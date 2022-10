Chi è Alberto De Pisis del GF VIP 7

Andrea De Pisis è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, famoso per aver avuto una relazione con Taylor Mega ed ha partecipato per molte volte nei salotti pomeridiani di Canale 5 con Barbara D’Urso.

La vita privata di Alberto

Alberto è nato Milano nel giugno del 1992, della sua infanzia e della sua famiglia non si sa molto, molti hanno pensato che avendo il cognome De Pisis potesse essere un lontano parente del famoso pittore del novecento Filippo De Pisis senza però aver avuto nessuna conferma. La sua professione è l’influencer, inoltre, lavora nelle comunicazioni, ed ha deciso di partecipare per la prima volta ad un reality televisivo.

Durante la sua permanenza nel programma televisivo di Barbara D’Urso, il nome del ragazzo è sempre stato accostato a quello di Marco Ferrero, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, e Soleil Sorge. Questo perché qualche anno fa, l’ex di Zorzi avrebbe raccontato di essere stato vittima di omofobia però questa storia è stata subito azzittita sia dalla Sorge che dallo stesso Alberto De Pisis.

La vita sentimentale di De Pisis

Come abbiamo anticipato, Alberto ha avuto un piccolo flirt con Taylor Mega, la ragione per la quale ha avuto modo di entrare nel mondo dello spettacolo. Dopo la fine della sua storia con Taylor il ragazzo a ufficializzato di essere gay, per quanto riguarda la relazione con Taylor ha affermato:

Io sono tendenzialmente gay. Però con Taylor è nato un feeling che poi si è trasformato in passione vera, fisica. È stato un rapporto limpido, senza alcun interesse mediatico. Ci siamo incontrati, ci siamo piaciuti e ha iniziato a corteggiarmi. È lei che mi ha voluto, con una certa insistenza anche. La nostra storia ha avuto una componente sessuale anche molto importante, è durata 2 mesi. Taylor Mega è stata la prima donna della mia vita.

Ha continuato dicendo:

Ho un’idea tutta mia sul concetto di amore: non ci sono schemi. Mi innamoro della persona, a prescindere dal sesso e dalla sua sessualità. E’ successo cinque anni fa, eravamo sicuramente molto legati sentimentalmente e sessualmente. Eravamo una coppia.

Ci siamo conosciuti nel 2018, nacque dapprima una simpatia e successivamente una conoscenza, ma lei sapeva del mio orientamento sessuale. A inizio agosto, lei cominciò a vedermi in maniera diversa e c’è stata una storia voluta con insistenza da lei. È stato un rapporto vero e sincero.

La partecipazione di Alberto al GF Vip 7

Alberto entra nella casa del Grande Fratello Vip 7 dalla prima puntata andata in onda il 19 settembre e nel suo video di presentazione il ragazzo si è presentato così:

Sarò sicuramente il concorrente più tagliente di questa edizione. Per tutti quelli che non mi conoscono, sono un’opinionista, esperto di moda e gossip. Non ho uno di quei caratteri facili facili, non che m’interessi, ma di me dicono che sono un rompiballe. Ed è vero.

Ha terminato dicendo:

Se vi aspettate che io parli male di qualcuno vi sbagliate di grosso. Io queste cose non le faccio mai…

Appena entrato nella casa, Alberto entra in sintonia con Elenoire Ferruzzi con la quale discutono di un altro concorrente della casa ovvero Luca Salatino che nonostante sia fidanzato fuori alla donna non interessa minimamente. Dopo alcuni giorni però anche Alberto esprime la sua ammirazione nei confronti di Luca, insomma quest’ ultimo è molto conteso sia da Elenoire e sia da Alberto.

Ma una delle più grandi discussioni avvenute per il momento è quello dello stesso De Pisis e Charlie Gnocchi, tutto nato per delle lamentele di quest’ ultimo a Cristina Quaranta in quanto per lui è troppo precisa sulla spesa, per questo Alberto ha commentato:

Sai qual è la verità che traspare dai più forti? Ottieni molto dell’effetto delle telecamere. Sei costantemente sotto i riflettori. Sei costantemente alla ricerca di attenzioni.

Ha continuato dicendo:

Sei seduto qui, con le telecamere puntate. La stragrande maggioranza delle persone ha un atteggiamento spontaneo. Da parte tua, vedo una strategia ostentata.

Charlie dopo aver sentito queste parole ha detto:

Sono così nella vita.

Il profilo social di Alberto De Pisis

Alberto De Pisis ha un profilo Instagram con il nome @alberto_depisis dove conta circa 46 mila follower.

Photo credits : Instagram