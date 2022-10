Chi è Ginevra Lamborghini del GFVIP 7

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra e concorrente del Grande Fratello Vip 7 è la figlia più piccola di Tonino Lamborghini, figlio del fondatore della famosa casa automobilistica. Ma scopriamo di più su chi è Ginevra.

Ginevra nasce a Bologna il 25 Settembre del 1992 ed il suo cognome è molto noto. La Lamborghini infatti è una delle famiglie più ricche di sempre per la quale risulta infatti difficile calcolarne anche i guadagni.

In famiglia risultano essere tre sorelle: Flaminia, Elettra e Lucrezia, ed un fratello Ferruccio.

Riguardo il percorso di studi di Ginevra sappiamo che prima di frequentare l’Università Cattolica di Milano per dedicarsi alla tecnica ed alla cultura del fashion ha conseguito il diploma di maturità.

Sulla vita privata e soprattutto sentimentale della Lamborghini non sappiamo molto in quanto sembra essere notevolmente riservata ma sentimentalmente sembra essere single.

Il profilo Instagram di Ginevra conta circa 168 mila followers sempre in crescita.

Sappiamo invece qualcosa in più riguardo i suoi rapporti in famiglia, soprattutto sul suo rapporto con la sorella Elettra. Ginevra ed Elettra sembra non si parlino da ben tre anni.

Nella casa del Grande Fratello Vip ha parlato anche di questo aprendosi con i suoi coinquilini ai quali ha svelato di non sapere il reale motivo di questo litigio tra sorelle. Ecco le sue parole:

Non ci parliamo dal 2019. Sono stata l’unica della famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. […] I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è tutti dicono, il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici.

Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c’è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi. […] Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta.