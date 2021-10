Chi è Gianmaria Antinolfi del GF VIP 6

Il flirt con Belen Rodriguez, la notorietà nel mondo del lusso.

Nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente quest’anno c’è anche Gianmaria Antinolfi, già noto per la sua relazione con Belen scopriamo di piu su di lui.

Chi è Gianmaria Antinolfi

Gianmaria è un noto imprenditore originario di Napoli, nato nel 1985 (36 anni).

L’imprenditore e concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha frequentato gli studi presso la facoltà di economia Università degli studi di Napoli Federico II, nella sua città, e successivamente si è trasferito a Milano per prendere un master in Management.

Ad oggi, vive ancora a Milano.

Vita privata

Della vita privata di Gianmaria Antinolfi sappiamo che sua madre Esmeralda, è proprietaria di una società organizzatrice di eventi di Napoli ed è una nota imprenditrice.

Una parentesi della sua vita che ha alimentato la sua notorietà è stata la frequentazione con Belen Rodriguez.

Lo scorso anno, nel mese di Luglio Gianmaria è finito al centro del Gossip per il suo flirt con Belen. Questo è stato il racconto di Mattia Ferrari, amico della conduttrice, svelato da “Chi”:

Ferrari vedendo la showgirl abbattuta per la fine della relazione con De Martino, ha pensato che Antinolfi fosse la persona giusta per farle tornare il sorriso. E così li ha fatti incontrare con la ‘scusa’ di qualche progetto insieme nel campo della moda. All’inizio Belen non sapeva nemmeno se Antinolfi fosse fidanzato. Poi i due hanno cominciato a sentirsi, lei si è concessa qualche weekend sul lago di Como con la famiglia e il figlio Santiago, e pare che Antinolfi sia andato a trovarla in gran segreto.

Dopo aver messo un punto alla frequentazione con Belen, Giamaria è stato visto con Soleil Sorge, anche lei concorrente del Grande Fratello Vip 2021, ma su questa storia non c’è mai stato nulla di certo.

Per quanto riguarda il lavoro, Gianmaria è un manager nell’ambito del lusso e del fashion. Dal 2017 è direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due importanti società parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering.

Gianmaria al Grande Fratello Vip

Il percorso di Gianmaria al Grande Fratello Vip è iniziato il 13 Settembre 2021.

Gianmaria nella casa ha confessato che frequenta una ragazza: Greta Giulia Mastroianni. I due si conoscono da non molto tempo, appena due mesi, ma si trovano molto bene.

Ma come starà andando il suo percorso? Non ci resta che seguirlo per scoprirlo!

Ecco gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: Sophie Codegoni, Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Andrea Casalino, Amedeo Goria, Jo Squillo, Tommaso Eletti, Carmen Russo, Raffaella Fico, Samy Youssef, Aldo Montano, Alex Belli, Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Giucas Casella, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Nicola Pisu, Le Principesse Etiopi: Lucrezia Hailè, Clarissa Hailè e Jessica Hailè.

