Chi è Davide Silvestri del GFVIP 6

È tra i concorrenti dell’edizione numero sei del Grande Fratello VIP e, come gli altri suoi coinquilini, non è al debutto davanti a una telecamera. Ma chi è Davide Silvestri? E come è diventato famoso?

La biografia di Davide Silvestri

Nato a Milano il 17 maggio 1981, Davide Silvestri ha sempre desiderato lavorare in televisione e, infatti, ha debuttato giovanissimo sul piccolo schermo recitando nella soap opera Vivere interpretando Marco Falcon, personaggio che lo ha accompagnato dal 1999 al 2003.

Dopo la fine di questa esperienza, Davide non ha abbandonato la tv, diventando prima uno dei protagonisti della sitcom Camera Café e poi partendo per l’Honduras come naufrago della prima edizione dell’Isola dei Famosi.

Tornato in Italia con in tasca il quarto posto nel reality show, si è iscritto all’Accademia dei Filodrammatici di Milano debuttando prima in teatro ne Il ritratto di Dorian Gray e poi al cinema dove ha recitato in film come Vita Smeralda, Coppia normalissima alla prima esperienza e Scrivilo sui muri.

Dal 2008 al 2018 si è diviso tra piccolo e grande schermo entrando nel cast di Capri 2, La fidanzata di papà, Don Matteo, Che Dio ci aiuti, Ti amo troppo per dirtelo e La dama velata. Oggi Davide si dedica alla produzione di birra in società con il cugino Kekko Silvestre, cantante dei Modà.

Davide Silvestri: la vita privata

Sulla vita privata del giovane attore e aiuto-regista si sa molto poco perché Silvestri tiene molto alla sua riservatezza. In passato è stato fidanzato con la psicologa Valentina Mangilli ma niente sappiamo della sua situazione sentimentale attuale.

Nel suo passato c’è anche un processo per rapina che, come lui stesso ha raccontato, è stato il risultato di alcune brutte compagnie che frequantava all’epoca dei fatti:

Facevo parte di una banda di bulletti e ho fatto una bravata. La cosa era meno grave di quello che sembrava. Era una bravata andata poi oltre, ma era davvero una sciocchezza al punto che, poi, non è successo nulla.

Cover photo @silvestri_davide_ufficiale on Instagram