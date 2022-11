Chi è Antonella Fiordelisi del GF VIP 7

Antonella Fiordelisi modella già nota al pubblico per i suoi traguardi sportivi raggiunti come schermitrice, è una concorrente del Grande Fratello Vip 7.

Ma scopriamo di più su chi è Antonella.

Biografia e Carriera

Antonella è nata a Salerno il 14 Marzo del 1998 e ad oggi è una giovane promessa della scherma.

Antonella infatti, nonostante il suo essere così giovane, ha già percorso tanta strada costruendo una carriera molto importante: Antonella è parte della nazionale italiana nella sezione under 20 spada e milita nella squadra di scherma Nedi Nadi in Serie A2.

La giovane schermitrice ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Cadetti e Giovani 2017 Cagliari nella categoria Spada

Antonella Fiordelisi però non è solo una sportiva nella scherma ma ad oggi vanta e porta avanti anche una carriera da modella ed influencer.

Il suo profilo Instagram conta più di un milione di followers in costante crescita da anni.

Proprio attraverso il suo profilo Instagram Antonella ha mostrato le sue doti canore lanciando il suo primo singolo “Din Dan”

La bellezza di Antonella è sempre stata notata da noti brand di moda, tanto da esser scelta spesso come testimonial per alcune campagne pubblicitarie.

Per quanto riguarda il suo percorso di studi sappiamo che si è laureata nel 2019 presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli in Scienze Politiche.

Antonella ha una famiglia molto unita ma nonostante questo non ha mai legato un rapporto tanto forte con sua sorella con la quale non ha mai vissuto.

Antonella Fiordelisi al GF VIP 7

Antonella Fiordelisi ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 partecipando come concorrente.

Durante le prime settimane di reality Antonella viene sempre messa in nomination ma allo stesso tempo proprio nella seconda settimana risulta essere la preferita del pubblico.

Antonella nella crisi psicologica che ha subito Marco Bellavia nella casa è stata una delle poche a non avere comportamenti scorretti nei confronti della sofferenza di Marco stesso.

Durante il mese di Ottobre Antonella sembra molto interessata ad Edoardo Donnamaria: i due infatti condividono baci e tenerezze ma nella metà del mese Edoardo inizia a soffrire del fatto che Antonella voglia far suscitare in lui gelosia avvicinandosi ad Antonio Spinalbese. Il rapporto tra Edoardo e Antonella ha poi subito un evoluzione dopo l’ingresso nella casa di un ex fiamma di Edoardo: Micol Incorvaia.

Altre curiosità su Antonella Fiordelisi