Chi è nato oggi 29 febbraio: i compleanni glamour

Fare il compleanno il 29 febbraio è sicuramente una situazione particolare, anche per i personaggi famosi che sono nati oggi. Le celebrities che hanno visto la luce in questa data particolare ovviamente non sono moltissime, ma nel corso dei secoli si è accumulata una discreta quantità di personaggi storici come papa Paolo III, nato in quella che è oggi la provincia di Viterbo nel 1468 con il nome di Alessandro Farnese, che durante il suo pontificato autorizzò la fondazione della Compagnia di Gesù su proposta di Ignazio di Loyola, convocò il Concilio di Trento nel 1545 e venne ritratto da Tiziano Vecellio nel 1543 nel celebre dipinto conservato oggi al Museo nazionale di Capodimonte a Napoli.

Tra i nati di oggi anche Gioacchino Rossini, nato a Pesaro nel 1792, considerato il più importante compositore italiano della prima metà del XIX secolo e autore di opere celeberrime come Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, La gazza ladra, La Cenerentola, Il turco in Italia, Tancredi, Semiramide e Guglielmo Tell. Restando sempre nel campo della musica, va ricordata oggi anche la nascita, avvenuta a New York nel 1932, di Reri Grist, primo soprano di colore poco ricordata al giorno d’oggi ma vera star della sua epoca e prima Consuelo nel cast originale del classico di Leonard Bernstein West Side Story nel 1957.

Altri personaggi famosi nati oggi sono la pin-up degli anni Cinquanta Tempest Storm nata in Georgia nel 1928, l’attrice e regista Antonella Ponziani nata a Roma nel 1964, l’attore e supermodello italiano naturalizzato statunitense Antonio Sabàto Jr. nato anche lui nella capitale ma nel 1972, il rapper e attore Ja Rule nato a New York nel 1976, la calciatrice italiana Stefania Tarenzi nata a Lodi nel 1988 e la nuotatrice statunitense di origine russa Jessica Long nata a Irkutsk nel 1992.

