Chi è Sara Manfuso del GF VIP 7

Sara Manfuso è una giornalista ed ex modella, famosa per le sue ideologie politiche soprattutto sui diritti delle donne, ha deciso di partecipare al Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini.

La biografia di Sara

Sara Manfuso è nata a Cassino, un paese in provincia di Frosinone, nel 1987. Si laurea in storia e filosofia mentre pratica la carriera di modella dopodiché lascia per potersi dedicare ai temi sociali e politici. Infatti, incomincia a lavorare come giornalista e in radio per riuscire anche a farsi proporre di diventare capolista per un partito politico nella stessa elezione era anche iscritto il suo ex marito Alfredo D’ Attore e la donna in quell’occasione ha dichiarato:

La politica si può fare anche fuori dal Parlamento e la mia rinuncia alla capolistatura nel proporzionale in Lazio2 come candidata di coalizione di centrosinistra deriva proprio da questo assunto ma, ancor di più, dal rispetto che nutro per il padre di mia figlia che non merita – come me – la strumentalizzazione della competizione da un certo inevitabile para-giornalismo. Onorata della proposta che mi è stata rivolta, ma orgogliosa della decisione assunta.

Un fatto della sua vita che sicuramente ha permesso di far valere il suo pensiero al diritto delle donne è la violenza che ha subito quando era un adolescente, che la donna racconta in questo modo:

Il mio impegno nasce dalla mia storia. A 17 anni sono stata vittima di violenza da parte di un uomo che la solerte attività delle forze dell’ordine, ahimè, non è riuscita a consegnare alla giustizia. Ricordo quel giorno in maniera molto nitida: rientravo da scuola e lui mi aspettava sotto casa. Così, ha deciso di rendere teatro di violenza l’androne delle scale della palazzina in cui abitavo. In pieno giorno, nell’udire le mie grida, non è accorso nessuno.

Ha continuato:

Sono immediatamente andata a denunciare accompagnata e sostenuta dalla mia famiglia. Doloroso l’iter. Soprattutto quello relativo alle convocazioni in commissariato per valutare le foto segnaletiche. L’obiettivo era quello di identificare quelle che più si avvicinavano all’identikit da me tracciato. Io volevo solo dimenticare, ero invece costretta a rivivere.

Sin da ragazzina ho sempre avuto un carattere molto forte che non contemplava cedimenti, imbarazzi, vergogna. La violenza è stata una crepa nella mia fortezza. Dopo un periodo in cui la rimozione l’ha fatta da padrona, ho convertito il dolore nella determinazione alla lotta. Ed eccomi qui.

Ha concluso dicendo:

Nessuno mi ha mai proposto di intraprendere un percorso psicologico ed io all’epoca non avevo la capacità di comprendere quanto fosse essenziale. Ce l’ho fatta da sola, ma credo di portare con me ancora i segni di questo percorso da “autodidatta”. Sono molto schermata dal punto di vista affettivo con il sesso maschile e anche quando sembra che mi abbandoni all’altro, in realtà, c’è sempre una parte che sfugge. Per amore della libertà e per il peso della paura.

La vita privata di Sara Manfuso

Come è stato anticipato, Sara è stata sposata con Alfredo D’ Attore, deputato del PD, con il quale ha avuto una figlia Lucrezia. Al momento la donna è sposata dal 2020, dopo qualche anno di convivenza con un altro politico del PD Andrea Romano.

La partecipazione di Sara Manfuso al GF Vip

Appena entrata nella casa, Sara ha fatto un figura non da poco con Luca Saladino, in quanto lui era già all’interno e la donna senza malizia ha chiesto al ragazzo il motivo per cui fosse lì, ed esclamando “ma tu non sei un concorrente!”. Una degli altri concorrenti ha comunicato che Luca partecipava al GF Vip, la donna mortificata dell’accaduto ha chiesto scusa immediatamente.

In questo momento Sara sta molto soffrendo la casa non solo per la chiusura dall’esterno ma anche per quanto accaduto a Marco Bellavia, per questo la donna sta pensando di uscire dalla casa, queste sono state le sue parole:

Mi è pesato tanto… Quello che è successo a Marco è una cosa enorme… Provo disagio a stare qui dentro e pensavo di non volerlo dire in puntata perché non voglio venga strumentalizzata la mia uscita…

Vedremo nei prossimi giorni quale sarà la sua scelta.

