Chi è Soleil Sorgè del GFVIP 6

Influencer e aspirante attrice di madre statunitense e padre italiano, Soleil Sorgè è una delle concorrenti del GFVIP 6. Scopriamo di più su di lei!

Biografia, carriera e vita privata di Soleil Sorgè

Soleil Anastasia Sorgè, conosciuta sui social anche come Soleil Stasi, è nata a Los Angeles il 5 luglio 1994 ma già da bambina si è trasferita in Italia, precisamente a Sulmona in Abruzzo, dove ha frequentato il liceo scientifico prima di trasferirsi a New York per inseguire il suo sogno di diventare attrice.

Tornata in Italia, nel 2014 ha partecipato a Miss Italia e ha cominciato a lavorare come modella e fotomodella partecipando anche come attrice al videoclip della canzone di Eman Il mio vizio.

Il 2016 è l’anno in cui si fa notare come corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne, ma la loro relazione terminerà quando, durante la seconda edizione del Grande Fratello VIP, Onestini verrà informato dal fratello di essere stato tradito da Sorgè.

Dopo l’esperienza come corteggiatrice, Soleil ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2019 e poi, in coppia con la madre Wendy Kay a Pechino Express nel 2020.

Sul piano della vita privata e sentimentale, dopo la fine della storia con Luca Onestini, Soleil Sorgè ha intrapreso una relazione con un altro ex tronista del programma di Maria De Filippi, ovvero Marco Cartasegna. Questo flirt è stato molto criticato dai fan, tanto che la stessa Soleil si è sentita obbligata a chiarire la situazione su Instagram:

Quando hanno iniziato ad attribuirci una storia eravamo solo amici. Non c’era stato nulla tra di noi se non l’intesa e affinità che c’è sempre stata. Fino al momento in cui ho lasciato Luca non mi sono permessa di mancare di rispetto né a lui né al nostro rapporto. Quindi fatela finita con questa storia perché la persona falsa non sono di certo io. E sono alquanto stanca di sentirvi sentenziare in questo modo sulla mia vita.

In seguito, durante la partecipazione all’Isola dei Famosi, Sorgè si è molto avvicinata a Jeremias Rodriguez, una relazione finita, secondo il settimanale Spy, nell’ottobre del 2019. Attualmente Soleil Sorgè sembrerebbe essere single, anche se nei mesi scorsi si è parlato di un suo flirt con Gianmaria Antinolfi che ha ritrovato tra i concorrenti del Grande Fratello VIP 2021.

Cover photo @soleil_stasi on Instagram