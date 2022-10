Chi è George Ciupilan del GFVIP 7

George Ciupilan, concorrente del Grande Fratello Vip 7 è già noto al mondo dello spettacolo per aver partecipato “La Caserma” e “Il Collegio”. Oltre che nel mondo della televisione George è già conosciuto anche nel mondo social per esser stato parte della Stardust House (villa nella quale risiedono giovani influencer).

Scopriamo di più su chi è George.

Biografia

George Ciupilan è un ragazzo di origini rumene, nato in Romania ma cresciuto nella provincia di Savona.

La situazione familiare di George sembra non essere mai stata molto semplice. I suoi genitori si sono separati durante il suo primo anno di vita e per i consecutivi cinque anni il bambino ha vissuto con il padre e la nonna per poi conoscere la madre all’età di 8 anni.

La vita di George ha avuto una svolta quando la mamma di nascosto dal padre lo ha portato lontano. Con la scusa di andare a cena fuori, la mamma di George lo ha portato qui in Italia ed i rapporti con il padre ad oggi non sembrano esser buoni. Il ragazzo è molto legato alla mamma da lui definita “il suo primo amore”.

George è stato molto bravo ad integrarsi in questo paese nonostante tutte le difficoltà tra le quali la lingua Italiana che ad oggi è riuscito ad imparare molto bene. In questo paese George ha saputo inoltre coltivare molte amicizie.

George è un ragazzo molto allenato e pratica infatti molto sport, nel tempo libero ama ballare.

Il suo profilo Instagram conta quasi ben 590 mila followers ed il suo profilo di Tik Tok altrettanti 1 milione e 700 mila followers. Sotto molte foto però George viene criticato da altri utenti perchè ritengono che il suo fisico reale sembra non corrispondere a quello mostrato sui social.

Situazione Sentimentale

George a “Il Collegio” con molta trasparenza ha sempre parlato della sua ragazza ideale: ha un debole per le ragazze della sua stessa età nelle quali guarda molto sorriso, carisma e testa. George ha inoltre confessato di preferire ragazze con gli occhi scuri, bionde, e non troppo alte.

A quanto pare Ciupian è attualmente single e non è mai stato innamorato davvero di una ragazza.

George Ciupilan al Grande Fratello VIP

George entra nella casa del Grande Fratello Vip il 19 Settembre e nelle sue prime settimane nel reality ha saputo farsi conoscere da tutti per il suo essere diretto e per una particolare riflessività in determinati discorsi.

George è uno dei concorrenti che il Grande Fratello non ha visto protagonista nella vicenda che ha causato varie squalifiche per atteggiamenti scorretti nei confronti di Marco Bellavia il quale ha avuto da sempre una buona impressione nei confronti di George, peccato che proprio Marco ha dovuto abbandonare la casa per un problema psicologico.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7: Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Marco Bellavia, Sofia Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Eleonoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Sara Manfuso, Giovanni Ciacci, Nikita Pelizon, Amaurys Perez, Cristina Quaranta, Luca Salatino, Carolina Marconi.