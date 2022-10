Chi è Daniele Dal Moro del GF VIP 7

Amante dello sport e già partecipante dell’edizione numero 16 del Grande Fratello nel 2019, Daniele Dal Moro, imprenditore veronese figlio del deputato del PD Gian Pietro Dal Moro, a distanza di quattro anni si ritrova di nuovo nella casa di Cinecittà, ma questa volta al Grande Fratello VIP.

La biografia di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro è nato a Verona il 4 luglio 1990 ed è molto legato alla sua famiglia, composta dal padre politico e sindacalista, dalla madre imprenditrice e dalla sorella minore di 19 anni Michela. Il lavoro di Daniele, che è molto appassionato di sport e videogame, si svolge nell’azienda di famiglia che si occupa di marketing e comunicazione. Ha però anche avviato una sua attività con un amico e lavora anche come modello.

In televisione ha debuttato nel 2019 con il Grande Fratello 16 e, nel corso del reality show, si era molto legato a Martina Nasoni, ma il rapporto tra i due si è rotto perché la ragazza desiderava approfondire la loro relazione mentre Daniele la pensava diversamente.

Dopo essere arrivato terzo al GF, Dal Moro ha partecipato a Uomini e donne prima come corteggiatore di Sonia Lorenzini insieme all’amico Gennaro Lillio e poi come tronista, ma questa sua esperienza si è conclusa prematuramente a causa della sospensione del programma per l’epidemia di Covid 19 nel 2020.

La vita privata di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha raccontato di avere affrontato, dai 22 ai 27 anni, un periodo in cui era soggetto a gravi attacchi di panico che però nel tempo è riuscito a superare guarendo da questa malattia.

Sul piano della vita sentimentale, Daniele non risulta fidanzato e, per quanto se ne sa, questa sua vita da single non è stata interrotta né durante la partecipazione al GF 16, quando si era avvicinato sia a Martina Nasoni che a Valentina Vignali, né nel corso di Uomini e donne perché non si era sentito pronto a scegliere tra le sue corteggiatrici.

Cover photo @daniele_dal_moro on Instagram