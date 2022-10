Chi è Sofia Giaele De Donà del GF VIP 7

Sofia Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratelli Vip 7, è un’imprenditrice, modella ed influencer già nota al pubblico per aver partecipato al programma “Ti spedisco in convento”.

Scopriamo di più su chi è Sofia Giaele.

Biografia

Sofia Giaele De Donà attualmente vive a Milano, città nella quale ha deciso di trasferirsi per frequentare gli studi in Fashion Business presso l’Accademia del Lusso.

La giovane ragazza però nasce a Conegliano Veneto dove già da bambina ha iniziato a lavorare come modella.

Mia madre alla mia età si è trovata sulla sedie a rotelle e la sua vita è lì così, è praticamente terminata. Ad oggi vivo per me, ma vivo anche per lei, e vivo senza freni proprio per questo

Queste sono state le parole che Giaele ha espresso per raccontare di sua madre disabile, da molti anni su una sedia a rotelle.

Giaele ha un legame molto forte con suo fratello Matthias De Donà, un ragazzo anche lui molto giovane (19 anni) con il quale si scambia spesso molte dediche affettive.

Situazione sentimentale

Sofia Giaele è da poco sposata con un imprenditore americano, Bradford Beck uomo più grande di lei di qualche anno.

Io e mio marito siamo molto chiari, siamo trasparenti. Se lui si vuole divertire si diverta, se io mi voglio divertire mi diverto”

Con queste parole Gioele ha raccontato del suo rapporto “aperto” con suo marito puntualizzando anche che i due stanno insieme non tutto l’anno ma circa sei mesi a causa degli impegni lavorativi di entrambi.

Le parole di Gioele sono poi entrate in contrasto con una dichiarazione dell’ex moglie dell’imprenditore americano che avrebbe detto che l’amore libero non fa al caso di Bradford confessando inoltre che Giaele e Bradford sembrerebbero esser stati amanti mentre la modella brasiliana e l’imprenditore erano ancora sposati.

Prima del matrimonio con Bradford Beck, Giaele De Donà sembra aver avuto un flirt con Taylor Mega.

Lavoro e Carriera

Sofia Giaele de Donà ha iniziato a lavorare come modella fin da bambina ed una volta giunti al termine gli studi presso l’Accademia del Lusso di Milano ha iniziato a lavorare anche come stilista e produttrice dei suoi stessi capi fino a fondare il suo Brand nel 2021 con il nome di “SGDD”.

Dopo aver fondato il suo primo Brand Giaele decide di non fermarsi ed aprire un secondo Brand destinato a realizzare esclusivamente vestiti per donne musulmane.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, Sofia Giaele era già conosciuta nel mondo della televisione per aver partecipato al programma “Ti Spedisco in Convento”.

Giaele al Grande Fratello Vip

Sofia Giaele è entrata come concorrente nella casa del Grande Fratello Vip e fin da subito ha attirato l’attenzione di tutti per i suoi modi di fare, per la storia del suo matrimonio “aperto” e per la sua vita in generale. Da subito quindi è diventata protagonista.

Ciò che non è passato inosservato dall’inizio del reality è la grande simpatia tra Giaele e Antonino Splinalbese.

Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7: Pamela Prati, Ginevra Lamborghini, Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese, Marco Bellavia, George Ciupilan, Alberto De Pisis, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Eleonoire Ferruzzi, Antonella Fiordelisi, Sara Manfuso, Giovanni Ciacci, Nikita Pelizon, Amaurys Perez, Cristina Quaranta, Luca Salatino, Carolina Marconi.