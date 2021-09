Chi è Andrea Casalino del GFVIP 6

Andrea Casalino è un attore e un modello italiano, famoso per aver partecipato a varie fiction e soprattutto a Uomini & Donne dove aveva come ruolo di tronista. Nel 2021 decide di partecipare al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

La biografia di Andrea

Andrea è nato il 15 luglio del 1983 a Brindisi dove ha preso il diploma di un istituto commerciale dopo di ché ha conseguito la laurea nell’università del Salento. Ha partecipato a varie passarelle di vari marchi ed è un amante degli sport infatti ha deciso di aprire una palestra a Brindisi con il nome di “Uroboro Crossfit” il quale l’ amministra con sua sorella e suo cognato.

La carriera televisiva di Casalino

Casalino comincia la sua comparsa in televisione nel 2010 con il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi “Uomini & Donne”, nello stesso anno il ragazzo aveva vinto i premi di “Mister Italia” e di “Uomo ideale in d’Italia”.

Grazie alla sua passione per la moda riesce a posare e sfilare per molti brand famosi come “Falconeri”, “Fedeli”, “Carrera” e “Intimissimi”. Dopo essere diventato il direttore della “La Maison Luigi Convertini” nel 2014 debutta come attore nella fiction Rodolfo Valentino – la leggenda poi in altre serie come Squadra Antimafia e L’ispettore Coliandro.

La vita sentimentale di Andrea

Andrea Casalino ha avuto una storia con Paola Caruso, l’ex bonas di Avanti un altro condotto da Polo Bonolis e da Luca Laurenti. La loro relazione finisce nel 2016 quando lei decide di partecipare nel 2016 all’ Isola dei Famosi.

Si è parlato anche di una piccola frequentazione avuta con Alessia Macari la prima vincitrice del Grande Fratello Vip ma non si hanno prove certe di questa relazione. Adesso è felicemente single anche se ha appena messo gli occhi addosso a Sophie Cadegoni anche lei ex tronista di Uomini & Donne.

Infatti, ha dichiarato sulla ragazza:

Mi è caduto l’occhio su Sophie Codegoni. È oggettivamente bella, anche se dalle foto alla realtà, cambia un pochino… Vedendo i social, non voglio dare un pregiudizio, però, dal lato estetico, mi convince. Anche Raffaella Fico è carina… Sono tutte belle, non discuto la “figaggine”, si discute la persona. La storia, ci può stare tutta, ma se mi parli di innamoramento, non è più la “figaggine”, a 38 anni, che mi interessa. Io voglio la classica ragazza della porta accanto.

La partecipazione di Andrea Casalino al GF Vip 6

Andrea Casalino è entrato nella casa del GF Vip durante la seconda puntata andata in onda il 17 settembre insieme a vari coinquilini con cui dovrà convivere tra cui Davide Silvestri, Giucas Casella, Jo Squillo, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Samy Youssef e Sophie Codegoni.

Il profilo social di Casalino

Andrea possiede un profilo Instagram nel quale conta 152 mila follower.

Photo credits : Instagram