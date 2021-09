Chi è Samy Youssef del GF VIP 6

Samy è un modello egiziano, nato a Sharm El Sheikh e approdato in Italia all’età di 15 anni, concorrente del Grande Fratello Vip di quest’anno.

Samy è un volto per diversi brand di moda conosciuti a livello internazionale ed ha partecipato in passato anche a Temptation Island come single tentatore.

Ma quale è la sua storia e come è arrivato fin qui?

Scopriamo di più su di lui.

Chi è Samy Youssef

Samy ha 25 anni, nasce a Sharm El Sheikh il 15 Settembre del 1995. Semy ha un fratello più piccolo ed un nipotino ai quali è molto legato. Fin da piccolo, Samy, ha lavorato come carpentiere nella sua città in Egitto, ma poi, spinto dal padre e da sogni più grandi, ha deciso di provare la traversata in barcone per raggiungere l’Italia.

La traversata è stata un viaggio da incubo nel quale hanno perso la vita 37 persone e solamente Samy, con altre due persone sono riusciti a raggiungere la riva.

Una volta sbarcato a Trapani, Samy si trasferisce a Roma dove viene affidato ad una casa-famiglia. Durante i suoi primi anni in casa-famiglia Samy ha lavorato come cameriere, e in quell’ambiente lavorativo ha conosciuto una ragazza che lo ha portato a conoscere il mondo della moda.

Oggi Samy vive a Milano dove posa e sfila per diversi brand di moda, tra i quali anche Moschino.

Il profilo Instagram di Samy Youssef conta appena 4.000 followers ma il numero è decisamente in aumento dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello.

La carriera

Samy, una volta approdato in Italia, dopo i suoi primi anni in casa-famiglia e dopo aver lavorato come cameriere, entra finalmente nel mondo della moda tramite una ragazza conosciuta sul posto di lavoro.

In pochissimo tempo Samy è riuscito ad affermarsi come modello ed indossatore grazie alla sua grande forza di volontà e la sua bellezza meridionale.

Ad oggi, con il suo stipendio Samy riesce a mantenere anche la sua famiglia in Egitto.

Nel 2019 Samy ha partecipato a Temptation Island come tentatore e quest’anno ha varcato la porta della casa del Grande Fratello Vip.

Samy al Grande Fratello Vip

Semy è tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 ed ha dichiarato che essendo lontano da casa e dai suoi affetti fin da quando era più piccolo non sentirà particolari mancanze.

Il suo obiettivo è quello di farsi conoscere, farsi apprezzare, e far conoscere la sua storia.

