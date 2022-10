Chi è Edoardo Donnamaria del GF VIP 7

Viene da Forum, dove è stato assistente fin dal 2017, ha molti tatuaggi tra cui il viso di Goku di Dragon Ball e, quando fa il dj, usa il nome d’arte di Drojette. Adesso che è tra i concorrenti del GF VIP 7, è arrivato il momento di scoprire chi è Edoardo Donnamaria.

La biografia di Edoardo Donnamaria

Nato a Roma il 16 gennaio 1994, Edoardo Donnamaria vive un periodo turbolento durante le scuole superiori e così, una volta diplomato, decide di trasferirsi a Milano per fequentare l’università.

Si laurea in Giurisprudenza nel 2018, ma nel frattempo apre un blog dove commenta fatti e temi della città di Roma ed esprime le sue opinioni su temi sociali e di attualità, lavora in radio come speaker di Rtl 102.5 e Radio Zeta ma, soprattutto, entra nel cast di Forum facendosi conoscere dal pubblico di Canale 5.

Nel programma condotto da Barbara Palombelli, Edoardo è affiancato da Paolo Ciavarro, Sofia Odescalchi e Camilla Ghini e intanto muove i primi passi nel mondo della musica pubblicando, con lo pseudonimo di Drojette, un singolo dal titolo 17.

La vita privata e i genitori di Edoardo Donnamaria

Con la fama di Edoardo, è iniziata la curiosità anche sulla sua famiglia, sul fratello, sulla madre e soprattutto sul padre, che è Vincenzo Donnamaria, avvocato Presidente Collegio Sindacale del Gruppo Pfizer e cantautore, e probabilmente proprio da lui il concorrente del Grande Fratello VIP 7 ha preso la sua passione per la musica.

Sul piano sentimentale, non si sa molto di lui se non che ha avuto un flirt mai confermato con Micol, sorella di Clizia Incorvaia, e che da quando è tra i concorrenti del GF VIP si è avvicinato molto ad Antonella Fiordelisi.

Edoardo, che si è dichiarato sessualmente fluido e quindi attratto sia dagli uomini che dalle donne, è molto attivo su Instagram dove ha più di 44 mila follower e ama scrivere, tanto da annotare pensieri e impressioni appena ne ha la possibilità.

Amante dello sport e soprattutto del cacio, Edoardo Donnamaria ha un cane amatissimo di nome Gohan ed è molto amico di Tommaso Zorzi.

Cover photo @drojette77.7 on Instagram