che avrebbero potuto destabilizzarvi ma non preoccupatevi, riuscirete ad affrontare con la giusta misura anche gli imprevisti che si presenteranno sulla vostra strada.

Vi sentite bene e in gran forma, sicure di voi stesse e in grado di destreggiarvi su situazioni lavorative non sempre facili. Mantenete la calma e affidatevi aun profumo in grado di riconnettervi con la vostra parte più intima. Il nostro consiglio è: Salvatore Ferragamo Viola Essenziale .

Le previsioni per il segno zodiacale dei Gemelli

Gli alti e bassi di Febbraio continuano anche per questo mese di Marzo 2019: un po’ di confusione sul lavoro, qualche sorpresa (anche non definitiva) in amore e anche il vostro umore risulta un po’ altalenante. Un suggerimento? Fidatevi e affidatevi agli amici, vi vogliono bene e sapranno tenervi allegre nei momenti più bui.

Datevi sostegno anche da sole con un profumo divertente, deciso e intrigante, dall’anima decisamente rock. Cercate l’audacia delle note di caffè e di assenzio per una sferzata di energia, da stemperare con un tocco di dolcezza fiorita. Il nostro consiglio è: YSL Black Opium Intense .

I consigli personalizzati per il segno del Cancro

“Love Is In The Air”, che voglia che avete di canticchiare, vero? Perché sì, decisamente c’è voglia di amore nell’aria. Sarà perché vi sentite più tranquille e vedete che il mondo vi sorride, o perché la vostra pancia vi dice che l’incontro giusto è proprio dietro l’angolo, poco importa: Marzo è il momento giusto per favorire nuovi incontri e riscoprire passioni sopite.

Cercatedi esaltare al massimo la vostra femminilità con un profumo ammaliante e sensuale, in grado di farvi sentire più seducenti che mai. Le note migliori per accompagnare una cena romantica? Quelle ambrate e i fiori ipnotici. Il nostro consiglio è: Mugler Alien Flora Futura .

Come sarà il mese di Marzo per il segno del Leone

O tutto o niente, per voi non esistono mezze misure. E se per questo Marzo 2019 potrete seguire la vostra indole per quanto riguarda l’aspetto professionale, in amore dovrete un po’ abbozzare e piegarvi alle esigenze del vostro compagno perché, purtroppo, questo mese si avvicina qualche nube a offuscare le vostre relazioni amorosa e dovrete puntare su dolcezza e seduzione per cercaredi riportare l’armonia nella vostra coppia.

E cosa c’è di meglio di un profumo per sentire Venere più vicina? Lasciate perdere i profumi aggressivi dalle note unisex che potrebbero intimorire il partner e optate per le fragranze più dolci e femminili. Il nostro consiglio è: Laura Biagiotti Romamor .

Le previsioni zodiacali per la Vergine

Concrete e pratiche come siete, ogni tanto (anzi troppo spesso) tendete a trascurare la vostra parte più sognante e affamata di emozioni profonde. Le stelle di Marzo, invece, vi chiedono di abbracciare questo vostro lato più sentimentale ma rimanendo ben salde con i piedi per terra, determinate come siete a perseguire i vostri obiettivi e realizzare i vostri sogni.

Per voi vi vuole un profumo sofisticato, da vera donnain carriera, con note cuoiate e fiorite per un bouquet femminile ma deciso al tempo stesso. Per far capire a chi vi sta di fronte che non è il caso di sottovalutarvi o prendervi alla leggera. Il nostro consiglio è: Bottega Veneta L’Absolu .

L’Oroscopo mensile per il segno della Bilancia

Dubbi, paure e incertezze, di tanto in tanto, possono assillare anche le persone equilibrate come voi. E, a volte, può capitare di soffrire particolarmente i cambi di stagione, con il rischio di sembrare scorbutiche e piene di tensione. Fate un bel respiro profondo, cercate di non innervosirvi più del necessario e passate all’azione: i prossimi mesi potrebbero rivelarsi abbastanza impegnativi!

Per rimettervi in pace con il mondo e aiutarvi a riconsiderare tutto nella giusta prospettiva, quello che vi occorre è un profumo “coccola” dai sentori gourmand, da trovare esplorando tra le fragranze di nicchia. Il nostro consiglio è: Montale Vanilla Cake .

L’Oroscopo del mese per lo Scorpione

Forse in questo periodo il vostro desiderio di piacere a tutti rischia di prendervi un po’ troppo la mano. Forse, soprattutto sul lavoro, aspirate a una perfezione assoluta che è difficile (se non impossibile) da raggiungere. E per questi motivi l’ansia sta facendosi sentire più del giusto. Non buttatevi giù, troverete sicuramente uno stratagemma per tornare scoppiettanti come sempre.

