Chi è nato oggi 14 ottobre: i compleanni glamour

Come sempre, tantissimi auguri di compleanno a tutti i nati di oggi. Tra i personaggi famosi che spengono le candeline il 14 ottobre c’è lo stilista statunitense Ralph Lauren. Nato a New York nel 1939 da una famiglia di origine bielorussa con il cognome Lifschitz, fonda la sua casa di moda nel 1967 ispirandosi, sia nel nome che nell’immagine, all’ambiente aristocratico e raffinato del polo. La prima collezione della Ralph Lauren Collection è di cravatte, ma rapidamente Lauren aumenta il range producendo nel 1971 una linea di camicie da donna di taglio maschile e, proprio con questa, nasce il celebre logo del giocatore di polo a cavallo. La sua carriera nella moda gli ha fatto guadagnare diversi riconoscimenti e onorificenze come la Legion d’Onore francese nel 2010, la Medaglia James Smithson Bicentennial nel 2014 e nel 2019 la classe di Cavaliere Comandante dell’Ordine dell’Impero Britannico.

È nata oggi a Canberra l’attrice australiana Mia Wasikowska. Classe 1989, ha iniziato a recitare fin da bambina ma ha raggiunto il successo internazionale nel 2010 grazie al film di Tim Burton Alice in Wonderland. I ruoli ispirati ai grandi classici della letteratura sono evidentemente i suoi preferiti, nel 2011, infatti, è in Jane Eyre accanto a Michael Fassbender, nel 2015 recita in Madame Bovary e nel 2016 prende parte ad Alice attraverso lo specchio.

Tanti auguri anche al ballerino, cantante e attore statunitense Usher Raymond IV, conosciuto semplicemente come Usher. Nato a Dallas nel 1978, ha raggiunto la popolarità negli anni Novanta con i suoi album My Way e 8701, successo che è proseguito anche nel decennio successivo, tanto da aver venduto oltre 60 milioni di dischi in tutto il mondo e aver vinto 8 Grammy Awards. All’attività musicale ha affiancato la recitazione girando 12 film e partecipando a 12 serie TV.

Cover photo created by freepik – www.freepik.com