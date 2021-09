Chi è Nicola Pisu del GF VIP 6

Nicola Pisu è uno dei concorrenti dell’edizione del Grande Fratello Vip di quest’anno.

Per Nicola, partecipare al reality è una grande occasione per farsi riconoscere dal pubblico e dai suoi coinquilini come una persona “migliore” rispetto al suo passato.

“Problemi di droga? Sono rinato grazie a mia madre”. Ecco perché…

La storia di Nicola è una storia molto particolare, scopriamo di più su di lui.

Chi è Nicola Pisu

Nicola è nato nel 1989 ma della sua vita privata non sappiamo molto. La mamma di Nicola è Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia e nipote del patron storico del concorso. Suo padre invece è Antonello Pisu, il quale vive lontano da lui ma nonostante questo i due sono in buoni rapporti.

I genitori di Nicola hanno divorziato molti anni fa.

Attualmente Nicola vive a Roma con la mamma Patrizia ed in passato ha frequentato gli studi di marketing e comunicazione presso l’università Lumsa della sua città.

Il rapporto con la droga

“Ero dipendente dalla coca. Tutto è iniziato che ero un ragazzo e poi le cose sono peggiorate. Ho fatto cose brutte anche in casa a mia madre. Non parlo di violenza fisica, ma psicologia. Non potevo nemmeno più avvicinarmi a lei a causa della denuncia che mi aveva fatto. […] Un anno fa mi volevo ammazzare. Mi sono venute in mente cose brutte. Ero in questa stanza e mi venivano pensieri. Poi le ultime volte che lo facevo sapevo di essere arrivato al limite e piangevo mentre facevo queste cose”.

Quella per la droga, è stata una dipendenza per Nicola, iniziata a soli 18 anni e durata per molto tempo.

A salvarlo dalla droga è stata Patrizia, la mamma, la quale si è sentita di denunciare Nicola, suo figlio, alle forze dell’ordine. Una denuncia fatta “contro-cuore”, ma Patrizia si è sentita costretta dopo essersi resa conto di quanto fosse grave la situazione.

In seguito alla denuncia Nicola ha trovato la forza per reagire, lasciare tutto alle spalle, disintossicarsi e riprendere in mano la propria vita. Così è uscito dal tunnel della droga.

“Per me è stata una vittoria, ma non è stato semplice. Devo dire che ho toccato il fondo. Quando hai tutto… c’è gente che non ce la fa. Io ho fatto percorsi terapeutici in comunità. Però non ero forzato, lo volevo. Vedevo che perdevo tutto, gli affetti, l’amore. Così mi è scattata una cosa ‘ma che cavolo sto facendo?’. In più ho avuto la denuncia di mia madre e mi sono svegliato. Ho amici che ne sono usciti dopo tanti anni, quindi non sono l’unico ad avercela fatta. Rischi la morte, l’infarto a fare certe scelte di vita. La mia è stata una strada lunga, un tira e molla”.

Oggi Nicola sta continuando il suo percorso terapeutico ma la situazione è decisamente migliorata.

Nicola al Gf Vip

Nicola ha varcato quest’anno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip e per lui questo percorso è molto importante: