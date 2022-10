Chi è Luca Salatino del GF VIP 7

Pugile e chef, Luca Salatino ha 30 anni ed è diventato noto al grande pubblico come corteggiatore di Uomini e Donne, poi come tronista e adesso come concorrente del Grande Fratello VIP 7. Scopriamo di più su di lui.

La biografia di Luca Salatino

Nato a Roma nel febbraio del 1992, Luca Salatino è del segno dell’Aquario ed è alto 180 cm. Appassionato di boxe, Luca già dal 2013 ha gareggiato con il LAIMA Team del quartiere romano del Quadraro e ancora oggi continua come puglile dilettante nella categoria Elite.

Affascinato dalla boxe ma anche dalla cucina, Salatino non ha studiato da chef e, nonostante questo, ha avuto l’opportunità di mettersi alla prova con ottimi risultati, entrando nella classifica del Gambero Rosso dedicata alle migliori carbonare della capitale con il suo ristorante Pro Loco di Trastevere.

Arrivato in televisione come corteggiatore della tronista Roberta Giusti, da gennaio 2022 è salito lui stesso sul trono insieme a Matteo Ranieri e Veronica Rimondi. Durante Uomini e donne la sua attenzione è stata attirata da diverse ragazze: Eleonora, Miriam, Aurora Colombo e, infine, Soraia che è diventata la sua fidanzata.

La vita privata di Luca Salatino

Figlio di genitori che si sono separati quando lui era molto piccolo, Luca Salatino è molto legato alla madre che gli è stata accanto anche nei momenti più bui e di cui lui porta il cognome.

Innamorato secondo le sue dichiarazioni solo una volta, oggi è fidanzato con Soraia Allam Ceruti, la ragazza che ha scelto alla fine del suo ruolo come tronista a Uomini e donne nel maggio del 2022.

In seguito all’ingresso di Luca nella casa del Grande Fratello, la coppia ha dovuto separarsi e questo, al momento, non sembra un grande problema, tanto che subito prima dell’inizio del reality show di Canale 5 Salatino ha dedicato alla fidanzata un post su Instagram in cui le dichiara il suo e afferma che loro due sono nati per stare insieme.

Cover photo @luca__salatino on Instagram