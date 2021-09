Chi è Manuel Bortuzzo del GFVIP 6

Ha raggiunto le prime pagine dei giornali suo malgrado il 3 febbraio 2019 quando, da giovane promessa del nuoto, è stato raggiunto da un colpo di pistola che ha colpito lui e la sua fidanzata. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, il nuotatore che ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip nonostante la tragedia che lo ha lasciato paralizzato dalla vita in giù.

La storia e la biografia di Manuel Bortuzzo

Nato a Trieste il 3 maggio 1999, Bortuzzo è cresciuto a Treviso allenandosi con Christian Galenda per poi trasferirsi a Roma per continuare la sua formazione a Ostia, dove c’è un importante centro gestito dalla Federazione Italiana Nuoto e dove Manuel ha coltivato il suo talento per il mezzofondo.

Ed è proprio a Roma, nel quartiere Axa, che la vita di Manuel Bortuzzo è cambiata radicalmente quando qualcuno gli ha sparato, quasi sicuramente per uno scambio di persona, mentre insieme all’allora fidanzata Martina Rossi si trovava davanti a un tabacchino.

Nonostante la diagnosi di lesione midollare, Manuel è tornato in piscina per continare la riabilitazione e, probabilmente, anche per non abbandonare del tutto il mondo del nuoto. Nel frattempo, Bortuzzo ha scelto di impegnarsi per sfatare i tanti pregiudizi intorno alla disabilità parlando della sua esperienza e candidandosi a partecipare al GFVIP 6.

Oggi in Italia si parla molto di disabilità, tuttavia nelle relazioni quotidiane le persone non sanno davvero come trattare con noi. Talvolta hanno anche difficoltà ad avvicinarci, a entrare in contatto fisico con noi. Io credo che mostrando cosa significhi quotidianamente vivere la disabilità si romperebbe questo muro. E quindi lancio la provocazione: vediamo se qualcuno la raccoglierà.

Dopo la fine della sua relazione con Martina Rossi, la ragazza che era con lui al momento della tragedia che lo ha colpito e che gli è rimasta vicina anche durante il periodo della riabilitazione, Manuel sembrerebbe essersi avvicinato sentimentalmente a Federica Pizzi, la figlia del suo dentista.

Nonostante queste indiscrezioni sulla sua vita sentimentale Manuel Bortuzzo, al momento del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, ha dichiarato di essere single.

Cover photo @manuelmateo_ on Instagram