Trovate il giusto modo per incanalare la vostra energia, allentate la briglia e lasciatevi andare alle vostre passioni più positive, in amore ma anche dedicandovi ai vostri hobby. Cercate di tenere a bada il vostro temperamento con un profumo luminoso e rasserenante. Il nostro consiglio è: Chanel Chance Eau Tendre .

Le previsioni per Marzo per il Sagittario

Le energie sicuramente non vi mancano! Correte di qua e di là, vi create nuovi hobby e scoprite nuove passioni. Poi all’improvviso il dubbio: forse state scappando da qualcosa. Fermatevi un attimo a riflettere perché a Marzo tutto potrebbe diventare più chiaro, soprattutto dal punto di vista sentimentale.

E allora, con la primavera alle porte, non perdete tempo e lanciatevinelle nuove inaspettate avventure amorose che risolleveranno la vostra autostima. Attenzione però a non strafare, il rispetto per l’altra persona deve venire prima di tutto. Va bene sentirvi una principessa, ma ogni tanto vi toccherà scendere dal piedistallo. Il nostro consiglio è: Elie Saab Girl of Now Forever .

Oroscopo e caratteristiche del segno del Capricorno

Quello appena finito è stato per voi voi un mese di transizione e un’occasione per riflettere sui vostri obiettivi, ritrovare la giusta concentrazione e pensare a quali affetti vorrete dedicare il vostro tempo. Con l’arrivo di Marzo è arrivato il momento di tirare le somme e, dopo aver ponderato con attenzione pro e contro, decidere cosa desiderate per la primavera.

Le stelle vi chiedono di lasciarvi un po’ andare, soprattutto in amore, e questa esigenza potrebbe destabilizzarvi un po’. Se in questo periodo sembrano mancarvi i punti di riferimento, ritrovate l’ancoraggio affidandovi a un profumo storico intramontabile che vi indicherà la giusta direzione. Il nostro consiglio è: Guerlain Mitsouko .

L’Oroscopo per Marzo 2019 dell’Acquario

Un mese un po’ volubile questo Marzo 2019 per voi che siete nate sotto il segno dell’Acquario. Qualche idea che vi stuzzica l’immaginazione, qualche dubbio sul fronte amoroso, qualche nuova strada che potrebbe aprirsi dal punto di vista lavorativo. Per non abbandonarvi all’indolenza e non soffrire la tipica stanchezza dei cambi di stagione, le previsioni delle stelle vi suggeriscono di cercare un nuovo profumo per la Primavera che sappia aiutarvi a ritrovare la giusta energia.

La fragranza che fa per voi ha note verdi e aromatiche, per rinfrancare il corpo e risollevare lo spirito. Il nostro consiglio è: Kenzo Acqua Kenzo pour Femme .

Come sarà Marzo 2019 per i Pesci

Le prime avvisaglie di primavera vi fanno decisamente bene: siete super cariche ed entusiaste di affrontare nuove sfide e opportunità! Nei mesi passati avete già fatto le vostre scelte e siete intenzionate a rispettarle e ad andare dritte per la vostra strada. Inoltre l’armonia che rischiara il vostro cielo vi regalerà dolcezza e tenerezza in amore e nei rapporti interpersonali.

Il profumo per voi ha carattere ed energia, per mettervi di buon umore e trasmettere la vostra positività a tutte le persone che vi circondano. Puntate su note fiorite e romantiche. Il nostro consiglio è: Jo Malone London Honeysuckle & Davana .

Non credete agli oroscopi? Poco male, non è necessario affidarsi alle stelle per regalarvi un profumo nuovo! Se avete già voglia di mare, se per Pasqua state programmando una vacanza in spiaggia o se, semplicemente, volete sentirvi l’estate addosso tutto l’anno, cominciate a ispezionare la vostra profumeria di fiducia!

Proprio a Marzo uscirà infatti la nuova fragranza della collezione Aerin Fragrance di Estée Lauder: Aegea Blossom. Ispirato all’azzurro del mar Egeo e alla luminosità delle coste mediterranee questo profumo è pensato per i momenti di svago e, secondo la sua ideatrice Aerin Lauder, è perfetto per la luna di miele. La piramide olfattiva di Aegea Blossom apre con una testa di bergamotto siciliano, mandarino e verbena, sfuma verso un cuore di gelsomino impalpabile, petali di neroli arancio amaro e fiori di arancio per concludersi nelle note di fondo caratterizzate da muschio, vetiver e legno di sandalo