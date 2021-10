Chi è Sophie Codegoni del GF VIP 6

Sophie Codegoni, ha deciso quest’anno di varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello. Modella nata a Varese negli anni 2000, Sophie Codegoni, cresciuta nella città di Rimini, è una concorrente del Grande Fratello VIP 6.

Ma scopriamo di più su chi è Sophie Codegoni.

Chi è Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è nata nel mese di Dicembre dell’anno 2000 a Riccione, ma non conosciamo la data precisa della sua nascita.

I genitori della modella sono separati, ma nonostante questo Sophie ha un bellissimo rapporto sia con la mamma Valeria Pasciuti, che con il papà Stefano, titolare di uno dei locali più famosi di Corso Como.

La mamma di Sophie è sempre stata presente, fin da bambina quando praticava pattinaggio, sempre presente a supportare la sua bambina.

Sophie ha un fratello alla quale è molto legata. Il suo nome è Riccardo, è più piccolo di lei (ha 8 anni) ed è considerato dalla sorella quasi come un figlio.

E’ nota nel mondo della televisione per essere stata tronista di Uomini e Donne 2020 2021 dove, al termine del suo percorso ha scelto di uscire dal programma con il corteggiatore ed ex fidanzato Matteo Ranieri. Dopo poche settimane per Sophie e Matteo si lasciano ed in seguito voci parlano di un flirt con Fabrizio Corona e Nicolò Zaniolo, ma nulla di certo.

Sono famosa perché ho fatto la tronista a Uomini e Donne e da lì è partito il mio percorso con i social. Spero anche di avere presto una bella famiglia perché sono una amante dei bambini e mi piacerebbe averne presto almeno uno. Non sono romantica ma sono innamorata dell’amore e se dovesse arrivare lo accolgo a braccia aperte

Instagram Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è molto seguita sui social, il suo profilo Instagram conta circa 400 mila followers.

Sembra aver aumentato la notorietà il suo percorso a Uomini e Donne, di fatti prima di prendere posto sul trono i suoi followers erano circa 100 mila.

Sophie Codegoni al GF VIP 6

Sophie ha deciso quest’anno di partecipare al Grande Fratello Vip e prima di entrare ha dichiarato che se avesse incontrato lì dentro l’amore all’interno della casa non si sarebbe tirata indietro.

Come starà andando il suo percorso?

Entrata nella casa, Sophie ha colpito il modello e fit trainer Andrea Casalino, tra i due adesso c’è solamente una bella amicizia al momento.

Nella casa del Grande Fratello Sophie ha ricevuto la visita della mamma, ed insieme hanno raccontato la relazione che ha avuto recentemente la madre. La donna ha ricevuto violenza dalla sua ultima relazione con il suo compagno e un episodio in particolare ha condizionato anche Sophie nella fiducia verso gli uomini.

Ecco gli altri concorrenti di questa edizione: Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Andrea Casalino, Amedeo Goria, Samy Youssef, Jo Squillo, Tommaso Eletti, Carmen Russo, Raffaella Fico, Gianmaria Antinolfi, Aldo Montano, Alex Belli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Giucas Casella, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Nicola Pisu, Le Principesse Etiopi: Lucrezia Hailè, Clarissa Hailè e Jessica Hailè.