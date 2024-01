Icon of the Seas: Lionel Messi battezza la Nave da Crociera Più Grande del Mondo a Miami

Il 23 gennaio 2024 a Miami, l’Icon of the Seas, la nave da crociera più grande del mondo, è stata ufficialmente battezzata in un evento sfarzoso. La celebrità del calcio mondiale Lionel Messi ha avuto un ruolo di primo piano nella cerimonia, che ha attirato l’attenzione di migliaia di persone sui social media.

Un padrino di eccezione

Lionel Messi, nominato Atleta dell’Anno 2023 da TIME, è stato il simbolo e rappresentante della nave, incarnando l’impegno della nave verso la famiglia e l’eccellenza. Messi ha ufficialmente nominato la nave e ha augurato sicurezza al suo equipaggio e ai futuri viaggiatori. La cerimonia ha anche visto l’annuncio di una partnership tra Royal Caribbean International e Inter Miami CF.

Caratteristiche dell’Icon of the Seas

Lungo 1.198 piedi e con una capacità di 7.800 passeggeri e 2.350 membri dell’equipaggio, l’Icon of the Seas è un gioiello della Royal Caribbean. Offre amenità come The Hideaway con la sua piscina a sfioro sospesa e oltre 40 opzioni di ristorazione, intrattenimento e bar. La sua prima crociera è prevista per il 27 gennaio 2024.

Una crociera per famiglie

La nave presenta il quartiere Surfside, pensato per famiglie con bambini fino a sei anni, con giochi arcade, zona splash per bambini, piscina, giostra e ristoranti. Michael Bayley, presidente e CEO di Royal Caribbean International, ha sottolineato che l’Icon of the Seas rappresenta oltre 50 anni di sogni e innovazioni, con l’obiettivo di offrire le migliori vacanze al mondo.

La Cerimonia di Battesimo

Durante la cerimonia, Messi ha benedetto la nave in spagnolo e, con un calcio di pallone, ha azionato un pulsante per liberare una grande bottiglia di Champagne che si è infranta sulla prua, simboleggiando ufficialmente il nome della nave. L’evento ha rappresentato un momento significativo non solo per Royal Caribbean, ma per l’intera industria delle crociere, esemplificando una fusione di tradizione e innovazione.

